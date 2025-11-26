Tuấn Trần bất ngờ "hé lộ" khoảnh khắc hạnh phúc trường quay

Ngày 26-11, Tuấn Trần đăng tải đoạn video clip lên trang cá nhân. Trong video clip, Tuấn Trần đứng ở trường quay phim "Hộ linh tráng sĩ - Bí ẩn mộ vua Đinh", chăm chú nhìn vào điện thoại.

Anh lắng nghe công bố kết quả hạng mục "Nam diễn viên chính xuất sắc" tại Lễ bế mạc LHP VN lần thứ XXIV diễn ra tối 25-11 tại Nhà hát Quân đội ở TP HCM. Lễ bế mạc được trực tiếp trên kênh HTV1.

Tuấn Trần được vinh danh

Anh hạnh phúc khi thắng giải

Cảm giác hạnh phúc vỡ òa

Tuấn Trần thể hiện niềm hạnh phúc vỡ òa khi được xướng tên chiến thắng nhờ vai Hoan trong phim "Mang mẹ đi bỏ".

Tất bật lịch trình không thể trực tiếp nhận giải, anh vẫn theo dõi kết quả và nhanh chóng bày tỏ niềm hạnh phúc bằng dòng chia sẻ trên trang cá nhân, ngay trong tối 25-11.

"Trước hết, tôi xin cảm ơn Ban Tổ chức LHP VN lần thứ XXIV đã tạo nên một LHP tuyệt vời, nơi những người làm nghề được tôn vinh và truyền cảm hứng cho nhau. Tôi rất hạnh phúc khi nhận được một giải thưởng ý nghĩa trong hành trình làm nghề của mình. Tôi biết ơn Tổ nghiệp, cảm ơn đạo diễn Mo Hong-jin, đạo diễn Phan Gia Nhật Linh, nghệ sĩ Hồng Đào và toàn bộ ê-kíp đã tin tưởng và đồng hành trong suốt hành trình của phim "Mang mẹ đi bỏ" - Tuấn Trần trải lòng.

Anh không quên cảm ơn gia đình, người thân, công ty quản lý và nhất là khán giả đã luôn ủng hộ những vai diễn của mình. Tuấn Trần nhận được nhiều lời chúc mừng, động viên từ bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ.

Hiện tại, anh đang quay phim ở Ninh Bình. Nhân vật Nguyên Phong mà Tuấn Trần thủ diễn trong phim "Hộ linh tráng sĩ - Bí ẩn mộ vua Đinh" là một tráng sĩ áo vải xuất thân thợ săn, được Thầy Mo người Mường (NSND Tự Long đóng) nuôi dạy từ nhỏ.

Với tạo hình khác biệt và ấn tượng, Tuấn Trần kỳ vọng vai diễn giúp anh mang đến hình ảnh mới lạ, thể hiện thêm các khía cạnh khác trên màn ảnh rộng.