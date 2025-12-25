Từ tiếng kêu thất thanh, CSGT TPHCM kịp giúp một bé gái

Ngày 25-12, đại diện Phòng CSGT Công an TPHCM cho biết vừa đưa một em bé đến Bệnh viện Nhi Đồng 1 kịp thời.

CSGT đưa em bé đi cấp cứu.

Lúc 18 giờ tối 23-12, Thiếu tá Huỳnh Phúc Đạt và Thiếu tá Nguyễn Minh Trung, thuộc Đội CSGT Chợ Lớn, làm nhiệm vụ tại giao lộ Dương Bá Trạc và hẻm 358 Dương Bá Trạc, phường Chánh Hưng. Trong dòng xe đông nghịt giờ cao điểm vang lên tiếng thất thanh của người đàn ông lớn tuổi, trên tay bế một bé gái đến nhờ hỗ trợ chở đến Bệnh viện Nhi đồng 1 cấp cứu.

Thiếu tá Huỳnh Phúc Đạt nhanh chóng dùng mô tô đặc chủng điều khiển chở người đàn ông và bé gái đến Bệnh viện Nhi Đồng 1 (cách đó 4 km) cấp cứu.

Em bé đã được các bác sĩ kịp thời cứu chữa sau đó.