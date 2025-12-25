HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Nhờ phủ 100% camera thông minh, công an xác định liền kẻ trộm ở TPHCM

Anh Vũ

(NLĐO) - Phường Tân Hưng (thuộc quận 7 cũ) đã phủ 100% camera thông minh, hỗ trợ rất tốt trong việc bắt trộm, cướp tài sản.

Ngày 25-12, đại diện Công an phường Tân Hưng, TPHCM cho biết vừa bắt được thanh niên đột nhập phòng trọ nhờ camera AI phân tích khuôn mặt.

Bắt trộm TPHCM Nhờ camera thông minh , Công an nhanh chóng truy vết đối tượng - Ảnh 1.

Phạm Ngọc Huy thời điểm bị bắt giữ.

Ngày 23-12, anh H.A.T, 33 tuổi đến Công an phường Tân Hưng cho biết bị mất 2 máy laptop, 1 ví tiền có giấy tờ cá nhân và thẻ ngân hàng tại phòng trọ ở đường 51. Anh cho biết tài khoản ngân hàng đã bị rút 14 triệu đồng ngay sau đó.

Tiếp nhận tin báo, Công an phường Tân Hưng phối hợp Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TPHCM khẩn trương truy xét.

Thông qua việc khai thác hệ thống camera AI, lực lượng công an đã nhanh chóng xác định và truy vết đối tượng.

Đến 23 giờ ngày 25-12, lực lượng chức năng kiểm tra tụ điểm Net "VeNom Gaming", đường Tô Ký, phường Trung Mỹ Tây và mời Phạm Ngọc Huy, 23 tuổi, có tiền án về trộm cắp tài sản về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, Huy thừa nhận đã đột nhập phòng trọ trộm cắp 2 laptop và ví tiền, sau đó sử dụng thẻ ngân hàng chiếm đoạt tài sản và bán lại để lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Đeo khẩu trang, camera vẫn nhận diện được

Theo Công an phường Tân Hưng, trong quá trình truy xét, hệ thống camera AI trên địa bàn đã phát huy hiệu quả vượt trội khi phân tích, đối sánh đặc điểm khuôn mặt đối tượng ngay cả trong trường hợp đeo khẩu trang, che chắn một phần khuôn mặt.

Thông qua việc phân tích dáng đi, đặc điểm hình thể, trang phục, hành vi di chuyển và dữ liệu khuôn mặt, hệ thống đã hỗ trợ lực lượng công an nhanh chóng khoanh vùng, xác định chính xác đối tượng, rút ngắn đáng kể thời gian điều tra, truy xét.

Hiện phường Tân Hưng đã lắp đặt 18 camera thông minh và 40 camera thông thường.

