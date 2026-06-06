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Sức khỏe

Tưởng “nháy mắt vô hại”, ngờ đâu là cuộc xung đột giữa mạch máu và dây thần kinh

Tin-ảnh: Hồng Đào

(NLĐO) - Chúng ta thường nghe câu: "Nháy mắt phải là có điềm". Chính quan niệm này đã vô tình che giấu nhiều căn bệnh nguy hiểm

Suốt 3 năm qua, từ những cái nháy mắt tưởng chừng vô hại, cơn co giật bắt đầu lan dần từ vùng miệng đến toàn bộ nửa mặt bên phải của anh S.Y.C, 53 tuổi (Campuchia). 

Tần suất xuất hiện ngày càng dày đặc và không hề thuyên giảm. Dù đã chạy chữa khắp nơi tại địa phương bằng các loại thuốc uống nhưng theo thời gian, cơ thể anh bắt đầu kháng thuốc. Gương mặt co rút làm anh luôn tự ti khi giao tiếp với mọi người.

Tưởng “nháy mắt vô hại”, ngờ đâu là cuộc xung đột giữa mạch máu và dây thần kinh - Ảnh 1.

Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Minh Anh thực hiện phẫu thuật cho bệnh nhân

Anh C. đã tìm đến Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Minh Anh. Từ kết quả chụp MRI cho thấy tuy không có khối u nhưng có sự xung đột trực tiếp giữa mạch máu và dây thần kinh sâu bên trong hộp sọ. 

Khi mạch máu đập theo nhịp tim, làm va chạm và kích thích dây thần kinh số 7, tạo ra những xung điện bất thường làm co giật cả gương mặt. Đối với thể bệnh này, phẫu thuật giải ép vi mạch chính là "chìa khóa vàng" duy nhất để giải quyết tận gốc căn nguyên.

Dưới kính vi phẫu phóng đại, các phẫu thuật viên đã khéo léo len lỏi vào vùng sâu của hộp sọ, tiếp cận chính xác vị trí xung đột bóc tách các mạch máu đang chèn ép ra khỏi dây thần kinh số 7, chấm dứt "cuộc chiến" ngầm đã kéo dài suốt 3 năm qua.

BSCKI Võ Doãn Tiến, Khoa Ngoại Thần kinh - Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Minh Anh, cho biết quyết định sự thành công và an toàn cho ca phẫu thuật này chính là việc đưa vào sử dụng hệ thống theo dõi điện sinh lý thần kinh trong suốt ca mổ (IONM). Đây là một kỹ thuật tương đối mới và là "trợ thủ đắc lực" cho các phẫu thuật viên.

Tưởng “nháy mắt vô hại”, ngờ đâu là cuộc xung đột giữa mạch máu và dây thần kinh - Ảnh 2.

BSCKI Võ Doãn Tiến và bệnh nhân phục hồi sau phẫu thuật

Vùng mổ này nằm sát các dây thần kinh điều khiển cơ mặt và dây thần kinh nghe. Nhờ thiết bị này, giống như một hệ thống cảnh báo, giúp ca mổ chính xác, an toàn hơn cho người bệnh và giảm khả năng bệnh tái phát. Đồng thời, bảo vệ thính lực, tránh bị điếc cho bệnh nhân do dây thần kinh nghe nằm ngay cạnh vị trí mổ. Điểm quan trọng còn là giúp bảo vệ cử động khuôn mặt, tránh liệt mặt sau mổ. 

Sau phẫu thuật, các cơn co giật mặt đã hoàn toàn biến mất.

BS Tiến khuyến cáo quan trọng để người dân tránh nhầm lẫn giữa hai bệnh cảnh:

Đặc điểm

Co giật nửa mặt (xung đột mạch máu thần kinh)

Liệt nửa mặt (ngoại biên do viêm dây 7)

Liệt nửa mặt (trung ương do đột quỵ)

Biểu hiện

Mặt co giật liên tục, khởi phát từ mắt lan xuống miệng.

Sáng ngủ dậy thấy mặt lệch, méo miệng, mắt nhắm không kín.

Mặt méo, liệt mặt đột ngột.

Triệu chứng đi kèm

Không có triệu chứng toàn thân khác.

Thường có tiền sử sốt, viêm họng, sổ mũi từ 3 tuần trước.

Cực kỳ nguy hiểm. Đi kèm tê yếu nửa người, nói ngọng, mất thăng bằng.

Bản chất và Điều trị

Lành tính, đáp ứng rất tốt với phẫu thuật giải ép vi mạch khi thuốc mất tác dụng.

Lành tính, đa số điều trị nội khoa (uống thuốc) là hồi phục tốt.

Cấp cứu y khoa khẩn cấp, cần tuân thủ phác đồ đột quỵ.

Nếu thấy gương mặt có dấu hiệu co giật cố định một bên với tần suất tăng dần, người bệnh tuyệt đối không nên chần chừ hay tự ý điều trị theo các phương pháp dân gian, mà cần đến ngay chuyên khoa ngoại thần kinh tại các bệnh viện uy tín để được chẩn đoán đúng bệnh, điều trị sớm, tránh làm mất đi "thời điểm vàng" trong điều trị.

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