HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Tưng bừng đêm khai mạc Lễ hội “Tinh hoa Đại ngàn – Biển xanh hội tụ” ở Gia Lai

Đức Anh

(NLĐO) - Lễ hội “Tinh hoa Đại ngàn – Biển xanh hội tụ” đã gửi gắm thông điệp về một Gia Lai năng động, hội nhập, sẵn sàng vươn lên với khát vọng mới.

Tối 29-8, tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai), UBND tỉnh Gia Lai long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội "Tinh hoa Đại ngàn – Biển xanh hội tụ" năm 2025 với chủ đề "Khát vọng biển xanh – đại ngàn tỏa sáng".

Tưng bừng đêm khai mạc Lễ hội “Tinh hoa Đại ngàn – Biển xanh hội tụ” ở Gia Lai - Ảnh 1.

Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Hồ Quốc Dũng đánh trống khai mạc lễ hội

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tuấn Thanh thông tin đến đông đảo người dân, du khách và đại biểu về những thành tựu, giá trị nổi bật của vùng đất Gia Lai – nơi hội tụ tinh hoa sau sự gắn kết giữa miền biển Bình Định cũ và đại ngàn Tây Nguyên.

Ông Thanh nhấn mạnh, Gia Lai được thiên nhiên ưu đãi với bờ biển dài, cát trắng, nước trong xanh, hòa quyện cùng núi rừng bazan hùng vĩ. Đây còn là vùng đất giàu truyền thống văn hóa – lịch sử – cách mạng, nổi tiếng với nghệ thuật tuồng, bài chòi, văn hóa cộng đồng Gia Rai, Ba Na và đặc biệt là không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên – di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Không chỉ giàu bản sắc, Gia Lai còn là địa phương đi đầu trong khai thác, chế biến thủy hải sản; riêng cá ngừ đại dương chiếm hơn 60% sản lượng cả nước. Bên cạnh đó là nhiều nông sản chủ lực như cà phê, cao su, sầu riêng, hồ tiêu… 

Các sản phẩm chế biến ngày càng đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế, xuất khẩu sang EU và nhiều thị trường khó tính, góp phần nâng cao tỷ trọng công nghiệp chế biến trong cơ cấu kinh tế.

Tưng bừng đêm khai mạc Lễ hội “Tinh hoa Đại ngàn – Biển xanh hội tụ” ở Gia Lai - Ảnh 2.

Quang cảnh đêm khai mạc Lễ hội "Tinh hoa Đại ngàn – Biển xanh hội tụ" năm 2025 với chủ đề "Khát vọng biển xanh – đại ngàn tỏa sáng"

Theo ông Nguyễn Tuấn Thanh, Lễ hội "Tinh hoa Đại ngàn – Biển xanh hội tụ" là dịp tôn vinh, quảng bá giá trị văn hóa, di sản và tiềm năng phát triển của Gia Lai; đồng thời giới thiệu hình ảnh một Gia Lai năng động, hội nhập, giàu khát vọng vươn lên.

"Chúng tôi xác định du lịch văn hóa – sinh thái sẽ là một trong những trụ cột quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội, gắn với bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa và bảo vệ môi trường bền vững" – ông Thanh khẳng định.

Trong khuôn khổ lễ hội, nhiều hoạt động đặc sắc được tổ chức như: trình diễn bài chòi, cồng chiêng Tây Nguyên, lễ hội ẩm thực "Món ngon từ đất bazan và biển", trưng bày sản phẩm OCOP, làng nghề truyền thống, lễ hội đường phố, lễ hội ánh sáng và trình diễn pháo hoa nghệ thuật… tạo không khí sôi động, hấp dẫn người dân và du khách.

Tưng bừng đêm khai mạc Lễ hội “Tinh hoa Đại ngàn – Biển xanh hội tụ” ở Gia Lai - Ảnh 3.

Màn pháo hoa rực rỡ trên nền trời phố biển Quy Nhơn trong đêm khai mạc. Ảnh: Dũng Nhân

 Sau đây là một số hình ảnh trong đêm khai mạc Lễ hội "Tinh hoa Đại ngàn – Biển xanh hội tụ" năm 2025 với chủ đề "Khát vọng biển xanh – đại ngàn tỏa sáng" ở Gia Lai:

Tưng bừng đêm khai mạc Lễ hội “Tinh hoa Đại ngàn – Biển xanh hội tụ” ở Gia Lai - Ảnh 4.

Tưng bừng đêm khai mạc Lễ hội “Tinh hoa Đại ngàn – Biển xanh hội tụ” ở Gia Lai - Ảnh 5.

Tưng bừng đêm khai mạc Lễ hội “Tinh hoa Đại ngàn – Biển xanh hội tụ” ở Gia Lai - Ảnh 6.

Tưng bừng đêm khai mạc Lễ hội “Tinh hoa Đại ngàn – Biển xanh hội tụ” ở Gia Lai - Ảnh 7.

Tưng bừng đêm khai mạc Lễ hội “Tinh hoa Đại ngàn – Biển xanh hội tụ” ở Gia Lai - Ảnh 8.

Tưng bừng đêm khai mạc Lễ hội “Tinh hoa Đại ngàn – Biển xanh hội tụ” ở Gia Lai - Ảnh 9.

Tưng bừng đêm khai mạc Lễ hội “Tinh hoa Đại ngàn – Biển xanh hội tụ” ở Gia Lai - Ảnh 10.

Tưng bừng đêm khai mạc Lễ hội “Tinh hoa Đại ngàn – Biển xanh hội tụ” ở Gia Lai - Ảnh 11.

Tưng bừng đêm khai mạc Lễ hội “Tinh hoa Đại ngàn – Biển xanh hội tụ” ở Gia Lai - Ảnh 12.

Tưng bừng đêm khai mạc Lễ hội “Tinh hoa Đại ngàn – Biển xanh hội tụ” ở Gia Lai - Ảnh 13.

Tưng bừng đêm khai mạc Lễ hội “Tinh hoa Đại ngàn – Biển xanh hội tụ” ở Gia Lai - Ảnh 14.

Tưng bừng đêm khai mạc Lễ hội “Tinh hoa Đại ngàn – Biển xanh hội tụ” ở Gia Lai - Ảnh 15.

 

Tin liên quan

Khám phá tinh hoa ẩm thực và cà phê đặc sản Gia Lai giữa Quy Nhơn

Khám phá tinh hoa ẩm thực và cà phê đặc sản Gia Lai giữa Quy Nhơn

(NLĐO) - Hương vị núi rừng bazan và biển cả Gia Lai hòa quyện, mang đến cho du khách trải nghiệm ẩm thực – văn hóa đặc sắc dịp lễ 2-9.

69 dự án, gần 120.000 tỉ đồng đầu tư vào Gia Lai

(NLĐO) - Hàng loạt dự án đã được tỉnh Gia Lai cấp giấy chứng nhận chủ trương đầu tư và biên bản ghi nhớ đầu tư cho các doanh nghiệp.

Gia Lai bắt tay doanh nghiệp Mỹ phát triển ngành bán dẫn và trí tuệ nhân tạo

(NLĐO) - Hợp tác giữa Gia Lai và TORmem là bước khởi đầu để địa phương này bứt phá, khẳng định vị thế tiên phong về công nghệ cao tại khu vực Tây Nguyên.

khai mạc lễ hội truyền thống văn hóa không gian văn hóa văn hóa phi vật thể Phát triển kinh tế
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo