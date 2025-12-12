HLV Myanmar xin từ chức sau khi bị tuyển nữ Việt Nam loại khỏi SEA Games 33

HLV Tesuro Uki đã tuyên bố từ chức chỉ vài giờ sau khi tuyển nữ Myanmar thất bại 0-2 trước Việt Nam ở lượt cuối bảng B SEA Games 33 tối 11-12.

Thất bại này khiến Myanmar mất vé vào bán kết dù chỉ cần một trận hòa. Liên đoàn Bóng đá Myanmar đã xác nhận đơn từ chức và gửi lời tri ân tới HLV Tesuro Uki.

Tại họp báo sau trận, HLV người Nhật Bản thừa nhận đội “sụp đổ quá sớm” khi thủng lưới hai bàn trong 15 phút đầu, dẫn đến tâm lý bất ổn và lối chơi bị phá vỡ. Dù vậy, ông vẫn cảm ơn các học trò vì nỗ lực chiến đấu đến cuối trận.

Trước khi bóng lăn giữa tuyển nữ Việt Nam và Myanmar, họ là đội duy nhất có 6 điểm ở bảng B, nắm lợi thế lớn nhất trong cuộc đua giành vé đi tiếp khi chỉ cần một trận hòa với đội bóng của HLV Mai Đức Chung là đảm bảo suất vào bán kết. Không như ý muốn, Myanmar lại thất bại 0-2, không thể giữ được lợi thế và bị tuyển nữ Việt Nam đánh bại.

Tuyển nữ Việt Nam giành chiến thắng 2-0 trước Myanmar để tiến vào bán kết với ngôi nhất bảng

Trận thua trước Việt Nam khép lại hành trình không trọn vẹn của Myanmar dưới thời chiến lược gia Nhật Bản. Dù từng giành HCB SEA Games 2023, vô địch Cúp giao hữu Nepal và á quân AFF Cup 2025, đội bóng này lại liên tiếp thất bại ở vòng loại Olympic, Asian Cup và giờ là SEA Games 2025.

Sau hai trận đấu cuối cùng của vòng bảng bóng đá nữ SEA Games 33, hai cặp bán kết lần lượt xác định là màn đấu của đội nhất bảng A Thái Lan với Philippines, nhất bảng B là Việt Nam với Indonesia. Cả hai trận đấu bán kết này sẽ cùng diễn ra vào ngày 14-12.