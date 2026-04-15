Thời sự

Tài xế xe ôm công nghệ bị co giật trên đường ở TPHCM suýt bị ô tô cán qua người

Anh Vũ

(NLĐO) - Sau khi xe máy cùng người ngã xuống đường, tài xế xe ôm công nghệ liên tục co giật giữa đường.

Ngày 15-4, Công an phường Minh Phụng phối hợp Đội CSGT Chợ Lớn (Phòng CSGT Công an TPHCM) đang xác minh, làm rõ vụ tài xế xe ôm công nghệ nằm co giật giữa đường.

Tài xế xe ôm công nghệ co giật giữa đường TPHCM suýt bị ô tô cán - Ảnh 1.

Ô tô suýt cán qua người nam tài xế công nghệ.

Trước đó, cộng đồng mạng chia sẻ video cho thấy người đàn ông mặc áo xe ôm công nghệ nằm co giật giữa đường. Đáng chú ý, trong lúc này, một ô tô đến đã suyt cán qua người nạn nhân.

Vụ việc được xác định xảy ra vào trưa ngày 15-4 ở đường Hồng Bàng, phường Minh Phụng, đoạn gần cầu vượt Cây Gõ, TPHCM.

Theo đó, thời điểm trên, nam tài xế xe ôm công nghệ chở khách đi Bến xe Miền Tây. Khi gần đến cầu vượt Cây Gõ, đường Hồng Bàng thì bất ngờ loạng choạng. Lúc này, xe máy của tài xế đã quẹt với xe máy chạy phía trước, ngã xuống đường.

Sau đó, nam tài xế công nghệ bất ngờ liên tục co giật. Thấy vậy, người dân gọi xe cứu thương để đưa đi cấp cứu.

Lúc chờ đợi, một ô tô màu trắng đã chạy đến tông suýt cán qua người tài xế. Phát hiện vụ việc, người dân hô hoán yêu cầu tài xế ô tô dừng lại. Nam tài xế sau đó được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Bước đầu xác định nam tài xế có tiền sử động kinh. Hiện sức khỏe tài xế đã ổn định.

Lực lượng chức năng cũng đang xác minh, mời tài xế ô tô liên quan đến trụ sở làm việc.

3 tháng, hơn 4.100 học sinh, sinh viên ở TP HCM bị xử lý về giao thông

3 tháng, hơn 4.100 học sinh, sinh viên ở TP HCM bị xử lý về giao thông

(NLĐO) - Lực lượng CSGT TPHCM đang siết chặt an toàn giao thông học đường.

Xe lôi chở rác "tự chế" ở TPHCM đang bị CSGT xử lý nghiêm

(NLĐO) - CSGT đánh giá khi di chuyển, đặc biệt giờ cao điểm, xe lôi chở rác đã trở thành "chướng ngại vật di động".

TPHCM hạn chế lưu thông đường Cách Mạng Tháng Tám, đi lại thế nào?

(NLĐO) - Một số khu vực ở đường Cách Mạng Tháng được rào chắn để thi công hệ thống hạ tầng kỹ thuật và xây dựng nhà ga ngầm Lê Thị Riêng.

mạng xã hội tài xế xe công nghệ
