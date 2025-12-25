Nhờ phủ 100% camera thông minh, công an xác định liền kẻ trộm ở TPHCM

Ngày 25-12, đại diện Công an phường Tân Hưng, TPHCM cho biết vừa bắt được thanh niên đột nhập phòng trọ nhờ camera AI phân tích khuôn mặt.

Phạm Ngọc Huy thời điểm bị bắt giữ.

Ngày 23-12, anh H.A.T, 33 tuổi đến Công an phường Tân Hưng cho biết bị mất 2 máy laptop, 1 ví tiền có giấy tờ cá nhân và thẻ ngân hàng tại phòng trọ ở đường 51. Anh cho biết tài khoản ngân hàng đã bị rút 14 triệu đồng ngay sau đó.

Tiếp nhận tin báo, Công an phường Tân Hưng phối hợp Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TPHCM khẩn trương truy xét.



Thông qua việc khai thác hệ thống camera AI, lực lượng công an đã nhanh chóng xác định và truy vết đối tượng.

Đến 23 giờ ngày 25-12, lực lượng chức năng kiểm tra tụ điểm Net "VeNom Gaming", đường Tô Ký, phường Trung Mỹ Tây và mời Phạm Ngọc Huy, 23 tuổi, có tiền án về trộm cắp tài sản về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, Huy thừa nhận đã đột nhập phòng trọ trộm cắp 2 laptop và ví tiền, sau đó sử dụng thẻ ngân hàng chiếm đoạt tài sản và bán lại để lấy tiền tiêu xài cá nhân.