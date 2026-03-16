Tuyển futsal Việt Nam hội quân, Hồ Văn Ý trở lại cho giải Đông Nam Á

Nhằm chuẩn bị cho Giải vô địch futsal Đông Nam Á 2026 diễn ra đầu tháng 4 tại Thái Lan, tuyển futsal Việt Nam đã chính thức hội quân trở lại với danh sách 20 cầu thủ được triệu tập.



Nòng cốt của đội tuyển vẫn là những gương mặt vừa tham dự VCK futsal châu Á 2026, tiếp tục được ban huấn luyện đặt niềm tin trong hành trình chinh phục đấu trường khu vực.

Điểm đáng chú ý trong danh sách lần này là sự trở lại của thủ môn Hồ Văn Ý. Thủ thành giàu kinh nghiệm của futsal Việt Nam trước đó vắng mặt ở đội tuyển do chưa hoàn toàn bình phục chấn thương. Việc HLV trưởng Diego Giustozzi gọi lại Hồ Văn Ý cho thấy kỳ vọng lớn vào kinh nghiệm và đẳng cấp của người gác đền này. Nếu đảm bảo thể trạng và đáp ứng tốt yêu cầu chuyên môn, Hồ Văn Ý sẽ là chốt chặn quan trọng trong khung gỗ của đội tuyển tại giải đấu sắp tới.

Ở vị trí thủ môn, ban huấn luyện cũng trao cơ hội cho Nguyễn Quốc Giàu (sinh năm 2009). Thủ thành trẻ được gọi lên tập trung nhằm tích lũy kinh nghiệm, cọ xát và chuẩn bị cho tương lai của đội tuyển.

Về cơ bản, lực lượng từng dự VCK futsal châu Á 2026 tiếp tục được giữ lại. Những cái tên như Gia Hưng, Công Viên, Mạnh Dũng, Đa Hải hay Ngọc Ánh đều là các cầu thủ giàu kinh nghiệm thi đấu quốc tế và đã nhiều lần thể hiện bản lĩnh trong các trận đấu lớn. Bên cạnh đó, ban huấn luyện cũng tạo cơ hội cho một số gương mặt mới như Nguyên Thạc Hiếu hay An Lâm Tới nhằm tăng tính cạnh tranh và thử nghiệm nhân sự.

Theo kế hoạch, đội tuyển futsal Việt Nam bắt đầu tập trung từ ngày 16-3 tại TP HCM. Trong giai đoạn tập luyện trong nước, ban huấn luyện sẽ tập trung nâng cao nền tảng thể lực, hoàn thiện các mảng miếng chiến thuật, đồng thời cải thiện khả năng tổ chức tấn công cũng như sự chắc chắn trong phòng ngự so với giải châu lục vừa qua.

Sau giai đoạn chuẩn bị trong nước, thầy trò HLV Diego Giustozzi sẽ sang Thái Lan tập huấn trước khi bước vào giải đấu chính thức. Tại đây, đội dự kiến có hai trận giao hữu với hai CLB futsal hàng đầu của Thái Lan là Hong Yen Takam và Blackpearl. Trong đó, Hong Yen Takam là đội bóng từng ba lần liên tiếp vô địch Thai League. Ban huấn luyện kỳ vọng các trận đấu này sẽ giúp đội tuyển rà soát lực lượng, kiểm nghiệm lối chơi và điều chỉnh chiến thuật.

Giải vô địch futsal Đông Nam Á 2026 sẽ diễn ra tại Thái Lan từ ngày 6 đến 12-4-2026. Sau khi Campuchia rút lui, giải còn 8 đội tham dự, chia thành hai bảng, mỗi bảng 4 đội. Đội tuyển futsal Việt Nam nằm ở bảng A cùng Myanmar, Timor-Leste và chủ nhà Thái Lan.

Theo đánh giá của giới chuyên môn, cuộc đối đầu giữa Việt Nam và Thái Lan ở lượt trận cuối vòng bảng nhiều khả năng sẽ quyết định ngôi đầu bảng, khi hai đội được đánh giá cao hơn các đối thủ còn lại. Với lực lượng hiện có cùng quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng, mục tiêu của thầy trò HLV Diego Giustozzi là giành quyền vào chung kết giải đấu năm nay.



