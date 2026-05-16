Thời sự Chính trị

Tuyên dương tập thể, cá nhân điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Văn Duẩn

(NLĐO) - Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM tuyên dương các tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 - 19-5-2026); 50 năm ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2-7-1976 - 2-7-2026); 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5-6-1911 - 5-6-2026), Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM tổ chức hành trình về nguồn kết hợp tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2025-2026 cấp Thành phố và Đảng ủy; tham quan các di tích lịch sử, tổ chức hoạt động an sinh xã hội tại tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn từ ngày 14-5 đến 16-5.

Ông Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM, trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân được tuyên dương. Ảnh: Văn Duẩn

Chiều 15-5, đoàn công tác đã dâng hương tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Khu di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó; thăm hang Cốc Bó, cột mốc 108, núi Các Mác, suối Lê Nin, lán Khuổi Nặm...

Tối cùng ngày, tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh, Khu di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó, Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM tổ chức Lễ tuyên dương, khen thưởng 50 tập thể và 79 cá nhân điển hình có thành tích xuất sắc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2026 - những tấm gương tiêu biểu cho tinh thần phụng sự. Đặc biệt, trong đó có 5 tập thể và 5 cá nhân tiêu biểu được bình chọn và nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND TPHCM vì có những thành tích xuất sắc vượt trội.

Ông Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM (hàng đầu, thứ ba từ trái qua), và các đại biểu dự lễ tuyên dương. Ảnh: Văn Duẩn

Tham dự Lễ tuyên dương có ông Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM; ông Bế Thanh Tịnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cao Bằng; ông Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM, Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM; lãnh đạo các sở, ban, ngành của TPHCM và tỉnh Cao Bằng… cùng các tập thể, cá nhân được tuyên dương.

Các lãnh đạo TPHCM và lãnh đạo tỉnh Cao Bằng cùng các đại biểu dự lễ tuyên dương

Tại sự kiện, Đảng bộ Báo Người Lao Động vinh dự là một trong 45 tập thể được Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM tặng giấy khen do có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2026. Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM cũng tặng giấy khen cho 2 cá nhân thuộc Đảng bộ Báo Người Lao Động.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Khoa Hải, Thành ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Thành phố, nhấn mạnh trong không khí trang nghiêm và đầy xúc động tại khu di tích quốc gia đặc biệt Pác Bó, nơi ghi dấu bước chân trở về của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sau hơn 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước; Đảng bộ các cơ quan Đảng TPHCM tổ chức trọng thể Lễ tuyên dương các tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2026.

Ông Nguyễn Khoa Hải, Thành ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM, phát biểu

Lúc sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: "Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền". Khắc ghi lời dạy của Người, thời gian qua, Đảng bộ các cơ quan Đảng Thành phố đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức học tập và làm theo Bác; từng bước đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên, nền nếp trong mỗi chi bộ, cơ quan, đơn vị. Toàn Đảng bộ đã triển khai sâu rộng mô hình "Không gian văn hóa Hồ Chí Minh", không chỉ dừng lại ở các phòng truyền thống mà đã thực sự thấm sâu vào môi trường làm việc, vào văn hóa ứng xử của mỗi cán bộ, công chức, viên chức.

Ông Bế Thanh Tịnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cao Bằng, trao Giấy khen cho các cá nhân điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Điều đáng quý, việc học Bác hôm nay không còn dừng lại ở khẩu hiệu hay phong trào mang tính hình thức, mà đã được cụ thể hóa bằng nhiều việc làm thiết thực, gần dân, sát dân, vì dân. Từ cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân đến xây dựng văn hóa công vụ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương. Từ những sáng kiến trong công việc đến những nghĩa cử nhân văn trong đời sống… tất cả đều thể hiện tinh thần học và làm theo Bác bằng hành động cụ thể, đóng góp vào sự phát triển bền vững của Thành phố.

Trong giai đoạn 2025 - 2026, đã có nhiều mô hình mới, cách làm hay, nhiều tập thể tiêu biểu và cá nhân điển hình xuất sắc được phát hiện, bồi dưỡng và lan tỏa.

