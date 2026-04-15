Từ tin báo của người dân, CSGT Đồng Nai xử phạt nhiều tài xế ô tô

Ngày 15-4, Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 4-Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với ông N.V.C. (56 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) về hành vi vượt xe trong những trường hợp không được vượt.

CLIP của người dân ghi lại các ô tô vượt ẩu

Vào sáng ngày 6-4, tại khu vực đầu cầu Thác Mẹ, tuyến đường ĐT741 (phường Phước Long), xe tải do ông C. điều khiển đã thực hiện hành vi vượt xe không bảo đảm an toàn, lấn sang phần đường ngược chiều, gây nguy hiểm cho các phương tiện lưu thông theo hướng đối diện.

Hành vi vi phạm được người dân ghi nhận và phản ánh đến trang fanpage Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai. Tiếp nhận thông tin, lực lượng CSGT đã tiến hành xác minh, mời tài xế đến làm việc.

Tại cơ quan Công an, ông N.V.C. đã thừa nhận hành vi vi phạm. Đội CSGT đường bộ số 4 đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính, đồng thời tạm giữ giấy phép lái xe theo quy định.

Các phương tiện "vượt ẩu"

Tương tự, Đội CSGT đường bộ số 4 cũng đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với L.A.Đ. (20 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) về hành vi điều khiển xe ô tô vượt xe không bảo đảm an toàn, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Theo nội dung phản ánh của người dân, vào sáng ngày 5-4, tại khu vực đường Lý Thường Kiệt (phường Bình Phước), phương tiện của ông Đ. đã thực hiện hành vi vượt bên phải xe ô tô đang lưu thông cùng chiều.

Đáng chú ý, sau khi vượt xe phía trước, tài xế tiếp tục vượt thêm một phương tiện khác trong điều kiện tuyến đường hai chiều, mỗi bên chỉ có một làn xe, gây nguy hiểm cho các phương tiện khác, đặc biệt là xe mô tô đang lưu thông trên đường.

Vào cuộc, Đội CSGT đường bộ số 4 đã lập biên bản xử phạt đối với Đ. về hành vi vượt bên phải xe khác trong trường hợp không được phép; đồng thời tạm giữ giấy phép lái xe theo quy định.