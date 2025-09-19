HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Tuyển futsal Việt Nam sẵn sàng, mục tiêu giành điểm tối đa

Quốc An

(NLĐO) - Trong buổi họp báo trước thềm vòng loại Giải futsal châu Á 2026, đại diện futsal Việt Nam là HLV Diego Giustozzi, đội trưởng Đức Hoà có những chia sẻ.

Ngày 19-9, buổi họp báo trước thềm Vòng loại futsal châu Á 2026 - bảng E diễn ra tại Trung tâm liên hợp thể thao Linping (Hàng Châu, Trung Quốc). Tuyển futsal Việt Nam với đại diện là HLV Diego Giustozzi và đội trưởng Phạm Đức Hòa đã chia sẻ về sự chuẩn bị cũng như quyết tâm của toàn đội trước giải đấu quan trọng này.

Phát biểu tại buổi họp báo, đội trưởng Phạm Đức Hòa khẳng định quyết tâm của toàn đội: "Các cầu thủ chúng tôi đều nỗ lực hết mình với mục tiêu vượt qua vòng loại cùng số điểm tối đa và những màn trình diễn thuyết phục nhất".

HLV Diego Giustozzi thì nhấn mạnh: "Chúng tôi đã có 3 tuần tập luyện ở Việt Nam, tiếp đó là 10 ngày tập huấn tại Kuwait và Trung Quốc.

Tôi nghĩ toàn đội đã có sự chuẩn bị tốt cho nhiệm vụ lần này".

Tuyển futsal Việt Nam sẵn sàng, mục tiêu giành điểm tối đa- Ảnh 2.

HLV Giustozzi và đội trưởng Đức Hòa phát biểu trong phòng họp báo

Đánh giá về các đối thủ cùng bảng gồm Trung Quốc, Hồng Kông (Trung Quốc) và Lebanon, nhà cầm quân người Argentina cho rằng đây là bảng đấu đầy thử thách: "Có thể sẽ có nhiều ý kiến khác nhau về trình độ các đội, nhưng theo tôi cả ba đối thủ đều là những đội bóng chất lượng. Chắc chắn đây không phải bảng đấu dễ dàng. Ban huấn luyện luôn cố gắng chuẩn bị cho các cầu thủ tâm lý thi đấu vững vàng. Tôi tin vào các học trò của mình, chúng tôi không có vấn đề gì phải e ngại".

Theo lịch thi đấu, tuyển futsal Việt Nam sẽ lần lượt gặp Hồng Kông (Trung Quốc), chủ nhà Trung Quốc và Lebanon tại nhà thi đấu Linping Sport Center Gymnasium.

Ở giai đoạn tập huấn vừa qua, những trận đấu giao hữu với đối thủ mạnh được kỳ vọng sẽ giúp tuyển futsal Việt Nam tự tin hơn khi bước vào giải.

VFF ra loạt án phạt cho hai đội U20 futsal Quốc gia

VFF ra loạt án phạt cho hai đội U20 futsal Quốc gia

(NLĐO) - Theo đó, Ban kỷ luật LĐBĐ Việt Nam đã ra án phạt nặng với 2 HLV, 3 cầu thủ ở giải U20 futsal Quốc gia vì biểu hiện thi đấu tiêu cực ở vòng bảng.

Futsal Việt Nam chốt danh sách dự vòng loại châu Á

(NLĐO) - Sau chuyến tập huấn ở Kuwait, tuyển futsal Việt Nam đã có mặt ở Trung Quốc để chuẩn bị cho vòng loại futsal châu Á 2026.

Futsal Indonesia hạ đội châu Âu, vô địch giải quốc tế Trung Quốc

(NLĐO) - Tuyển futsal Indonesia khép lại giải giao hữu quốc tế của LĐBĐ Trung Quốc với chức vô địch sau khi đánh bại Đan Mạch 4-2 trong trận chung kết.

futsal châu á futsal Việt Nam Diego Giustozzi Phạm Đức Hoà
