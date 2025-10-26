Tuổi trẻ phường Sài Gòn nêu quyết tâm trong nhiệm kỳ mới

Ngày 26-10, sau thành công của Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Sài Gòn lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030, Bí thư Đoàn phường Trần Ngọc Trí cho biết Ban Chấp hành mới đã nhanh chóng bắt tay triển khai các chương trình hành động, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội bằng những phần việc thanh niên thiết thực, gắn với đời sống người dân.



Theo anh Trần Ngọc Trí, Đại hội quy tụ 123 đại biểu chính thức, đến từ 47 cơ sở Đoàn trực thuộc, đại diện cho 3.859 đoàn viên và thanh niên phường Sài Gòn.

"Đây là đại hội đầu tiên sau khi sắp xếp chính quyền hai cấp, vì vậy với chúng tôi, đây giống như một khởi đầu, nơi ý chí, trí tuệ và khát vọng của thanh niên được thắp sáng. Tôi thật sự xúc động khi nhìn thấy sự đoàn kết, niềm tin và tinh thần trách nhiệm của từng đại biểu. Đại hội không chỉ bàn chuyện tổ chức, mà là một diễn đàn để tuổi trẻ dám nói, dám nghĩ, dám làm" – anh Trí chia sẻ.

Đoàn phường Sài Gòn với dấu ấn nỗ lực

Nhiệm kỳ qua, Đoàn phường Sài Gòn đã nỗ lực vừa ổn định tổ chức, vừa triển khai hiệu quả các nhiệm vụ trong bối cảnh đô thị hóa và chuyển đổi số mạnh mẽ. Công tác giáo dục lý tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thực hiện thường xuyên; hoạt động tuyên truyền được đổi mới đa nền tảng, lấy fanpage "Tuổi trẻ phường Sài Gòn – TP HCM" làm trung tâm kết nối.

Ra mắt Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên phường Sài Gòn

Trong phong trào "Tuổi trẻ xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc", Đoàn phường đã triển khai Đội hình thanh niên tình nguyện chuyển đổi số cộng đồng, hỗ trợ hơn 20.000 lượt người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến và các ứng dụng số, vận động thanh toán không dùng tiền mặt, xây dựng tuyến đường 4.0.

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Sài Gòn lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030

Tuổi trẻ phường còn tích cực xây dựng đô thị văn minh – xanh – sạch – đẹp qua các chương trình "Ngày Chủ nhật xanh", "Tuần lễ không rác nhựa", "Tuyến hẻm sáng – xanh – sạch – an toàn".

Phong trào "Tuổi trẻ sáng tạo" ghi nhận 1.227 ý tưởng, trong đó 39 ý tưởng được áp dụng thực tế, góp phần khẳng định hình ảnh người đoàn viên năng động, tiên phong.

Công tác đồng hành cùng thanh niên đạt nhiều kết quả thiết thực: trao 60 suất học bổng, hỗ trợ khởi nghiệp, tạo sân chơi văn hóa thể thao thu hút hơn 3.600 lượt đoàn viên, chăm lo cho trên 1.000 thiếu nhi khó khăn.

Trong xây dựng Đoàn và tham gia xây dựng Đảng, đã có 32 đoàn viên ưu tú được giới thiệu, 14 người vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Đoàn phường Sài Gòn hướng tới nhiệm kỳ mới

Bước vào nhiệm kỳ 2025–2030, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Sài Gòn đặt mục tiêu xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh toàn diện, xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng, đồng thời hình thành thế hệ thanh niên thời kỳ mới có lý tưởng, bản lĩnh, tri thức, sức khỏe và bản sắc văn hóa Việt Nam.

Theo Bí thư Đoàn phường Trần Ngọc Trí, Ban Chấp hành khóa mới sẽ tập trung đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường đấu tranh, phản biện thông tin sai trái trên không gian mạng, phát huy vai trò xung kích của đoàn viên trong phát triển kinh tế – xã hội, giữ vững quốc phòng – an ninh, góp phần xây dựng phường Sài Gòn "Văn minh – Hiện đại – Nghĩa tình".

Một số hình ảnh tại đại hội

Tại đại hội, bà Lê Thị Lan Chi, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường, ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của Đoàn trong nhiệm kỳ qua, khẳng định tổ chức Đoàn đã phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, luôn là cánh tay đắc lực của Đảng bộ.

Bà Lan nghị Đoàn phường tập trung vào ba nhiệm vụ trọng tâm. Đó là tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa, hình thành thế hệ trẻ có bản lĩnh chính trị vững vàng, sống có trách nhiệm; phát huy mạnh mẽ vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo trong mọi phong trào hành động, góp phần xây dựng phường Sài Gòn "Hiện đại – Văn minh – Nghĩa tình"; tiếp tục đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động, thu hút thanh niên trong thời đại số, đồng thời bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng.