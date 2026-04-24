Tuyển hộ lý sang Nhật Bản làm việc, thu nhập hơn 34 triệu đồng/tháng

Trung tâm Lao động ngoài nước (Colab - Bộ Nội vụ) vừa thông báo tuyển chọn 10 ứng viên tham gia Chương trình thực tập sinh hộ lý tại Osaka (Nhật Bản) năm 2026.

Người lao động sẽ được đào tạo điều dưỡng và tiếng Nhật trước khi tham gia chương trình thực tập sinh hộ lý tại Osaka (Nhật Bản)

Trình độ tiếng Nhật N4

Theo kế hoạch, ứng viên trúng tuyển sẽ tham gia khóa đào tạo tập trung 10 tháng, gồm học nghề điều dưỡng song song với tiếng Nhật. Trong đó, thời gian học tiếng Nhật khoảng 8 tháng để đạt trình độ N4 – điều kiện bắt buộc trước khi xuất cảnh. Trường hợp đã có chứng chỉ N4 trở lên chỉ cần tham gia đào tạo nghề và giáo dục định hướng.

Địa điểm đào tạo tại Trường Cao đẳng Công Thương Việt Nam (khu đô thị mới Nghĩa Đô – phường Nghĩa Đô, TP Hà Nội). Sau khi hoàn thành khóa học và đạt yêu cầu, người lao động sẽ được đưa sang Nhật Bản thực tập 3 năm tại các cơ sở thuộc Hiệp hội chăm sóc y tế Osaka. Thời gian nhận hồ sơ từ tháng 4-2026 đến khi đủ chỉ tiêu.

Ứng viên đăng ký dự tuyển phải từ 18 đến 35 tuổi, tốt nghiệp THPT trở lên (miễn học nghề với người đã có bằng trung cấp điều dưỡng trở lên), có đạo đức tốt, không có tiền án tiền sự, đủ sức khỏe đi làm việc ở nước ngoài và chưa từng tham gia chương trình thực tập sinh kỹ năng tại Nhật Bản.

Chương trình mở ra cơ hội việc làm với thu nhập hơn 34 triệu đồng/tháng

Trong thời gian đào tạo tại Việt Nam, ứng viên được phía đối tác Nhật Bản hỗ trợ chi phí học tiếng Nhật, khám sức khỏe, lệ phí thi chứng chỉ N4, xin visa và vé máy bay xuất cảnh.

Tổng thu nhập khoảng 34,6 triệu/tháng

Sau khi sang Nhật Bản, thực tập sinh được trợ cấp 60.000 yên trong tháng đầu. Mức lương cơ bản dao động từ khoảng 182.670 – 219.190 yên/tháng (tính theo 22 ngày làm việc, chưa bao gồm làm thêm). Ngoài ra, người lao động còn được hưởng các khoản phụ cấp như chuyên cần, đi lại, làm ca đêm và các chế độ phúc lợi khác tùy từng cơ sở tiếp nhận.

Tổng thu nhập bình quân (gồm lương, phụ cấp và làm thêm) khoảng trên dưới 210.000 yên/tháng (khoảng 34,6 triệu đồng). Người lao động còn được hỗ trợ học tiếng Nhật miễn phí tại Nhật để phấn đấu đạt trình độ N3 sau một năm và nâng cao kỹ năng nghề.

Sau khi hoàn thành chương trình 3 năm và về nước đúng hạn, người lao động được hỗ trợ vé máy bay về nước và nhận thêm 200.000 yên để ổn định cuộc sống. Ngoài ra, có thể tiếp tục học lên trình độ cao đẳng điều dưỡng tại Trường Cao đẳng Công Thương Việt Nam nếu có nhu cầu.

Thủ tục đăng ký

Về chi phí, người trúng tuyển phải đóng 2 triệu đồng/tháng tiền học nghề điều dưỡng (nếu chưa có bằng chuyên ngành), cùng chi phí ăn, ở và sinh hoạt trong thời gian đào tạo tại Việt Nam. Ngoài các khoản này, chương trình không thu thêm chi phí nào khác. Trường hợp tự ý chấm dứt giữa chừng không có lý do chính đáng, ứng viên phải hoàn trả các chi phí đã được phía Nhật Bản hỗ trợ.

Quy trình tham gia gồm đăng ký trực tuyến, hoàn thiện hồ sơ và nộp về Colab tại địa chỉ số 1, Trịnh Hoài Đức, phường Ô Chợ Dừa, TP Hà Nội hoặc các cơ sở của Trường Cao đẳng Công Thương Việt Nam tại các tỉnh, thành phố gồm Hà Nội, HCM, Đắk Lắk, Thái Nguyên, Cần Thơ. Ứng viên đủ điều kiện sẽ được mời phỏng vấn trực tuyến với phía đối tác Nhật Bản.