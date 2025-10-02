HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa - Văn nghệ

Ca khúc "ảo", nỗi lo thật

THÙY TRANG

Nếu không có biện pháp quản lý phù hợp, đến năm 2028, nghệ sĩ có thể mất tới 25% thu nhập vì AI

Ca khúc "Stay forever young" do AI sáng tác và thể hiện đạt gần 1,6 triệu view sau 2 tháng ra mắt. Ca khúc được đăng trên YouTube, mang phong cách Euro Disco, một kiểu đặc trưng của Modern Talking đạt gần 500 lượt bình luận trong khoảng 2 tháng.

Bùng nổ ca khúc do AI sáng tác

"Stay forever young" là một trong hàng ngàn những ca khúc do AI tạo ra, theo Deezer (nền tảng phát nhạc trực tuyến của Pháp), khoảng 28% nhạc tải lên hệ thống là do trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra. Con số này tương đương khoảng 30.000 ca khúc mỗi ngày. Mức độ tăng trưởng theo cấp số nhân với mốc thời gian tính theo tháng.

Ca khúc "ảo", nỗi lo thật- Ảnh 1.

Ca sĩ AI hát bài “Stay forever young” do AI tạo ra (Ảnh cắt từ clip)

Kết quả của Deezer dựa trên công cụ phát hiện AI mà nền tảng này áp dụng từ đầu năm 2025. Ông Alexis Lanternier - CEO của Deezer - nhấn mạnh: "Sau 1 năm bùng nổ, âm nhạc do AI sáng tác đã chiếm một phần đáng kể trong số ca khúc phát hành hằng ngày. Chúng tôi muốn đi đầu trong việc hạn chế tác động tiêu cực của loại âm nhạc này đối với nghệ sĩ và người nghe".

TIN LIÊN QUAN

Nhóm nhạc AI "The Velvet Sundown" hiện đang có hàng triệu lượt nghe trên Spotify. Về âm nhạc, nhóm nhạc AI "The Velvet Sundown" bắt chước sắc màu âm nhạc của nhóm huyền thoại Pink Floyd và King Crimson. Theo tuần báo Le Point, nhóm nhạc hư cấu này tạo ra nhiều tiếng vang, nhờ vào sự hiện diện cùng lúc trên nhiều nền tảng trực tuyến khác nhau.

Nếu trước đây, một nhóm nhạc, một ca sĩ có khi mất hàng thập kỷ để xây dựng tên tuổi của mình, thì nay AI có thể bắt chước những gì có sẵn, để tạo ra một thế giới âm nhạc khác biệt đôi chút, thay vì mới lạ. Chỉ bằng vài cú nhấp "chuột", nhóm sản xuất có thể sáng chế đủ mọi thứ, từ âm thanh tiếng nhạc cho đến video hình ảnh, thậm chí cả phần tiểu sử của các thành viên cũng đều là hư cấu.

Nhà sản xuất âm nhạc (từng đoạt giải Oscar) Leo Sidran bức xúc: "AI trỗi dậy qua đó phản ánh sự sáo rỗng và công thức hóa của nhiều dòng nhạc hiện đại. Đã có một số lượng lớn bản nhạc sẽ ra đời mà không biết ai đã tạo ra chúng và bằng cách nào".

Deezer là nền tảng duy nhất hiện nay ứng dụng công nghệ nhận diện sáng tác của AI với mục đích loại những tác phẩm này khỏi nền tảng của mình. Với Deezer, động thái này nhằm giảm thiểu tối đa những ảnh hưởng đến tiền bản quyền, đồng thời tăng tính minh bạch và ngăn chặn gian lận, vốn là nguyên nhân chính của việc tải lên nhạc do AI sáng tác.

