Thể thao

Bê bối "nhập tịch gian lận", FIFA xử Malaysia thua 3 trận, Việt Nam vẫn chưa thể vui

Quốc An - Ảnh: Thạo Hoàng

(NLĐO) - FIFA đã chính thức lên tiếng và xử thua 3 trận đấu quốc tế (từng thắng 2, hòa 1) của tuyển Malaysia vì vụ nhập tịch "gian lận" của FAM.

Theo thông báo mới nhất, FIFA chính thức xử thua tuyển Malaysia 3 trận quốc tế vì sử dụng cầu thủ không đủ điều kiện thi đấu, liên quan đến vụ nhập tịch gian lận gây chấn động bóng đá nước này.

Thông báo từ Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM), Ủy ban Kỷ luật FIFA kết luận FAM vi phạm Điều 19 Bộ Quy tắc Kỷ luật FIFA 2025 khi dùng cầu thủ không hợp lệ ở ba trận giao hữu quốc tế. Các trận gặp Cape Verde (ngày 29-5, hòa 1-1), Singapore (4-9, thắng 2-1) và Palestine (8-9, thắng 1-0) đều bị xử thua 0-3. FAM còn phải nộp thêm 10.000 franc Thụy Sĩ (hơn 330 triệu đồng) tiền phạt.

Án phạt này khiến điểm số và thứ hạng FIFA của Malaysia sẽ ảnh hưởng đáng kể. Tuyển Malaysia hiện đang giữ hạng 116 thế giới, khi tăng liền 2 bậc ở bảng cập nhật hôm 19-11.

Bê bối "nhập tịch gian lận", FIFA xử Malaysia thua 3 trận - Ảnh 1.

Tuy nhiên, quyết định trên không đề cập đến trận Malaysia thắng Việt Nam 3-0 tại vòng loại Asian Cup (10-6), do giải đấu thuộc thẩm quyền của AFC. Tuyển Việt Nam vẫn chưa thể sớm ăn mừng cho vé dự VCK. Các án phạt liên quan ở giải đấu sẽ do AFC xem xét dựa trên kết luận của CAS theo tuyên bố của Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), ông Windsor John - người Malaysia và giữ cương vị Tổng thư ký AFC trong 10 năm qua.

Đây được xem là bê bối “2 trong 1” của bóng đá Malaysia khi dính dáng đến các án phạt từ FIFA, AFC và cả mặt pháp lý của đất nước khi Uỷ ban điều tra độc lập (IIC) do cựu Chánh án Tun Md Raus Sharif lãnh đạo.

Bê bối "nhập tịch gian lận", FIFA xử Malaysia thua 3 trận - Ảnh 2.

Theo báo cáo của IIC, ủy ban này nhấn mạnh những thiếu sót nghiêm trọng trong giám sát, thẩm định và kiểm soát hành chính của ban quản lý FAM đã cho phép sự việc xảy ra mà không bị phát hiện hoặc can thiệp. Tuy nhiên, ủy ban cho biết chưa thể xác định cá nhân làm giả tài liệu do công chứng viên không hợp tác và không tìm được đại diện của các cầu thủ liên quan.

Kết quả điều tra của IIC cũng khuyến nghị FAM lập tức trình báo vụ việc với cảnh sát, xử lý kỷ luật nội bộ những cá nhân có trách nhiệm và tiến hành cải cách cơ cấu để ngăn chặn sai phạm tái diễn, khôi phục uy tín của liên đoàn.

Trước đó, FIFA đã phạt FAM vì làm giả hồ sơ nhập tịch 7 cầu thủ, bác đơn kháng cáo và vụ việc hiện đã được đưa lên Tòa Trọng tài Thể thao (CAS).

Quyết định mới nhất khẳng định 7 cầu thủ nói trên không đủ điều kiện khoác áo đội tuyển Malaysia, mở đường cho các án phạt bổ sung ở đấu trường châu lục, bao gồm vòng loại Asian Cup 2027.

Malaysia sắp có kết quả vụ bê bối nhập tịch, FAM chưa hoàn tất hồ sơ lên CAS

Malaysia sắp có kết quả vụ bê bối nhập tịch, FAM chưa hoàn tất hồ sơ lên CAS

(NLĐO) - Quyền Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) Mohd Yusoff xác nhận kết quả điều tra bê bối nhập tịch sẽ được công bố trong tháng 12 này.

FAM kháng cáo lên CAS về vụ việc 7 cầu thủ bị nghi gian dối nhập tịch

(NLĐO) - Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) vừa gửi đơn kháng cáo án phạt của FIFA về vụ việc 7 cầu thủ nhập tịch sai quy định lên Tòa Trọng tài Thể thao (CAS).

U17 Việt Nam chạm kỷ lục châu Á, góp phần làm FAM... bị lên án

(NLĐO) - U17 Việt Nam là đội tuyển thứ 7 góp mặt tại VCK châu Á 2026. Thành tích giúp bóng đá Việt sánh vai Nhật Bản và khiến LĐBĐ Malaysia bị chỉ trích.

Việt Nam FIFA Malaysia Asian Cup AFC nhập tịch FAM
