Văn hóa - Văn nghệ

Tưng bừng đời sống âm nhạc mùa cuối năm

Thùy Trang

Bức tranh nhạc Việt đang hoàn thành những nét vẽ cuối cùng để trở thành tuyệt tác sắc màu

Sự náo nhiệt của mùa live concert cá nhân cuối năm là tín hiệu tích cực, cho thấy nghệ sĩ Việt đang ngày càng tự tin với sức hút của bản thân và khả năng kéo khán giả đến rạp, đến sân vận động.

Việc có nhiều thế hệ nghệ sĩ - từ kỳ cựu như Đan Trường đến Mỹ Tâm, hay trưởng thành từ cuộc thi như Quốc Thiên - đều có thể tổ chức concert riêng. Điều này chứng minh sự đa dạng và sức sống mạnh mẽ của nhạc Việt. Xu hướng này khuyến khích nghệ sĩ mạnh dạn đầu tư vào những chương trình lớn, từ đó tạo ra một vòng tuần hoàn tích cực: concert chất lượng thu hút khán giả, khán giả ủng hộ giúp nghệ sĩ có thêm nguồn lực để tái đầu tư.

Những dấu ấn concert cá nhân

Đan Trường bật khóc trước chục ngàn khán giả trong live concert kỷ niệm 30 năm ca hát Đan Trường - Dấu ấn thanh xuân diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Hà Nội). Ngoài ra, chương trình còn được phát sóng trực tiếp tại 28 cụm rạp ở Tuyên Quang, Vinh, Đà Nẵng, Nha Trang cho đến Tây Ninh, TP HCM, Cần Thơ, Cà Mau...

Đan Trường xúc động khi nhận hoa chúc mừng từ NSND Xuân Bắc - Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn. Trên sân khấu, NSND Xuân Bắc bày tỏ sự yêu thích dành cho live concert bởi tên gọi Dấu ấn thanh xuân.

Đan Trường bộc bạch: "Tôi đang trân trọng từng khoảnh khắc tại sân khấu này. Tôi từng nghĩ sẽ lặng thầm làm nghề, không có cơ hội tổ chức đêm nhạc kỷ niệm. Có nhiều thăng trầm xảy ra khiến tôi chùn bước. Nhưng trong năm qua, tôi gặt hái được nhiều thành công, thấy rằng khi mình xuất hiện vẫn được khán giả yêu thương, ủng hộ. Đó là nguồn động lực lớn giúp tôi vực dậy và quyết tâm thực hiện chương trình. Nhiều người nói Đan Trường là thanh xuân của họ, nhưng chính mọi người cũng là thanh xuân của tôi".

Live concert của Đan Trường đưa 10.000 khán giả qua những cung bậc cảm xúc khác nhau, từ niềm vui, lòng tự hào, sự hoài niệm hay những giây phút xúc động trước những chia sẻ chân thành của nam ca sĩ và khách mời.

Dù thời tiết không quá thuận lợi nhưng khán giả vẫn đội mưa để ở lại theo dõi, cổ vũ cho nam ca sĩ đến phút cuối. Đây không chỉ là một cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của giọng ca 7X mà còn là nguồn động lực để anh tiếp tục với những chặng hành trình mới.

Quốc Thiên với live concert SKYNote 2025: The Reflection diễn ra vào ngày 22-11 Global City (TP HCM). Với giọng hát giàu cảm xúc và khả năng xử lý ca khúc tinh tế, Quốc Thiên đã định hình hình ảnh một nghệ sĩ nghiêm túc, không chạy theo xu hướng nhất thời.

The Reflection là cơ hội để anh vừa giới thiệu những ca khúc mới, vừa tái hiện những bản hit từng gắn liền với tên tuổi. Cũng tại Global City, ngày 29-11 là live concert "SOOBIN: All-Rounder The final".

