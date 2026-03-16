Tuyển futsal Việt Nam hội quân, Hồ Văn Ý trở lại cho giải Đông Nam Á

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Tuyển futsal Việt Nam hội quân, Hồ Văn Ý trở lại cho giải Đông Nam Á

Quốc An

(NLĐO) - Tuyển futsal Việt Nam đã công bố danh sách 20 cầu thủ tập trung chuẩn bị cho Giải futsal Đông Nam Á 2026, đáng chú ý có sự trở lại của Hồ Văn Ý.

Nhằm chuẩn bị cho Giải vô địch futsal Đông Nam Á 2026 diễn ra đầu tháng 4 tại Thái Lan, tuyển futsal Việt Nam đã chính thức hội quân trở lại với danh sách 20 cầu thủ được triệu tập.

Nòng cốt của đội tuyển vẫn là những gương mặt vừa tham dự VCK futsal châu Á 2026, tiếp tục được ban huấn luyện đặt niềm tin trong hành trình chinh phục đấu trường khu vực.

Điểm đáng chú ý trong danh sách lần này là sự trở lại của thủ môn Hồ Văn Ý. Thủ thành giàu kinh nghiệm của futsal Việt Nam trước đó vắng mặt ở đội tuyển do chưa hoàn toàn bình phục chấn thương. Việc HLV trưởng Diego Giustozzi gọi lại Hồ Văn Ý cho thấy kỳ vọng lớn vào kinh nghiệm và đẳng cấp của người gác đền này. Nếu đảm bảo thể trạng và đáp ứng tốt yêu cầu chuyên môn, Hồ Văn Ý sẽ là chốt chặn quan trọng trong khung gỗ của đội tuyển tại giải đấu sắp tới.

Ở vị trí thủ môn, ban huấn luyện cũng trao cơ hội cho Nguyễn Quốc Giàu (sinh năm 2009). Thủ thành trẻ được gọi lên tập trung nhằm tích lũy kinh nghiệm, cọ xát và chuẩn bị cho tương lai của đội tuyển.

Tuyển futsal Việt Nam hội quân chuẩn bị cho Giải Đông Nam Á 2026 - Ảnh 1.

Về cơ bản, lực lượng từng dự VCK futsal châu Á 2026 tiếp tục được giữ lại. Những cái tên như Gia Hưng, Công Viên, Mạnh Dũng, Đa Hải hay Ngọc Ánh đều là các cầu thủ giàu kinh nghiệm thi đấu quốc tế và đã nhiều lần thể hiện bản lĩnh trong các trận đấu lớn. Bên cạnh đó, ban huấn luyện cũng tạo cơ hội cho một số gương mặt mới như Nguyên Thạc Hiếu hay An Lâm Tới nhằm tăng tính cạnh tranh và thử nghiệm nhân sự.

Theo kế hoạch, đội tuyển futsal Việt Nam bắt đầu tập trung từ ngày 16-3 tại TP HCM. Trong giai đoạn tập luyện trong nước, ban huấn luyện sẽ tập trung nâng cao nền tảng thể lực, hoàn thiện các mảng miếng chiến thuật, đồng thời cải thiện khả năng tổ chức tấn công cũng như sự chắc chắn trong phòng ngự so với giải châu lục vừa qua.

Sau giai đoạn chuẩn bị trong nước, thầy trò HLV Diego Giustozzi sẽ sang Thái Lan tập huấn trước khi bước vào giải đấu chính thức. Tại đây, đội dự kiến có hai trận giao hữu với hai CLB futsal hàng đầu của Thái Lan là Hong Yen Takam và Blackpearl. Trong đó, Hong Yen Takam là đội bóng từng ba lần liên tiếp vô địch Thai League. Ban huấn luyện kỳ vọng các trận đấu này sẽ giúp đội tuyển rà soát lực lượng, kiểm nghiệm lối chơi và điều chỉnh chiến thuật.

Giải vô địch futsal Đông Nam Á 2026 sẽ diễn ra tại Thái Lan từ ngày 6 đến 12-4-2026. Sau khi Campuchia rút lui, giải còn 8 đội tham dự, chia thành hai bảng, mỗi bảng 4 đội. Đội tuyển futsal Việt Nam nằm ở bảng A cùng Myanmar, Timor-Leste và chủ nhà Thái Lan.

Theo đánh giá của giới chuyên môn, cuộc đối đầu giữa Việt Nam và Thái Lan ở lượt trận cuối vòng bảng nhiều khả năng sẽ quyết định ngôi đầu bảng, khi hai đội được đánh giá cao hơn các đối thủ còn lại. Với lực lượng hiện có cùng quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng, mục tiêu của thầy trò HLV Diego Giustozzi là giành quyền vào chung kết giải đấu năm nay.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo