Tuyên dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo lời Bác

Ngày 5-6, tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Công viên số 1 Lý Thái Tổ, Đảng ủy cơ quan Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM tổ chức chương trình dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; tri ân đồng bào, chiến sĩ tử vong, hy sinh trong đại dịch COVID-19 và tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình năm 2026.

Bà Lê Thị Hồng Nga, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM, trao giấy khen cho các tập thể điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh



Ông Lê Văn Phong, Thành ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM, trao giấy khen cho các cá nhân điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh



Trong không khí trang nghiêm và đầy xúc động của ngày kỷ niệm lịch sử 5/6, trước Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu đã kính cẩn dâng hoa, dành phút mặc niệm tưởng nhớ công ơn của Bác.

Dịp này, Đảng ủy cơ quan tuyên dương 3 tập thể điển hình và 9 cá nhân xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2026. Đồng thời, khen thưởng 4 tập thể và 8 cá nhân có thành tích tốt trong tham gia tổ chức "Hành trình về nguồn năm 2026", góp phần giáo dục truyền thống, tiếp lửa cách mạng cho thế hệ trẻ.

Đoàn đại biểu dâng hoa tại Công viên số 1 Lý Thái Tổ

Tiếp nối chương trình, Đoàn đại biểu đã di chuyển đến Công viên số 1 Lý Thái Tổ (trên địa bàn phường Vườn Lài) thực hiện nghi thức dâng hoa và dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ đồng bào đã tử vong, các anh hùng chiến sĩ đã hy sinh trong đại dịch COVID-19.

Tại không gian mang tính biểu tượng nhân văn này, các đại biểu đã thành kính dâng lên những đóa hoa cúc trắng bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến lực lượng tuyến đầu, đội ngũ y bác sĩ, cán bộ và nhân dân đã chung sức đồng lòng vượt qua giai đoạn khốc liệt nhất.

Hoạt động không chỉ là khoảng lặng tri ân quá khứ, mà còn lan tỏa mạnh mẽ thông điệp về tinh thần đoàn kết, bản chất nghĩa tình cốt lõi của người dân Thành phố mang tên Bác, khẳng định nội lực kiên cường để hướng tới xây dựng một tương lai phát triển bền vững, văn minh, hiện đại.