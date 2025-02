Tường nứt, nền lún ở cảng cá 220 tỉ đồng mới hoàn thiện thi công

Vào năm 2020, Dự án Cảng cá Thuận An, phường Thuận An, quận Thuận Hoá (TP Huế) kết hợp khu neo đậu tránh trú bão thuộc thuộc dự án Xây dựng nâng cấp hạ tầng nghề cá được triển khai đầu tư. Dự án có tổng mức đầu tư 220 tỉ đồng từ nguồn vốn bồi thường của Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh.

Cảng cá Thuận An do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) TP Huế làm chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình NN-PTNT TP Huế là đơn vị quản lý dự án với nhiều đơn vị trúng thầu thi công. Dự án được đầu tư hiện đại với khu nhà hành chính, khu neo đậu tàu thuyền, nhà phân loại cá, hạ tầng giao thông, hệ thống thu gom, xử lý nước thải, nhà dịch vụ hậu cần nghề cá…

Công trình nhà vệ sinh nằm cuối khu vực cảng cá xuất hiện tình trạng nứt móng, nứt tường.

Mục tiêu của dự án sẽ bảo đảm quy mô để tàu cập bến và xuất bến đạt công suất tối thiểu 20.000 tấn/năm. Dự án cũng sẽ tạo điều kiện cho việc huy động nguồn vốn xã hội hóa để xây dựng cơ sở sửa chữa, đóng mới tàu thuyền và dịch vụ hậu cần nghề cá; cải thiện môi trường khu vực nhằm góp phần nâng cao năng lực nghề cá, xóa đói giảm nghèo khu vực ven biển, khu vực đầm phá.

Gương soi trên nhà vệ sinh bị đập bể. Ban Quản lý cảng cá Thuận An cho biết do một số trẻ nhỏ vào ném đá.

Vào tháng 1-2024, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình NN-PTNT TP Huế đã bàn giao cảng cá Thuận An cho Ban Quản lý cảng cá Thuận An quản lý. Vào thời điểm này, sau khi tiếp nhận, Ban Quản lý cảng cá Thuận An đã chuyển vào hoạt động tại khu nhà điều hành.

Những vết nứt toác dưới chân móng khu nhà vệ sinh.

Vào ngày 5-2, UBND TP Huế đã ban hành quyết định công bố quyết định mở cảng cá loại II đối với cảng cá Thuận An. Ông Trần Quang Nhất, Giám đốc Ban Quản lý Cảng cá Thuận An cho biết với các khu chức năng đã được quy hoạch, đơn vị đang kêu gọi doanh nghiệp đầu tư các hoạt động cung ứng dịch vụ hậu cần nghề cá như xăng dầu, nước ngọt, xưởng sản xuất đá cây, xưởng phân loại, cấp đông cá…

Hiện, có nhiều tàu cá ngư dân đã vào neo đậu tại cảng cá mới. Trong thời gian tới sẽ chuyển tất cả các hoạt động kinh doanh, sản xuất từ cảng cá cũ (cách đó vài trăm mét) sang cảng cá mới.

Bên phải căn nhà vệ sinh.

Mảng tường bên trái căn nhà vệ sinh bị nứt.

Tuy nhiên, theo ghi nhận, dù mới bàn giao nhưng nhiều hạng mục đã có dấu hiệu xuống cấp. Cụ thể, chúng tôi ghi nhận bên ngoài ít nhất 4 hạng mục, gồm 2 căn nhà vệ sinh, nhà để máy phát điện và một khu nhà điều hành bên phải cổng ra vào cảng xuất hiện tình trạng lún nứt ở tường, móng. Một số đoạn sân nền, vỉa hè cũng bị hư hại, gạch nền bong tróc, lún nứt; cây xanh trong khu vực cảng cá kém phát triển, èo uột, nhiều cây đã chết. Gương nhà vệ sinh bị nổ hoặc bị đập phá.

Ông Nhất cho biết khu vực này thi công trên nền đất vốn dĩ là sình lầy đã được san lấp. Các công trình này còn bảo hành nên có lẽ đơn vị thi công sẽ khắc phục lại những điểm hư hỏng này.

Hy vọng những hiện tượng hư hại, xuống cấp chỉ ở lớp "áo" công trình và dễ khắc phục chứ và nguyên nhân không phải xuất phát từ kết cấu khung, cọc móng.

Tại căn nhà vệ sinh ở giữa:

Vết nứt chân chim bức tường bên phải.

Vết nứt chân chim chi chít ở bức tường phía trước.

Gương soi bị nổ, bong tróc dù chưa sử dụng.

Tại căn nhà hệ thống điện:

Những vết nứt toác ở khoảnh nền.

Nền bị cong vênh do nứt, lún.

Mặt bên của căn nhà, nền bị hở ra so với bờ tường.

Khu nhà bên phải cổng ra vào cảng cá:

Vỉa hè có dấu hiệu bong tróc.

Gạch lát vỉa hẹ bị bể, bong tróc.

Gạch lát nền bị "cợi" lên.

Gạch lát nền bị hư hại, nền móng bên ngoài bị nứt, không kết dính với gạch lát nền.

Nền nhà bị nứt.

Một đoạn tường ở ban công tầng hai khu nhà hành chính cảng cá đã có vết nứt chân chim.

Vỉa hè nhiều đoạn bị "cợi" lên.

Cây xanh trong cảng cá sống khá èo uột.