Ông Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM, trao Giấy khen cho các tập thể, cá nhân được tuyên dương. Ảnh: Văn Duẩn

"Hôm nay, giữa vùng đất thiêng Cao Bằng, chúng ta vinh danh 50 tập thể và 79 cá nhân điển hình - những tấm gương tiêu biểu cho tinh thần phụng sự. Đặc biệt, trong đó có 10 tập thể, cá nhân tiêu biểu được bình chọn sẽ nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND Thành phố vì có những thành tích xuất sắc vượt trội. Đây là những đại diện xuất sắc, tiêu biểu cho tinh thần trách nhiệm, ý chí phấn đấu và sự tận tụy vì tập thể, vì nhân dân. Mỗi tập thể, cá nhân được tôn vinh đều là những tấm gương sinh động, với những việc làm cụ thể, thiết thực, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước" - ông Nguyễn Khoa Hải nói.

Ông cũng nhấn mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh không phải là nhiệm vụ nhất thời, mà là công việc lâu dài, thường xuyên và suốt đời đối với mỗi cán bộ, đảng viên.

Các tập thể, cá nhân được tuyên dương. Ảnh: Văn Duẩn

Trong bối cảnh hiện nay, trước yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của Thành phố, trước kỳ vọng ngày càng cao của nhân dân, việc học tập và làm theo Bác càng phải đi vào chiều sâu, thực chất hơn nữa. Các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị tiếp tục nâng cao nhận thức và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Mỗi cán bộ phải thực sự "Nói đi đôi với làm", lấy hiệu quả công việc, sự hài lòng của nhân dân làm thước đo phẩm chất và năng lực công tác.

Đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính phục vụ nhân dân. Học Bác là phải gần dân, hiểu dân, lắng nghe dân và giải quyết công việc cho dân bằng tinh thần trách nhiệm cao nhất; chống bệnh quan liêu, hình thức, vô cảm trước những khó khăn, bức xúc của nhân dân...

Lãnh đạo TPHCM và lãnh đạo tỉnh Cao Bằng cùng các đại biểu dự lễ tuyên dương chụp ảnh lưu niệm

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, mỗi chúng ta càng nhận thức sâu sắc hơn trách nhiệm của mình trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Toàn Đảng bộ các cơ quan Đảng Thành phố sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, không ngừng đổi mới, sáng tạo; xây dựng đội ngũ cán bộ đủ tâm, đủ tầm, đủ bản lĩnh để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

"Dòng suối Lê-nin sẽ vẫn chảy, núi Các Mác vẫn xanh và tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sẽ mãi là ngọn đuốc soi đường cho mỗi chúng ta trên hành trình phụng sự Tổ quốc và phục vụ nhân dân" - ông Nguyễn Khoa Hải nhấn mạnh.

Gần 1 tỉ đồng làm công tác an sinh xã hội tại 2 tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn

Trong chuyến về nguồn, đoàn công tác của Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM đã thực hiện công tác an sinh xã hội tại hai địa phương Cao Bằng và Lạng Sơn với tổng kinh phí 939 triệu đồng.

Trong đó tại Cao Bằng, đoàn trao tặng 5 căn nhà Đại đoàn kết; trao tặng kinh phí sửa chữa 2 căn nhà cho cán bộ, chiến sĩ khó khăn; 1 hệ thống đèn năng lượng mặt trời thắp sáng tuyến đường biên giới; 300 lá cờ Tổ quốc; thăm, tặng quà 3 Mẹ Việt Nam Anh hùng; trao 85 suất học bổng tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn học giỏi; tặng 1 sân chơi thiếu nhi… với kinh phí 744 triệu đồng.

Tại Lạng Sơn, đoàn tặng 1 hệ thống lọc nước RO, công suất 300 lít/giờ; đèn năng lượng mặt trời thắp sáng tuyến đường biên giới cho Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; trao 50 suất học bổng tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn học giỏi; trao tặng 200 lá cờ Tổ quốc… với tổng kinh phí 195 triệu đồng.

Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM thăm các Mẹ Việt Nam Anh hùng tại Cao Bằng

