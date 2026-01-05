Tường trình của nữ hướng dẫn viên ở Lam Kinh nói về nhà Tây Sơn

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Tường trình của nữ hướng dẫn viên ở Lam Kinh nói về nhà Tây Sơn

Tuấn Minh

(NLĐO)- Nữ hướng dẫn viên ở Lam Kinh, thừa nhận khi thuyết minh cho khách tham quan đã nói nhanh dẫn tới mắc sai sót khi nhắc về nhà Tây Sơn

Ngày 5-1, thông tin từ Ban Quản lý di sản Thành nhà Hồ và các di tích trọng điểm tỉnh Thanh Hóa cho biết đã làm rõ đoạn clip đăng tải trên các nền tảng mạng xã hội (Facebook; TikTok) liên quan tới nữ hướng dẫn viên tại di tích Lam Kinh, trong quá trình thuyết minh đã nhắc tới nhà Tây Sơn và đã họp xử lý vụ việc.

Tường trình của nữ hướng dẫn viên ở Lam Kinh nói về nhà Tây Sơn - Ảnh 1.

Nữ hướng dẫn viên thừa nhận sai sót do lỗi diễn đạt sai khi nói về nhà Tây Sơn chứ không phải là quan điểm cá nhân hay sự thiếu tôn trọng đối với triều đại Tây Sơn. Ảnh cắt từ clip

Theo đó, Ban Quản lý di sản Thành Nhà Hồ và các di tích trọng điểm tỉnh Thanh Hóa đã đình chỉ công tác thuyết minh đối với hướng dẫn viên, đồng thời rút kinh nghiệm, chấn chỉnh công tác thuyết minh tại các điểm du lịch do đơn vị quản lý.

Tường trình về thông tin nhắc sai về nhà Tây Sơn, nữ hướng dẫn viên cho biết tháng 4-2024, trong khi thuyết minh về lịch sử khu di tích Lam Kinh và những biến cố liên quan, do một phút thiếu tập trung và áp lực từ việc muốn truyền tải quá nhiều thông tin trong thời gian ngắn, nên chị đã nói vấp và có một sự nhầm lẫn vô cùng đáng tiếc về mặt ngôn ngữ.

Theo nữ hướng dẫn viên, nội dung đúng chị muốn diễn đạt là một bộ phận kiêu binh, quá khích của quân Tây Sơn đã có hành động đốt phá Lam Kinh, nhưng chị đã nói vấp và nhầm thành "phản động Tây Sơn".

"Tôi xin khẳng định đây là một lỗi diễn đạt sai trong lúc trình bày, không phải là quan điểm cá nhân hay sự thiếu tôn trọng đối với triều đại Tây Sơn - một triều đại có công lao to lớn trong lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc"- nữ hướng dẫn viên khẳng định.

Nữ hướng dẫn viên cũng cho biết bản thân nhận thức sâu sắc rằng phát ngôn của mình gây ra sự hiểu nhầm lớn, làm sai lệch bản chất lịch sử và gây bức xúc cho nhiều người. Đồng thời, xin tiếp thu toàn bộ những góp ý và phê bình.

Tường trình của nữ hướng dẫn viên ở Lam Kinh nói về nhà Tây Sơn - Ảnh 2.

Các công trình kiến trúc tại Lam Kinh đã được phục dựng. Ảnh: Tuấn Minh

"Tôi xin cam kết sẽ cẩn trọng hơn trong từng lời nói, kiểm soát chặt chẽ nội dung thuyết minh trong tương lai. Tôi hứa sẽ trau dồi, học tập kỹ lưỡng hơn về kiến thức lịch sử để không lặp lại sai lầm tương tự"- nữ hướng dẫn viên nói.

Trước đó, trên mạng xã hội Facebook và TikTok có lan truyền đoạn clip được du khách ghi lại trong Chính điện Lam Kinh. Đáng chú ý, trong đoạn clip, nữ hướng dẫn viên khi thuyết minh về công trình Chính điện Lam Kinh đã nhắc tới nhà Tây Sơn có nội dung sai lệch, không đúng như trong nội dung được duyệt.

Sau đó, nội dung này đã tạo ra tranh cãi, phản ứng gay gắt trên các nền tảng mạng xã hội.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Ban Quản lý Di sản Thành nhà Hồ và các di tích trọng điểm tỉnh Thanh Hóa đã vào cuộc cho xác minh, làm rõ sự việc và nhận định, đây là sự cố, rủi ro nghề nghiệp, đồng thời sẽ chấn chỉnh lại công tác thuyết minh để tránh những sự cố không đáng có.

Tin liên quan

Tạm đình chỉ hướng dẫn viên ở Lam Kinh nói về nhà Tây Sơn

Tạm đình chỉ hướng dẫn viên ở Lam Kinh nói về nhà Tây Sơn

(NLĐO)- Nữ hướng dẫn viên ở Lam Kinh (Thanh Hóa) trong lúc thuyết minh có nói sai nội dung về nhà Tây Sơn đã bị tạm đình chỉ công tác

Xác minh clip hướng dẫn viên kể chuyện về phi tần triều Nguyễn

(NLĐO)- Ngành du lịch tỉnh Thừa Thiên - Huế đang khẩn trương xác minh đoạn clip được cho là hướng dẫn viên du lịch kể chuyện các phi tần triều Nguyễn dùng chuối “tự xử”.

Một hướng dẫn viên du lịch bị thu hồi thẻ vì sử dụng chứng chỉ giả

(NLĐO) - Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị đã thu hồi thẻ của một nữ hướng dẫn viên, đồng thời có thông báo đến các đơn vị liên quan.

tỉnh Thanh Hóa rút kinh nghiệm đình chỉ công tác di tích Lam Kinh nhà Tây Sơn nữ hướng dẫn viên
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo