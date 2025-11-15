Tuần tới, cung hoàng đạo nào sẽ đối mặt với áp lực tiền bạc?

Hãy cùng tạp chí Cosmopolitan tìm hiểu các dự báo về 12 cung hoàng đạo từ ngày 17-11 đến ngày 23-11.

Bạch Dương (21.3 – 19.4)

Tình hình tài chính và vật chất của Bạch Dương ổn định, còn công việc tiến triển thuận lợi. Cung hoàng đạo này cần duy trì thái độ lý trí và kiên nhẫn trong mọi quyết định.

Kim Ngưu (20.4 – 20.5)

Tuần này, vận đào hoa của Kim Ngưu rất vượng. Việc tham gia nhiều hoạt động xã hội sẽ mang lại nhiều cơ hội bất ngờ cho cung hoàng đạo này về mặt tình cảm.

Về công việc, rất thích hợp để Kim Ngưu làm việc nhóm và hợp tác. Thu nhập của cung hoàng đạo này ổn định nhưng chi tiêu có xu hướng tăng nhẹ.

Song Tử (21.5 – 21.6)

Trong công việc, Song Tử dễ bỏ lỡ các cơ hội vì sự do dự và thiếu quyết đoán, dẫn đến chậm trễ tiến độ. Lời khuyên là nên tập trung sắp xếp dữ liệu, lập kế hoạch rõ ràng và giữ thái độ ổn định để hoàn thành mục tiêu.

Ảnh: iStock

Cự Giải (22.6 – 22.7)

Cự Giải sẽ có tương tác tốt trong các mối quan hệ, đặc biệt là sự gắn kết với bạn đời hoặc bạn thân.

Trong sự nghiệp, nhờ các mối quan hệ cá nhân tốt, cung hoàng đạo này dễ dàng nhận được sự hỗ trợ và hợp tác nhóm diễn ra suôn sẻ.

Về tình cảm, vận may khá tốt, người độc thân có cơ hội gặp được người hợp ý.

Sư Tử (23.7 – 22.8)

Tuần này, Sư Tử sẽ tập trung cao độ vào việc nâng cao kỹ năng và hiệu suất công việc. Nỗ lực của cung hoàng đạo này trong phát triển chuyên môn và thực hành thực tế bắt đầu có thành tựu.

Tài chính của Sư Tử có xu hướng tăng trưởng ổn định

Xử Nữ (23.8 – 22.9)

Về tài chính, Xử Nữ cần thận trọng với chi tiêu và phân bổ nguồn lực.

Tránh đầu tư mạo hiểm ngắn hạn. Tập trung vào lập kế hoạch chi tiết và chiến lược dài hạn là cách tốt nhất để quản lý tài chính và tránh tổn thất trong giai đoạn này.

Thiên Bình (23.9 – 23.10)

Thiên Bình tuần này cần nghỉ ngơi và điều chỉnh tâm lý để tránh tình trạng quá tải.

Về mặt tiền bạc, cung hoàng đạo này có thể đối mặt với áp lực và dễ mất cân bằng thu chi.

Bọ Cạp (24.10 – 21.11)

Tuần này là lúc Bọ Cạp nên điều chỉnh chiến lược hoặc thay đổi phương thức làm việc, tối ưu hóa hoặc cải tiến các dự án.

Khả năng thích ứng và cái nhìn sâu sắc của Bọ Cạp khi đối mặt với thách thức sẽ mang lại hiệu quả bất ngờ, đặc biệt là trong hợp tác liên phòng ban.

Nhân Mã (22.11 – 21.12)

Trong công việc, Nhân Mã cần nhanh chóng điều chỉnh ưu tiên và sử dụng tư duy linh hoạt để giải quyết vấn đề. Cung hoàng đạo này phải chú ý chi tiết, tránh sơ sót vì bận rộn.

Ma Kết (22.12 – 19.1)

Tuần này, Ma Kết là cung vượng nhất về sự nghiệp và sẽ cảm nhận được nhịp độ công việc tăng tốc, với hành động và hiệu suất được nâng cao rõ rệt.

Cung hoàng đạo này có ưu thế về năng lực chuyên môn và khả năng hành động, rất thích hợp để đảm nhận các nhiệm vụ quan trọng hoặc thúc đẩy dự án nhanh chóng.

Bảo Bình (20.1 – 18.2)

Trong công việc, Bảo Bình có thể đối mặt với sự cạnh tranh hoặc ý kiến bất đồng. Còn về tình cảm, tuần này có thể xuất hiện rào cản giao tiếp.

Dự báo tài chính cho thấy Bảo Bình có thể đối mặt với áp lực hoặc yếu tố không chắc chắn.

Song Ngư (19.2 – 20.3)

Song Ngư sẽ đón nhận bầu không khí ổn định và vui vẻ, đặc biệt là trong các mối quan hệ gia đình và xã hội.

Vận may tình cảm rất tốt. Còn tình hình tài chính duy trì ổn định và tích cực.