Theo chia sẻ từ Giám đốc Âm nhạc SlimV và Đạo diễn sân khấu Đinh Hà Uyên Thư, "SOOBIN Live Concert: All-Rounder The Final" được mở rộng quy mô từ sân khấu trong nhà đến không gian ngoài trời vô cùng hoành tráng nhưng vẫn giữ nguyên concept "all-rounder". Live Concert: All-Rounder The Final" có thay đổi về tiết mục để tạo nên những bất ngờ dành tặng khán giả. Ngoài sự kết hợp giữa SOOBIN và dàn khách mời đẳng cấp: Binz, Rhymastic, nhóm Tân binh thăng cấp, concert cũng còn nhiều "ẩn số" chưa được bật mí.

Cái tên được chờ đợi nhiều nhất cuối năm 2025 chính là Mỹ Tâm. Nữ ca sĩ đã chính thức công bố live concert tại sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội) với sức chứa lên đến 40.000 khán giả vào 13-12. Đây là một trong những chương trình hiếm hoi của nghệ sĩ Việt đạt đến quy mô sân vận động.

Tưng bừng đời sống âm nhạc mùa cuối năm - Ảnh 1.

SOOBIN với live concert SOOBIN live concert All Rounder tại Hà Nội và TP HCM thu hút khán giả. (Ảnh: MỸ DUY)

Sự đổi mới của thị trường nhạc Việt

Các live concert mùa cuối năm không chỉ đơn thuần là giải trí. Với những gì đã và tiếp tục giới thiệu đến khán giả, sắc màu chung của mùa live concert cá nhân là đích đến "nâng tầm tiêu chuẩn tổ chức live show tại Việt Nam, chứng minh rằng nghệ sĩ trong nước hoàn toàn có thể đạt đến tầm vóc của các ngôi sao quốc tế".

Điểm chung và cũng ấn tượng nhất của các live concert cá nhân chính là độ "chịu chi" đáng ngưỡng mộ. Live concert kỷ niệm 30 năm ca hát của mình, ca sĩ Đan Trường đã đầu tư 11 tỉ đồng. Live concert của ca sĩ Hà Anh Tuấn đến Nhà hát Dolby (Hollywood, Mỹ), dự kiến kết thúc chuỗi Sketch a rose. Nhưng The Rose, dự kiến diễn ra vào tháng 1 tại Đà Lạt mới thật sự kết thúc hành trình "Tin ở hoa hồng" đầy rực rỡ của Hà Anh Tuấn.

Chuỗi Sketch a rose của Hà Anh Tuấn diễn ra ở các nhà hát nổi tiếng thế giới nên "tiền thuê nhà hát cũng rất lớn". Nhưng nếu có thể không nghĩ đến vấn đề tài chính trước tiên thì rõ ràng, live concert của một ca sĩ ở nhà hát danh tiếng thế giới, tự thân đã là đẳng cấp.

Bên cạnh đó, dạo một vòng live concert cá nhân 2 năm gần đây, khán giả đều phải trầm trồ thán phục độ chịu chi của ca sĩ. Một sân khấu được đầu tư hoành tráng với thiết kế sân khấu cùng dàn âm thanh ánh sáng chất lượng giúp thị trường biểu diễn nhạc Việt có thể xếp cạnh các chương trình concert trên thế giới.

Các chương trình Anh trai say hi, Anh trai vượt ngàn chông gai, Chị đẹp đạp gió, Em xinh say hi, GENfest hoàn toàn thuyết phục khán giả với nhận định "Quá tuyệt vời". Với lượng khán giả vài chục ngàn người, hầu hết ý kiến đều cho rằng các live concert hiện nay đều "hốt bạc". Tuy nhiên, người trong giới đều thừa nhận "không thể thu lời được vì độ đầu tư vào chương trình quá lớn" - ca sĩ Cẩm Ly nhận định.

Thực tế, việc lời hay lỗ khi làm liveshow là điều các nghệ sĩ không vội tính. Bởi "Khi đã quyết định làm live concert, mục tiêu lớn nhất vẫn là tạo nên những khoảnh khắc đáng nhớ cho bản thân và khán giả. Đó là một đêm diễn đáng tự hào về chuyên môn, chất lượng" - ca sĩ SOOBIN khẳng định.

Đây cũng là mong muốn của các nghệ sĩ khi thực hiện live concert. Chính điều này sẽ hoàn thiện bức tranh nhạc Việt đầy sắc màu và đậm chất lượng. 


