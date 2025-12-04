HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Xã hội

Tự ý rời điểm tránh trú bơi về nhà, người đàn ông bị nước lũ cuốn tử vong

Châu Tỉnh

(NLĐO) - Đến chiều 4-12, mưa lũ khiến Lâm Đồng có hơn 3.200 nhà ngập, ít nhất 2 người tử vong và nhiều khu vực bị chia cắt do nước lên nhanh

Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Lâm Đồng, đến 16 giờ hôm nay (4-12), mưa lớn kéo dài từ đêm 3-12 đã gây ngập lụt diện rộng, sạt lở nhiều tuyến giao thông và làm tăng nhanh mức nước trên các sông lớn của tỉnh

Toàn tỉnh ghi nhận ít nhất 2 trường hợp tử vong, hàng ngàn căn nhà ngập sâu, hơn 3.300 ha sản xuất nông nghiệp hư hại và nhiều công trình giao thông bị chia cắt.

Tự ý rời điểm tránh trú bơi về nhà, người đàn ông bị nước lũ cuốn tử vong - Ảnh 1.

Công an tỉnh Lâm Đồng hỗ trợ người dân vùng lũ sơ tán đến nơi an toàn. Ảnh: Như Ý

Trong đó, trường hợp tử vong mới nhất là ông N.V.T. (60 tuổi, trú thôn Hội Nhơn, xã Hàm Liêm).

Theo chính quyền địa phương, lúc 4 giờ ngày 4-12, ông T. và gia đình được lực lượng chức năng hỗ trợ di dời ra khỏi nhà bị ngập lên vị trí an toàn. Nhưng sau đó, ông T. đi uống rượu.

Đến khoảng 14 giờ, ông T. bơi qua vùng ngập nước để vào nhà. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của rượu và bơi vào vùng nước sâu nên bị đuối nước. Ông T. đã được người dân địa phương phát hiện cách nhà 70 m nhưng đã tử vong.

Trước đó, vào khoảng 18 giờ 30 phút ngày 3-12, ông H.H.A. (43 tuổi, trú xã Hàm Thạnh) đi xe máy thì bị ngã tại khu vực nước lũ đang chảy xiết ở thôn Hàm Cần 1, xã Hàm Thạnh. Sau đó, ông H. bị dòng nước lũ cuốn trôi và được tìm thấy thi thể 10 giờ sau đó.

Thống kê sơ bộ, toàn tỉnh hiện có khoảng 3.296 căn nhà bị ngập, trong đó nặng nhất ở các xã Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận, Lương Sơn, Bắc Bình và Sông Lũy (Bình Thuận cũ).

Nhiều nơi ngập sâu từ 0,8 – 2,5m, buộc chính quyền tổ chức di dời tổng cộng 860 hộ dân đến nơi an toàn. Riêng xã Hiệp Thạnh ghi nhận một căn nhà và vật dụng bị nước cuốn trôi, cùng hai ô tô bị lũ cuốn.

Thiệt hại về sản xuất nông nghiệp tiếp tục tăng, với 3.357ha cây trồng bị ngập úng, hư hại; hơn 4.000 con gia súc, gia cầm chết hoặc bị cuốn trôi; hàng chục tàu cá chìm hoặc đứt neo tại khu vực ven biển Liên Hương, La Gi và các vùng hạ lưu. Một số diện tích ao nuôi trồng thủy sản bị phá hủy.

Lực lượng chức năng đang duy trì trực 24/24 giờ, tiếp tục sơ tán các hộ dân ở vùng nguy cơ cao, kiểm soát giao thông tại các điểm sạt lở và phối hợp chủ hồ chứa điều tiết lũ.

Tỉnh đang khẩn trương thống kê thiệt hại và triển khai các biện pháp khắc phục bước đầu, ước tính ban đầu tổng thiệt hại khoảng 88 tỉ đồng và còn tiếp tục tăng.

Bình Thuận Lâm Đồng nước lũ mưa lũ miền Trung tử vong
