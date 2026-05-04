HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Tuyên án vụ sai phạm tại Công ty Phú Mỹ

Trần Thái

(NLĐO) - 9 bị cáo lãnh mức án từ 3 đến 5 năm tù liên quan đến sai phạm nghiêm trọng xảy ra tại Công ty CP Đầu tư Phát triển Phú Mỹ (Công ty Phú Mỹ)

Chiều 4-5, sau nhiều ngày xét xử, TAND TPHCM tuyên án sơ thẩm đối với 9 bị cáo trong vụ sai phạm nghiêm trọng xảy ra tại Công ty CP Đầu tư Phát triển Phú Mỹ (Công ty Phú Mỹ). Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn cho tài sản nhà nước.

Mức án nghiêm khắc

Trong nhóm tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", đối với bị cáo Hứa Xường (em trai bà Hứa Thị Phấn, thành viên HĐQT Công ty Phú Mỹ), hiện đang bị truy nã. Cơ quan tiến hành tố tụng đã vận động bị cáo ra đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng nhưng đến nay bị cáo vẫn chưa trình diện nên cần phải xử lý nghiêm. Từ phân tích trên, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Hứa Xường 12 năm tù.

Nhiều người trong gia đình bà Hứa Thị Phấn lãnh án tù - Ảnh 1.

Các bị cáo tại toà

Liên quan đến nhóm tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng", 2 cựu cán bộ Agibank Chi nhánh Mạc Thị Bưởi là Phạm Thị Mai Toan (cựu giám đốc) và Trần Thị Bích Ngọ (cựu phó giám đốc) cùng lãnh mức án 5 năm tù cho mỗi bị cáo.

Ngoài ra, 6 bị cáo khác liên quan đến vụ án cũng phải lãnh mức án từ 3 năm đến 6 năm tù. Trong số này có nhiều người là người thân, người làm công trong gia đình bà Hứa Thị Phấn như Trần Hoàng Trình (cựu giám đốc), Hứa Thị Bích Hạnh, Ngô Nguyễn Đoan Trang (cháu bà Phấn) và Lâm Kim Dũng (cháu rể bà Phấn).

Thủ đoạn lập hồ sơ khống chiếm đoạt tiền ngân hàng

Theo nội dung vụ án, bà Hứa Thị Phấn (đã qua đời năm 2023) là người chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của Công ty Phú Mỹ. Bà Phấn đã chỉ đạo các bị cáo là người thân trong gia đình đứng tên các chức danh chủ chốt và ký các biên bản, hồ sơ khống để vay vốn tại Agibank Mạc Thị Bưởi.

Dù dự án khu dân cư Garden City (Khu 13D) chưa đủ điều kiện pháp lý để thế chấp, nhưng các bị cáo thuộc Công ty Phú Mỹ vẫn lập hồ sơ đề nghị vay 250 tỉ đồng. Các cán bộ ngân hàng tại Agibank Mạc Thị Bưởi đã thiếu trách nhiệm, vi phạm các quy định về thẩm định và phê duyệt cho vay, tạo điều kiện cho nhóm của bà Phấn giải ngân số tiền lớn.

Tính đến nay, khoản nợ của Công ty Phú Mỹ đã trở thành nợ xấu nhóm 5, gây thiệt hại cho Agibank tổng cộng hơn 73,3 tỉ đồng (bao gồm nợ gốc và lãi).

HĐXX nhận định, các bị cáo thuộc nhóm Công ty Phú Mỹ dù biết rõ các hồ sơ vay vốn là khống, dự án không đủ điều kiện nhưng vẫn ký các tài liệu theo chỉ đạo của bà Phấn, trực tiếp giúp sức cho hành vi chiếm đoạt tài sản. Trong khi đó, các bị cáo thuộc nhóm ngân hàng đã buông lỏng quản lý, không thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Tin liên quan

Số phận siêu dự án của đại gia Hứa Thị Phấn

Số phận siêu dự án của đại gia Hứa Thị Phấn

(NLĐO) - Đại gia Hứa Thị Phấn đã sử dụng siêu dự án tại huyện Bình Chánh (cũ), TPHCM để làm hồ sơ vay vốn ngân hàng, đến nay số phận siêu dự án này ra sao?

Công an TP HCM truy nã Hứa Xường, em ruột đại gia Hứa Thị Phấn

(NLĐO) - Công an TP HCM ra quyết định truy nã bị can Hứa Xường trong vụ án xảy ra tại Agribank Chi nhánh Mạc Thị Bưởi và Công ty Cổ phần Phú Mỹ

Tìm người thi hành án 11.000 tỉ đồng của bà Hứa Thị Phấn

(NLĐO) - Bà Hứa Thị Phấn còn 18 bất động sản được giao cho Agribank Chi nhánh Trung tâm Sài Gòn quản lý, xử lý để thu hồi hơn 140 tỉ đồng tiền nợ

xét xử lừa đảo chiếm đoạt tài sản Hứa Thị Phấn TAND TPHCM
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo