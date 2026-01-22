Tự ý mua bán, sử dụng thiết bị kích sóng gây nhiễu, có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự

Liên quan đến vụ bà N.T.T (ngụ phường Cái Khế, TP Cần Thơ) tự ý lắp đặt thiết bị kích sóng điện thoại gây nhiễu cả khu vực, theo Trung tâm Tần số vô tuyến điện Khu vực IV, hành vi này vi phạm điểm a, khoản 3, Điều 58 Nghị định 15/2020 (về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử), được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 14/2022.

Trung tâm Tần số vô tuyến điện Khu vực IV đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với bà T. và thu giữ thiết bị.

Có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự

Liên quan đến vụ việc, luật sư Lê Quang Vũ - Giám đốc Công ty Luật Công Bình, Đoàn luật sư TP HCM – đã phân tích pháp lý xung quanh vụ việc.

Luật sư Vũ cho hay theo Luật Tần số vô tuyến điện năm 2009, thiết bị vô tuyến điện là thiết bị thu, phát hoặc thu - phát các tín hiệu, dữ liệu, hình ảnh, âm thanh và các dạng thông tin khác bằng sóng vô tuyến điện.

Bộ kích sóng điện thoại bán tràn lan trên mạng xã hội. Ảnh: MXH

Trong đó, thiết bị kích sóng điện thoại hoạt động bằng cách thu tín hiệu từ các băng tần có sóng mạnh, sau đó chuyển tiếp và khuếch đại để phủ sóng tới những khu vực có tín hiệu yếu. Với nguyên lý này, thiết bị kích sóng điện thoại được xác định là một loại thiết bị vô tuyến điện.

Tại khoản 1, Điều 16 Luật Tần số vô tuyến điện 2009 quy định tổ chức, cá nhân khi sử dụng tần số vô tuyến điện và thiết bị vô tuyến điện phải được cấp giấy phép, trừ các trường hợp được miễn theo quy định.

Các giấy phép gồm: Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện, giấy phép sử dụng băng tần, giấy phép sử dụng tần số và quỹ đạo vệ tinh. Do đó, việc lắp đặt, sử dụng thiết bị kích sóng điện thoại chỉ được phép thực hiện khi được cơ quan có thẩm quyền cấp phép.

"Hành vi tự ý lắp đặt, sử dụng thiết bị kích sóng điện thoại khi chưa được cấp giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện là hành vi vi phạm pháp luật. Tùy theo loại thiết bị vô tuyến điện có công suất phát sóng tương ứng từ 15 W-20 kW, cá nhân, tổ chức vi phạm có thể bị xử phạt hành chính với mức phạt tiền từ 2 triệu đồng đến 70 triệu đồng theo khoản 3, Điều 58 Nghị định 15/2020/NĐ-CP, đồng thời bị tịch thu thiết bị theo quy định tại nghị định này" - luật sư Vũ thông tin.

Trường hợp tổ chức, cá nhân lắp đặt, sử dụng thiết bị kích sóng trái phép mà cố ý gây nhiễu có hại, cản trở hoạt động bình thường của hệ thống thông tin vô tuyến điện gây thiệt hại từ 200 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội "cố ý gây nhiễu có hại" theo Điều 294 Bộ luật Hình sự 2015.

Ngoài ra, còn bị phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm; phạt tù tới 5 năm nếu thực hiện hành vi có tổ chức, gây thiệt hại từ 500 triệu đồng trở lên, tái phạm nguy hiểm.

Thiết bị vô tuyến điện trôi nổi bán tràn lan, tiềm ẩn rủi ro pháp lý

Theo luật sư Vũ, thời gian gần đây, trên thị trường xuất hiện nhiều thiết bị vô tuyến điện không rõ nguồn gốc, xuất xứ được quảng cáo và rao bán công khai trên các sàn thương mại điện tử với nhiều hình thức khác nhau.

Tự ý mua bán, lắp đặt và sử dụng thiết bị kích sóng điện thoại chưa được cấp phép không chỉ bị xử phạt hành chính mà còn có thể bị trách nhiệm hình sự.

Theo quy định hiện hành, hành vi kinh doanh, buôn bán hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ có thể bị xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt lên đến 50 triệu đồng, tùy theo giá trị hàng hóa vi phạm theo Điều 17, Nghị định 98 của Chính phủ "quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng".

Từ góc độ pháp lý, luật sư Vũ cho rằng việc tự ý mua bán, lắp đặt và sử dụng thiết bị kích sóng điện thoại không rõ nguồn gốc, chưa được cấp phép là hành vi tiềm ẩn nhiều rủi ro pháp lý, không chỉ có thể bị xử phạt hành chính mà trong trường hợp gây hậu quả nghiêm trọng còn có thể bị xem xét trách nhiệm hình sự.