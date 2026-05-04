Tuyên án vụ sai phạm tại Công ty Phú Mỹ

Chiều 4-5, sau nhiều ngày xét xử, TAND TPHCM tuyên án sơ thẩm đối với 9 bị cáo trong vụ sai phạm nghiêm trọng xảy ra tại Công ty CP Đầu tư Phát triển Phú Mỹ (Công ty Phú Mỹ). Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn cho tài sản nhà nước.



Mức án nghiêm khắc

Trong nhóm tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", đối với bị cáo Hứa Xường (em trai bà Hứa Thị Phấn, thành viên HĐQT Công ty Phú Mỹ), hiện đang bị truy nã. Cơ quan tiến hành tố tụng đã vận động bị cáo ra đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng nhưng đến nay bị cáo vẫn chưa trình diện nên cần phải xử lý nghiêm. Từ phân tích trên, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Hứa Xường 12 năm tù.

Các bị cáo tại toà

Liên quan đến nhóm tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng", 2 cựu cán bộ Agibank Chi nhánh Mạc Thị Bưởi là Phạm Thị Mai Toan (cựu giám đốc) và Trần Thị Bích Ngọ (cựu phó giám đốc) cùng lãnh mức án 5 năm tù cho mỗi bị cáo.

Ngoài ra, 6 bị cáo khác liên quan đến vụ án cũng phải lãnh mức án từ 3 năm đến 6 năm tù. Trong số này có nhiều người là người thân, người làm công trong gia đình bà Hứa Thị Phấn như Trần Hoàng Trình (cựu giám đốc), Hứa Thị Bích Hạnh, Ngô Nguyễn Đoan Trang (cháu bà Phấn) và Lâm Kim Dũng (cháu rể bà Phấn).

Thủ đoạn lập hồ sơ khống chiếm đoạt tiền ngân hàng

Theo nội dung vụ án, bà Hứa Thị Phấn (đã qua đời năm 2023) là người chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của Công ty Phú Mỹ. Bà Phấn đã chỉ đạo các bị cáo là người thân trong gia đình đứng tên các chức danh chủ chốt và ký các biên bản, hồ sơ khống để vay vốn tại Agibank Mạc Thị Bưởi.

Dù dự án khu dân cư Garden City (Khu 13D) chưa đủ điều kiện pháp lý để thế chấp, nhưng các bị cáo thuộc Công ty Phú Mỹ vẫn lập hồ sơ đề nghị vay 250 tỉ đồng. Các cán bộ ngân hàng tại Agibank Mạc Thị Bưởi đã thiếu trách nhiệm, vi phạm các quy định về thẩm định và phê duyệt cho vay, tạo điều kiện cho nhóm của bà Phấn giải ngân số tiền lớn.

Tính đến nay, khoản nợ của Công ty Phú Mỹ đã trở thành nợ xấu nhóm 5, gây thiệt hại cho Agibank tổng cộng hơn 73,3 tỉ đồng (bao gồm nợ gốc và lãi).

HĐXX nhận định, các bị cáo thuộc nhóm Công ty Phú Mỹ dù biết rõ các hồ sơ vay vốn là khống, dự án không đủ điều kiện nhưng vẫn ký các tài liệu theo chỉ đạo của bà Phấn, trực tiếp giúp sức cho hành vi chiếm đoạt tài sản. Trong khi đó, các bị cáo thuộc nhóm ngân hàng đã buông lỏng quản lý, không thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.