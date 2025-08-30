Tối 29-8, tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai), UBND tỉnh Gia Lai long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội "Tinh hoa Đại ngàn – Biển xanh hội tụ" năm 2025 với chủ đề "Khát vọng biển xanh – đại ngàn tỏa sáng".

Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Hồ Quốc Dũng đánh trống khai mạc lễ hội

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tuấn Thanh thông tin đến đông đảo người dân, du khách và đại biểu về những thành tựu, giá trị nổi bật của vùng đất Gia Lai – nơi hội tụ tinh hoa sau sự gắn kết giữa miền biển Bình Định cũ và đại ngàn Tây Nguyên.

Ông Thanh nhấn mạnh, Gia Lai được thiên nhiên ưu đãi với bờ biển dài, cát trắng, nước trong xanh, hòa quyện cùng núi rừng bazan hùng vĩ. Đây còn là vùng đất giàu truyền thống văn hóa – lịch sử – cách mạng, nổi tiếng với nghệ thuật tuồng, bài chòi, văn hóa cộng đồng Gia Rai, Ba Na và đặc biệt là không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên – di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Không chỉ giàu bản sắc, Gia Lai còn là địa phương đi đầu trong khai thác, chế biến thủy hải sản; riêng cá ngừ đại dương chiếm hơn 60% sản lượng cả nước. Bên cạnh đó là nhiều nông sản chủ lực như cà phê, cao su, sầu riêng, hồ tiêu…

Các sản phẩm chế biến ngày càng đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế, xuất khẩu sang EU và nhiều thị trường khó tính, góp phần nâng cao tỷ trọng công nghiệp chế biến trong cơ cấu kinh tế.

Quang cảnh đêm khai mạc Lễ hội "Tinh hoa Đại ngàn – Biển xanh hội tụ" năm 2025 với chủ đề "Khát vọng biển xanh – đại ngàn tỏa sáng"

Theo ông Nguyễn Tuấn Thanh, Lễ hội "Tinh hoa Đại ngàn – Biển xanh hội tụ" là dịp tôn vinh, quảng bá giá trị văn hóa, di sản và tiềm năng phát triển của Gia Lai; đồng thời giới thiệu hình ảnh một Gia Lai năng động, hội nhập, giàu khát vọng vươn lên.

"Chúng tôi xác định du lịch văn hóa – sinh thái sẽ là một trong những trụ cột quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội, gắn với bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa và bảo vệ môi trường bền vững" – ông Thanh khẳng định.

Trong khuôn khổ lễ hội, nhiều hoạt động đặc sắc được tổ chức như: trình diễn bài chòi, cồng chiêng Tây Nguyên, lễ hội ẩm thực "Món ngon từ đất bazan và biển", trưng bày sản phẩm OCOP, làng nghề truyền thống, lễ hội đường phố, lễ hội ánh sáng và trình diễn pháo hoa nghệ thuật… tạo không khí sôi động, hấp dẫn người dân và du khách.

Màn pháo hoa rực rỡ trên nền trời phố biển Quy Nhơn trong đêm khai mạc. Ảnh: Dũng Nhân

Sau đây là một số hình ảnh trong đêm khai mạc Lễ hội "Tinh hoa Đại ngàn – Biển xanh hội tụ" năm 2025 với chủ đề "Khát vọng biển xanh – đại ngàn tỏa sáng" ở Gia Lai: