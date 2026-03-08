Tương lai thuộc về người biết học hỏi

Nhưng năm nay, câu hỏi ấy mang một sắc thái khác. Chúng ta đang bước vào thời đại mà trí tuệ nhân tạo (AI) đang làm thay đổi mạnh mẽ cách con người học tập, làm việc và sáng tạo. Vì vậy, chọn ngành học hôm nay không chỉ là chọn một nghề, mà còn là chọn cách mình bước vào tương lai.

Trong kỷ nguyên AI, có một điều cần nói thật với các bạn trẻ: Sẽ có nhiều công việc biến mất, nhưng cũng sẽ có rất nhiều công việc mới ra đời. Lịch sử phát triển của khoa học - công nghệ luôn như vậy. Mỗi cuộc cách mạng công nghệ đều làm thay đổi cấu trúc nghề nghiệp, nhưng đồng thời cũng mở ra những cơ hội mới. Điều quan trọng không phải là cố đoán chính xác nghề nào sẽ "hot" trong 10 hay 20 năm nữa, mà là chọn cho mình một nền tảng tri thức vững chắc và năng lực học tập suốt đời.

Trước hết, hãy bắt đầu từ chính bản thân mình. Mỗi học sinh nên tự hỏi: Mình thật sự thích điều gì, mình có năng lực ở lĩnh vực nào và mình muốn đóng góp gì cho xã hội? Một ngành học phù hợp với năng lực và đam mê sẽ giúp các em có động lực vượt qua những thử thách trong quá trình học tập và làm việc.

Thứ hai, hãy nhìn vào xu thế phát triển của xã hội. AI và công nghệ số đang tác động đến hầu hết các lĩnh vực, từ nông nghiệp, công nghiệp, y tế đến kinh tế và giáo dục. Điều đó có nghĩa là tương lai không chỉ cần kỹ sư công nghệ thông tin, mà còn cần những kỹ sư nông nghiệp biết ứng dụng công nghệ, bác sĩ hiểu dữ liệu y sinh, nhà quản trị biết phân tích dữ liệu, hay các nhà khoa học môi trường làm chủ các công nghệ mới. Nói cách khác, nghề nghiệp trong tương lai sẽ ngày càng mang tính liên ngành. Một tấm bằng đại học không phải là điểm kết thúc của việc học, mà chỉ là bước khởi đầu của hành trình tri thức. Khả năng học hỏi liên tục và thích ứng với sự thay đổi sẽ trở thành năng lực quan trọng nhất của người lao động trong tương lai.

Thứ ba, hãy chọn một môi trường học tập phù hợp. Một trường đại học tốt không chỉ truyền đạt kiến thức chuyên môn mà còn giúp sinh viên phát triển tư duy phản biện, kỹ năng làm việc nhóm, khả năng sáng tạo và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng. Trong kỷ nguyên AI, những kỹ năng "rất con người" như tư duy độc lập, đạo đức nghề nghiệp, khả năng giao tiếp và tinh thần phụng sự xã hội lại càng trở nên quan trọng.

Đừng quá lo lắng nếu lựa chọn ban đầu chưa hoàn hảo. Trong thực tế, rất nhiều người thành công không đi đúng con đường duy nhất. Điều quan trọng là các em phải giữ được tinh thần học hỏi, dám thử thách và không ngừng hoàn thiện bản thân. Mỗi nghề đều có giá trị riêng nếu được thực hiện bằng tri thức, trách nhiệm và khát vọng cống hiến. Xã hội trong kỷ nguyên AI vẫn cần những người biết suy nghĩ độc lập, biết sáng tạo và biết sống có trách nhiệm với cộng đồng.

Vì vậy, khi đứng trước ngưỡng cửa lựa chọn ngành học, hãy nhớ một điều đơn giản nhưng rất quan trọng: Đừng chỉ chọn một nghề để kiếm sống, hãy chọn con đường giúp mình trở thành người có ích.