Số phận siêu dự án của đại gia Hứa Thị Phấn

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Số phận siêu dự án của đại gia Hứa Thị Phấn

PHẠM DŨNG

(NLĐO) - Đại gia Hứa Thị Phấn đã sử dụng siêu dự án tại huyện Bình Chánh (cũ), TPHCM để làm hồ sơ vay vốn ngân hàng, đến nay số phận siêu dự án này ra sao?

Vừa qua, VKSND TPHCM hoàn tất cáo trạng truy tố Trần Hoàng Trinh (SN 1959), Hứa Thị Bích Hạnh (SN 1982), Ngô Nguyễn Đoan Trang (SN 1982), Lâm Kim Dũng (SN 1955) và Hứa Xường (SN 1955) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Đây là những người họ hàng đại gia Hứa Thị Phấn (SN 1947, cựu Chủ tịch Công ty CP Phú Mỹ; đã mất).

Nhóm các bị can nguyên là cán bộ Ngân hàng Agribank Chi nhánh Mạc Thị Bưởi bị truy tố tội "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng" gồm Phạm Thị Mai Toan (SN 1955, Giám đốc), Trần Thị Bích Ngọ (SN 1955, Phó giám đốc), Đặng Thị Thu Hương (SN 1974, cán bộ tín dụng) và Đào Thị Thu Hòa (SN 1975, Trưởng phòng tín dụng).

Số phận siêu dự án của đại gia Hứa Thị Phấn - Ảnh 1.

Siêu dự án trở nên hoang tàn. Ảnh: Duy Khang

Năm 2000, Ban Quản lý khu Nam Thành phố giao Công ty Phú Mỹ lập quy hoạch phát triển Khu 13 Khu Đô thị mới Nam thành phố, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh cũ, trong đó có Khu 13D, diện tích 279.269 m².

Sau đó, UBND TPHCM tạm giao cho Công ty Phú Mỹ diện tích đất 253.585 m² tại xã Phong Phú, huyện Bình Chánh cũ (thuộc Khu 13D) để thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng chuẩn bị xây dựng khu dân cư, nhà ở.

Từ năm 2003 đến năm 2006, Công ty Phú Mỹ đã sử dụng nguồn tiền tự có thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng; sau đó, trình đề xuất quy hoạch chỉ tiết1/500 cho Ban quản lý Khu Nam phê duyệt Dự án Khu dân cư.

Khu dân cư Garden City là Dự án xây dựng Khu dân cư phức hợp trên diện tích đất 240.000 m² nằm trong phần đất 279.269 m² mà Công ty Phú Mỹ đã được giao lập quy hoạch từ năm 2000.

Năm 2007, bà Hứa Thị Phấn sử dụng pháp nhân Công ty Phú Mỹ vay vốn tại Agribank Mạc Thị Bưởi. 

Tài sản thế chấp cho hợp đồng vay là toàn bộ Dự án xây dựng khu dân cư trên diện tích 279.269 m² (trong đó có diện tích 240.000 m² trong liên doanh với hai Công ty Malaysia) để vay 250 tỉ đồng. Đến nay, Agribank chưa thu hồi được số tiền 73,3 tỉ đồng.

Về nguồn gốc siêu dự án này, ngày 9-9-2003, UBND TPHCM ban hành Quyết định số 3751/QÐUB về việc thu hồi 253.585 m² đất tại xã Phong Phú, huyện Bình Chánh (cũ) và tạm giao cho Công ty Phú Mỹ để bồi thường giải phóng mặt bằng, chuẩn bị đầu tư xây dựng khu nhà ở.

Tháng 10-2006, Công ty Phú Mỹ trình Công văn số 73/CV ngày 23-10-2006 và được UBND xã Phong Phú, huyện Bình Chánh (cũ) xác nhận diện tích đất đã thoả thuận bồi thường là 282.087 m² trên tổng số 279.269 m² đất được giao (hoàn tất101%); nguồn tiền bồi thường không phải tiền từ ngân sách nhà nước.

Ngày 31-12-2008, UBND TPHCM ban hành Quyết định số 5709/QĐ-UBND về việc thu hồi diện tích đất 240.000 m² giao cho Công ty Phú Mỹ Á Châu thuê đất đầu tư dự án Khu dân cư phức hợp (Quyết định 5709).

Ngày 9-6-2008, Công ty Phú Mỹ cùng với 2 công ty khác ký phụ lục sửa đổi hợp đồng liên doanh với nội dung: Công ty Phú Mỹ thực hiện nghĩa vụ tài chính về quyền sử dụng đất được được giao đất và góp vốn vào liên doanh bằng giá trị quyền sử dụng đất như theo quy định tại Điều 110 Luật Đất đai năm 2003.

Sau đó, Công ty Phú Mỹ và Công ty Phú Mỹ Á Châu có cùng gửi công văn đến Ban Quản lý Khu Nam đề nghị thu hồi Quyết định 5709 và chuyển sang hình thức giao diện tích 240.000 m² cho Công ty Phú Mỹ góp vốn vào liên doanh theo quy định tại Điều 110 Luật Đất đai năm 2003.

Sau đó, Ban Quản lý Khu Nam tham mưu cho UBND TPHCM ban hành Quyết định số 4973/QÐ-UBND ngày 2-11-2009 về việc giao Công ty Phú Mỹ diện tích đất 279.269 m2 để công ty này góp vốn liên doanh thực hiện đầu tư xây dựng Dự án Khu dân cư phức hợp Phú Mỹ 13D (Quyết định 4973).

Đến tháng 9-2014, Sở Tài nguyên và Môi trường TPHCM (cũ) ký Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BK474769 (số vào sổ CT37346) với diện tích 240.000 m² tại xã Phong Phú, huyện Bình Chánh (cũ) đứng tên Công ty Phú Mỹ. Nguồn gốc sử dụng đất theo Quyết định 4973 của UBND TPHCM, cơ cấu sử dụng đất theo Quyết định 99 của Ban Quản lý Khu Nam. 

Tuy nhiên, Sở Tài nguyên và Môi trường (cũ) chưa giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Công ty Phú Mỹ vì UBND huyện Bình Chánh (cũ) chưa hoàn tất việc thu hồi, cập nhật chỉnh lý biến động đất.

Tin liên quan

Công an TP HCM truy tìm 2 đôi nam nữ hỗn chiến

Công an TP HCM truy tìm 2 đôi nam nữ hỗn chiến

(NLĐO) - Công an TP HCM đã trích xuất camera an ninh, truy tìm hai đôi nam nữ dùng nón bảo hiểm tấn công nhau gây náo loạn

Công an TP HCM truy nã Hứa Xường, em ruột đại gia Hứa Thị Phấn

(NLĐO) - Công an TP HCM ra quyết định truy nã bị can Hứa Xường trong vụ án xảy ra tại Agribank Chi nhánh Mạc Thị Bưởi và Công ty Cổ phần Phú Mỹ

Công an TP HCM thông tin vụ xét xử công khai 4 thuyền trưởng

(NLĐO) - Công an TP HCM đã thông tin vụ xét xử 4 thuyền trưởng liên quan đến các hành vi khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo, không theo quy định

chiếm đoạt tài sản vi phạm quy định Công an TP HCM giải phóng mặt bằng đầu tư xây dựng nhận hối lộ hoạt động ngân hàng Hứa Thị Phấn Công ty Phú Mỹ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo