Tưởng chỉ đau sau tập gập bụng, người đàn ông suýt hoại tử ruột

Người đàn ông 48 tuổi (ở Hà Nội), không có tiền sử bệnh lý đáng chú ý, vừa trải qua một tình huống nguy hiểm đến tính mạng sau khi tập gập bụng.

Bệnh nhân được can thiệp mạch kịp thời, tránh nguy cơ hoại tử ruột. Ảnh: Vân Anh

Theo Bệnh viện Thanh Nhàn, bệnh nhân vốn khỏe mạnh, không hút thuốc, không uống rượu bia. Sau khi được người thân khuyên nên chăm vận động, anh bắt đầu duy trì tập thể dục. Trong một buổi tập, sau nhiều lần thực hiện động tác gập bụng, anh bất ngờ xuất hiện cơn đau bụng dữ dội.

Cho rằng đây chỉ là đau cơ do tập quá sức, người bệnh cố gắng chịu đựng. Tuy nhiên, cơn đau ngày càng tăng, buộc anh phải đến bệnh viện cấp cứu.

Kết quả chụp cắt lớp vi tính cho thấy động mạch mạc treo tràng trên - mạch máu chính nuôi phần lớn ruột non và một phần ruột già - bị tắc hoàn toàn ở đoạn giữa.

Theo các bác sĩ, nhiều khả năng động tác gập bụng với cường độ mạnh đã gây sang chấn thành mạch, dẫn đến bóc tách động mạch mạc treo tràng trên. Khi lớp trong của thành mạch bị rách, máu chảy vào tạo thành lòng giả và hình thành huyết khối, chèn ép lòng mạch thật, khiến dòng máu nuôi ruột bị cản trở nghiêm trọng.

Nếu không được xử trí kịp thời, tình trạng thiếu máu ruột cấp có thể khiến ruột hoại tử, người bệnh phải cắt bỏ đoạn ruột tổn thương, thậm chí đe dọa tính mạng.

Trước tình trạng khẩn cấp, ê kíp can thiệp mạch của Bệnh viện Thanh Nhàn đã tái thông động mạch bị tắc bằng kỹ thuật đặt stent. Sau can thiệp, dòng máu được khôi phục, cơn đau của bệnh nhân giảm gần như ngay lập tức.

Theo bác sĩ điều trị, đây là ca bệnh thứ 7 được bệnh viện xử trí thành công trong gần những năm qua, cho thấy đây là bệnh lý hiếm gặp nhưng đặc biệt nguy hiểm nếu chẩn đoán muộn.

Các bác sĩ khuyến cáo tập thể dục mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, song cần lựa chọn bài tập phù hợp với thể trạng, thực hiện đúng kỹ thuật và tăng dần cường độ.

Đặc biệt, người dân không nên chủ quan khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường sau tập luyện như đau bụng dữ dội, đau kéo dài không giảm khi nghỉ ngơi, buồn nôn, nôn, chướng bụng hoặc cảm giác đau khác hẳn đau cơ thông thường. Đây có thể là dấu hiệu cảnh báo một bệnh lý nghiêm trọng cần được thăm khám và điều trị sớm.