Thể thao

Tuyển nữ Việt Nam giữ vị trí top 1 Đông Nam Á, Nhật Bản vào top 5 thế giới

Quốc An

(NLĐO) - Trong bảng xếp hạng FIFA nữ mới nhất, tuyển nữ Việt Nam tụt 1 bậc nhưng vẫn giữ vị trí đứng đầu Đông Nam Á và top 6 châu Á.

Trong lần cập nhật sáng 16-4 của BXH bóng đá nữ FIFA, tuyển nữ Việt Nam đã tụt 1 bậc, xuống vị trí 37 thế giới với 1.593,71 điểm, khi bị trừ 3,16 điểm. Đội vẫn giữ vị trí số 1 Đông Nam Á và thuộc top 6 châu lục.

Số điểm bị trừ mới nhất này đến từ trận đấu cuối cùng ở vòng loại World Cup nữ 2027 - vòng bảng Asian Cup 2026, khi Việt Nam thua 0-4 trước Nhật Bản ở lượt cuối.

Dù vậy, thứ hạng 37 vẫn là phần nào sự ổn định khi đây là vị trí mà thầy trò HLV Mai Đức Chung từng duy trì trong suốt giai đoạn 2023-2025, cụ thể từ ngày 25-12-2023 đến 7-9-2025.

Tuyển nữ Việt Nam vẫn giữ vị trí top 1 Đông Nam Á, Nhật Bản tăng 3 bậc lên top 5 thế giới - Ảnh 1.

Trong khi đó, các đội bóng khu vực Đông Nam Á đón nhận nhiều tín hiệu tích cực khi Philippines tăng 2 bậc, lên hạng 39, chỉ kém Việt Nam 2 bậc. Lào tăng 2 bậc, lên hạng 112; Thái Lan tăng 1 bậc, lên hạng 52. Trong khi đó, Malaysia và Indonesia cùng giảm 1 bậc, lần lượt xuống hạng 92 và 106. Các đội còn lại như Singapore, Campuchia, Timor Leste và Myanmar không có thay đổi về thứ hạng.

Ở khu vực châu Á, Nhật Bản có bước tiến ấn tượng khi tăng 3 bậc để vào top 5 thế giới. Xếp sau trong khu vực lần lượt là Triều Tiên (hạng 11), Úc (hạng 15), Trung Quốc (hạng 16) và Hàn Quốc (hạng 19). Trong khi đó, top 3 thế giới lần lượt là Tây Ban Nha, Mỹ và Đức.

Ngoài ra, đội tuyển có bước bứt phá mạnh nhất thế giới ở lần cập nhật này là American Samoa, khi tăng 17 bậc lên hạng 120. Ngược lại, Solomon Islands là đội tụt hạng sâu nhất, rơi xuống hạng 90 thế giới sau khi tụt 13 bậc.

U20 nữ Việt Nam không làm nên kỳ tích, Nhật Bản giành vé đầu tiên dự World Cup nữ

(NLĐO) - U20 nữ Việt Nam đã không thể làm nên kỳ tích khi thua 0-4 trước U20 Nhật Bản trong trận đấu mà đối thủ thể hiện sức mạnh vượt trội tại giải châu Á.

U20 nữ Việt Nam - Nhật Bản: Thử thách cực đại cho vé dự World Cup

(NLĐO) - Ở trận tứ kết U20 Asian Cup nữ 2026, Việt Nam đối đầu Nhật Bản, thử thách cuối cùng cho giấc mơ lần đầu dự World Cup.

Từ Đài Bắc Trung Hoa nhìn lại bóng đá nữ Việt Nam

(NLĐO) - Việc tuyển nữ Trung Quốc vất vả giành chiến thắng trước Đài Bắc Trung Hoa tại tứ kết Asian Cup 2026 để lại nhiều suy ngẫm cho bóng đá nữ Việt Nam.

