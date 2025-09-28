Tử vi 12 cung hoàng đạo tuần mới: 3 cung cực may mắn

Hãy cùng trang them.us và trang tin SETN tìm hiểu các dự báo về 12 cung hoàng đạo từ ngày 29-9 đến ngày 5-9.

Bạch Dương (21.3 – 19.4)

Bạch Dương sẽ bước vào một tuần đầy những thay đổi và điều chỉnh. Đây là lúc cung hoàng đạo này cần làm chậm lại mọi thứ và tập trung vào bản thân.

Lời khuyên cho Bạch Dương là hãy bảo đảm mình hoàn thành tốt các nhiệm vụ và giữ vững những cam kết đã đặt ra.

Kim Ngưu (20.4 – 20.5)

Về sự nghiệp và tài chính, tuần mới đòi hỏi Kim Ngưu phải có sự kỷ luật và đưa ra những quyết định dứt khoát.

Các khoản thu nhập thụ động như cổ tức từ đầu tư dài hạn hoặc giá trị bất động sản tăng có thể mang lại cho cung hoàng đạo này một khoản tiền bất ngờ.

Kim Ngưu có tài lộc bất ngờ, đặc biệt là từ các khoản đầu tư dài hạn. Ảnh: PEXELS

Song Tử (21.5 – 21.6)

Song Tử có thể phải đối mặt với một cuộc đấu tranh nội tâm lớn. Cung hoàng đạo này có xu hướng suy nghĩ quá nhiều, có thể tự mình phá vỡ những cơ hội tốt.

Lời khuyên là phải học cách tin tưởng, vượt qua những nỗi sợ hãi từ quá khứ.

Cự Giải (22.6 – 22.7)

Tuần mới mang đến cho Cự Giải những sự kiện tích cực ở cả sự nghiệp và tình cảm.

Về công việc, Cự Giải được quý nhân hỗ trợ, giúp thăng tiến hoặc mở rộng sự nghiệp. Về tình cảm, bắt đầu một mối quan hệ sâu sắc và mãnh liệt, đưa cung hoàng đạo này đến gần hơn với tình yêu hằng mơ ước.

Sư Tử (23.7 – 22.8)

Sư Tử sẽ có cơ hội để sắp xếp lại cuộc sống hiệu quả hơn. Sư Tử nên tập trung vào việc cải thiện lịch trình và thói quen hàng ngày để tăng cường năng lượng và sự bền bỉ.

Xử Nữ (23.8 – 22.9)

Xử Nữ sẽ có cơ hội để kết hợp sự sáng tạo với kỷ luật. Cung hoàng đạo này nên đặt ra một khuôn khổ rõ ràng cho những ý tưởng của mình, vì chúng sẽ triển khai tốt hơn với một cấu trúc cụ thể.

Thiên Bình (23.9 – 23.10)

Tuần mới là lúc Thiên Bình nên tập trung vào việc củng cố nền tảng cho cuộc sống.

Đây cũng là thời điểm tuyệt vời để cung hoàng đạo này tìm kiếm các đối tác kinh doanh chất lượng, vì sự khiêm tốn và khả năng kết nối của Thiên Bình sẽ giúp xây dựng lòng tin và mở ra những cơ hội mới.

Bọ Cạp (24.10 – 21.11)

Khả năng giao tiếp của Bọ Cạp trở nên sắc bén, và cung hoàng đạo này sẽ nhận ra đâu là lúc cần kiên định.

Bọ Cạp có cơ hội để đánh giá lại các mối quan hệ, đặc biệt là trong việc nhận biết ai thực sự lắng nghe cung hoàng đạo này.

Nhân Mã (22.11 – 21.12)

Thay vì chạy theo những mục tiêu không rõ ràng, Nhân Mã hãy tập trung vào việc xác định điều gì thực sự quan trọng và dành thời gian cho nó. Hãy coi thời gian như một tài sản quý giá và đừng lãng phí vào những việc không mang lại lợi ích lâu dài.

Cung hoàng đạo này đừng ôm đồm quá nhiều việc, dẫn đến kiệt sức.

Ma Kết (22.12 – 19.1)

Ma Kết đang ở trong giai đoạn đỉnh cao và xứng đáng được công nhận. Ma Kết sẽ gặt hái thành quả từ những nỗ lực đã bỏ ra.

Sự nghiệp thăng hoa, và đồng thời, những thành công trong gia đình (đặc biệt là con cái) cũng sẽ mang lại vinh dự lớn cho cung hoàng đạo này.

Bảo Bình (20.1 – 18.2)

Bảo Bình có thể cảm thấy quá tải bởi thông tin, vì vậy hãy giảm thời gian sử dụng màn hình và tạm rời xa luồng tin tức liên tục. Cung hoàng đạo này hãy để cơ thể được vận động như đi dạo hoặc hít thở sâu.

Song Ngư (19.2 – 20.3)

Song Ngư nên hãy cẩn thận trong việc lựa chọn bạn bè.

Đừng cố gắng chứng minh giá trị của bản thân với bất cứ ai. Thay vào đó, hãy tập trung vào những mối quan hệ mang lại cho cung hoàng đạo này sự trân trọng và thấu hiểu.