TIN LIÊN QUAN

Trong khi đó, nền tảng Spotify lại vướng chỉ trích là nơi "dung túng cho nhạc AI". Tháng trước, ban nhạc "The Velvet Sundown" (thực chất là ban nhạc ảo do AI tạo ra) vẫn được Spotify xác minh và nhanh chóng đạt hơn 400.000 lượt nghe chỉ trong vòng 1 tháng ra mắt. 

Trước đó, Harper's Magazine cáo buộc Spotify đang chèn nhạc của các "nghệ sĩ ma" vào playlist phổ biến nhằm giảm chi trả bản quyền.

Kêu gọi sửa đổi luật bản quyền

Một báo cáo của Liên đoàn Quốc tế các Hiệp hội Tác giả và Nhà soạn nhạc (CISAC) công bố cuối năm 2024 cảnh báo, nếu không có biện pháp quản lý phù hợp, đến năm 2028, nghệ sĩ có thể mất tới 25% thu nhập vì AI, tương đương 4 tỉ euro.

Hàng loạt nghệ sĩ lớn, từ Nick Cave, Paul McCartney, Elton John, Radiohead, Dua Lipa đến Kate Bush và Robbie Williams, đã kêu gọi chính phủ Anh và nhiều nước sửa đổi luật bản quyền để bảo vệ lao động sáng tạo trước sự đe dọa từ AI.

TIN LIÊN QUAN

Không chỉ về mặt kỹ thuật, việc AI làm mưa làm gió thị trường làng nhạc khiến người làm nghề lo ngại về một tương lai thiếu sự sáng tạo chủ động. 

Các bản nhạc giả mạo thường sử dụng giọng hát tổng hợp từ các nghệ sĩ nổi tiếng hoặc sao chép các ca khúc nổi tiếng - những yếu tố chưa thể được bảo vệ bản quyền hiện nay.

Nhiều nghệ sĩ - những người trực tiếp sáng tạo đã lên tiếng đặt câu hỏi về sự công bằng cùng với nỗi băn khoăn về tương lai sinh kế của hàng triệu nghệ sĩ trên toàn thế giới. 

Những vụ kiện tụng, tranh chấp pháp lý liên tục diễn ra thời gian gần đây. Các hãng thu âm đại diện cho các nghệ sĩ như Taylor Swift, Kendrick Lamar và Ed Sheeran đã cáo buộc các công ty đã vi phạm bản quyền về bản thu âm của họ.

Hàng chục nhạc sĩ, bao gồm Billie Eilish, Nicki Minaj và Stevie Wonder, cũng đã viết thư ngỏ vào năm ngoái cảnh báo rằng âm nhạc do AI tạo ra được đào tạo bằng tác phẩm của họ có thể phá hoại sự sáng tạo vốn có của âm nhạc. 

Công nghệ từng giúp ngành âm nhạc thăng hoa - từ guitar điện, synthesizer đến autotune - nhưng theo Giáo sư George Howard thuộc Học viện Âm nhạc Berklee danh tiếng, công nghệ AI là một thách thức hoàn toàn khác, nó có thể xóa sổ nhiều nghệ sĩ, xóa sổ sự sáng tạo


Tin liên quan

AI "được sử dụng để vi phạm quyền sở hữu trí tuệ"?

AI "được sử dụng để vi phạm quyền sở hữu trí tuệ"?

AI không chỉ khiến nhiều người ở Hollywood mất việc mà sử dụng AI cũng ẩn chứa những rủi ro bị đánh cắp chất xám của người sáng tạo trong ngành giải trí.

AI khuynh đảo ngành giải trí

Công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) đang dần làm thay đổi cách thức hoạt động của ngành công nghiệp giải trí

AI định hình lại ngành công nghiệp giải trí

Netflix xác nhận đã ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quá trình sản xuất loạt phim khoa học viễn tưởng "El Eternauta"

trí tuệ nhân tạo ứng dụng công nghệ vi phạm bản quyền công nghệ AI nền tảng trực tuyến Spotify AI sáng tác Ca khúc "ảo"
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo