Sức khỏe

Từ ngày mai, hút thuốc lá điện tử bị phạt đến 5 triệu đồng

Ngân Hà

(NLĐO)- Nghị định này được kỳ vọng sẽ tạo công cụ pháp lý đắc lực để cực xây dựng môi trường văn minh không khói thuốc.

Từ ngày mai, 15-5, Nghị định số 90/2026/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, trong đó, nhiều hành vi vi phạm liên quan thuốc lá được quy định cụ thể, từ hút thuốc tại địa điểm cấm, bán thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi... chính thức có hiệu lực.

Hút thuốc tại nơi cấm bị phạt đến 5 triệu đồng

Cụ thể, hành vi hút thuốc lá tại địa điểm có quy định cấm bị phạt tiền 200.000-500.000 đồng. Phạt 3-5 triệu đồng đối với một trong các hành vi: Không có chữ hoặc biểu tượng "cấm hút thuốc lá" tại địa điểm cấm hút thuốc lá theo quy định của pháp luật; không tổ chức thực hiện, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện đúng quy định về cấm hút thuốc lá tại địa điểm thuộc quyền quản lý, điều hành.

Từ 15-5, hút thuốc lá điện tử bị phạt đến 5 triệu đồng - Ảnh 1.

Hút thuốc tại nơi cấm bị phạt đến 500.000 đồng (Ảnh tạo bởi AI)

Đối với nơi dành riêng cho người hút thuốc lá, mức phạt là 5-10 triệu đồng áp dụng nếu không có phòng và hệ thống thông khí tách biệt với khu vực không hút thuốc lá; không có dụng cụ chứa mẫu, tàn thuốc lá; không có biển báo tại vị trí phù hợp, dễ quan sát hoặc không có thiết bị phòng cháy, chữa cháy.

Bán thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi bị phạt đến 5 triệu đồng

Với hành vi không có biển thông báo không bán thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi tại điểm bán của đại lý bán buôn, đại lý bán lẻ thuốc lá bị phạt từ 1-3 triệu đồng.

Mức phạt từ 3-5 triệu đồng được áp dụng đối với một trong các hành vi: Trưng bày quá một bao hoặc một tút hoặc một hộp của một nhãn hiệu thuốc lá tại đại lý bán lẻ, điểm bán lẻ thuốc lá; bán, cung cấp thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi; bán, cung cấp thuốc lá không ghi nhãn, không in cảnh báo sức khỏe trên bao bì thuốc lá theo quy định của pháp luật.

Theo nghị định, sẽ phạt từ 3-5 triệu đồng đối với hành vi sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng. Phạt từ 5-10 triệu đồng với hành vi chứa chấp người khác sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng tại địa điểm thuộc quyền sở hữu hoặc quản lý của mình, trừ trường hợp người chứa chấp là ông, bà, cha, mẹ, con, cháu, anh chị em ruột, vợ hoặc chồng của người vi phạm.

Không in cảnh báo sức khỏe trên bao bì thuốc lá có thể bị phạt đến 40 triệu đồng

Nghị định quy định phạt từ 20-30 triệu đồng áp dụng đối với một trong các hành vi: Tổ chức sản xuất, nhập khẩu hoặc đặt in bao bì thuốc lá sử dụng bản mẫu thể hiện nội dung cảnh báo sức khỏe không đúng mẫu, vị trí, diện tích, màu sắc theo quy định của pháp luật; cơ sở in tự ý in bao bì thuốc lá có cảnh báo sức khỏe không đúng mẫu, vị trí, diện tích, màu sắc theo quy định của pháp luật; không thay đổi định kỳ 2 năm một lần cảnh báo sức khỏe trên bao bì thuốc lá theo quy định...

Từ 15-5, hút thuốc lá điện tử bị phạt đến 5 triệu đồng - Ảnh 2.

Không in cảnh báo sức khỏe trên bao bì thuốc lá có thể bị phạt đến 40 triệu đồng (Ảnh tạo bởi AI)

Mức phạt từ 30-40 triệu đồng áp dụng đối với một trong các hành vi: Không in cảnh báo sức khỏe trên bao bì thuốc lá theo quy định của pháp luật đối với thuốc lá sản xuất, nhập khẩu để tiêu thụ tại Việt Nam; ký hợp đồng, sản xuất thuốc lá mang nhãn hiệu nước ngoài để tiêu thụ trong nước khi chưa được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Đối với các hành vi trên, hình thức xử phạt bổ sung là đình chỉ hoạt động kinh doanh có liên quan từ 3-6 tháng. Biện pháp khắc phục hậu quả gồm: Buộc thu hồi sản phẩm và khắc phục, loại bỏ yếu tố vi phạm. Trường hợp không khắc phục được yếu tố vi phạm thì buộc tiêu hủy; buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm.

Ép buộc người khác sử dụng thuốc lá bị phạt tới 1 triệu đồng

Phạt từ 1-2 triệu đồng áp dụng đối với một trong các hành vi: Không có nơi dành riêng cho hoạt động tư vấn cai nghiện thuốc lá trực tiếp theo quy định của pháp luật; không có tài liệu truyền thông về cai nghiện thuốc lá, tư vấn cai nghiện thuốc lá; không có điện thoại, Internet hoặc phương tiện thông tin khác bảo đảm cho hoạt động tư vấn cai nghiện thuốc lá gián tiếp...

Phạt từ 200.000-500.000 đồng đối với người từ đủ 16 tuổi nhưng chưa đủ 18 tuổi có hành vi sử dụng thuốc lá.

Phạt từ 500.000-1.000.000 đồng áp dụng đối với hành vi vận động, ép buộc người khác sử dụng thuốc lá hoặc sử dụng người chưa đủ 18 tuổi mua thuốc lá.

Phạt từ 3-5 triệu đồng áp dụng đối với một trong các hành vi: Sử dụng hình ảnh thuốc lá trên báo chí, xuất bản phẩm dành riêng cho trẻ em; cung cấp thông tin không có cơ sở khoa học, không chính xác về thuốc lá và tác hại của thuốc lá; không đưa nội dung phòng, chống tác hại của thuốc lá vào kế hoạch hoạt động hằng năm, không đưa quy định cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc vào quy chế nội bộ; không hạn chế hình ảnh diễn viên sử dụng thuốc lá trong các tác phẩm sân khấu, điện ảnh theo quy định của pháp luật.

