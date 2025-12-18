Nếu khiếu nại, tuyển nữ Việt Nam cũng sẽ không được trả lại bàn thắng

Trong trận chung kết bóng đá nữ SEA Games 33 giữa Việt Nam và Philippines tối ngày 17-12, ở phút 29, Ngân Thị Vạn Sự có pha treo bóng chuẩn xác từ cánh phải vào vòng cấm. Tiền vệ Nguyễn Thị Bích Thùy chớp thời cơ băng vào đánh đầu dứt khoát làm tung lưới Philippines trong sự vỡ òa của các cầu thủ và người hâm mộ Việt Nam.

Tình huống đội tuyển nữ Việt Nam bị từ chối bàn thắng

Tuy nhiên, niềm vui ấy chỉ kéo dài trong chốc lát khi trợ lý trọng tài Chanthavong Phutsavan phất cờ báo việt vị, từ chối bàn thắng của thầy trò HLV Mai Đức Chung.

Ngay sau đó, các góc quay truyền hình cho thấy vị trí đứng của Bích Thùy hoàn toàn hợp lệ, không hề vượt quá hậu vệ cuối cùng ở hàng phòng ngự đối phương tại thời điểm nhận bóng. Đây không phải tình huống khó xác định đúng sai mà là một sai lầm rõ ràng. Giới chuyên môn nhanh chóng xếp quyết định này vào dạng KMI (Key Match Incident), tức lỗi nghiêm trọng ở thời điểm mang tính bước ngoặt của trận đấu.

Theo quy định của FIFA và AFC, KMI là những sai sót liên quan trực tiếp tới bàn thắng, phạt đền hay thẻ đỏ, có thể ảnh hưởng lớn đến tính công bằng của cuộc chạm trán. Sau trận đấu, nhiều ý kiến cho rằng đội tuyển nữ Việt Nam nên làm đơn khiếu nại để đòi lại bàn thắng của Bích Thùy.

Dù vậy, việc khiếu nại gần như sẽ không mang lại kết quả tích cực cho thầy trò HLV Mai Đức Chung. Theo luật bóng đá do FIFA ban hành, kết quả của các trận đấu sẽ không bị đảo hoặc hủy chỉ vì lỗi trọng tài như bắt nhầm việt vị, xử lý tình huống chưa chuẩn, trừ các trường hợp vi phạm mang tính tổ chức như gian lận hay dàn xếp tỉ số. Điều này đồng nghĩa với việc tuyển nữ Việt Nam không thể đòi lại bàn thắng đã mất, dù sự bất công là điều ai cũng nhìn thấy.

Thay vào đó, trách nhiệm sẽ được truy cứu theo quy trình nghiệp vụ. Công tác trọng tài tại SEA Games nằm dưới sự giám sát chuyên môn của AFC. Giám sát trọng tài trận chung kết, ông Yongmei Cui, sẽ phải lập báo cáo chi tiết về tình huống gây tranh cãi nêu trên, làm căn cứ để AFC đánh giá mức độ sai phạm. Với những lỗi KMI ở trận chung kết, án kỷ luật thường rất nặng: từ đình chỉ làm nhiệm vụ, rút khỏi các trận quan trọng cho tới hạ cấp hoặc loại khỏi danh sách trọng tài quốc tế.

Trợ lý trọng tài Chanthavong Phutsavan

Đáng chú ý, Chanthavong Phutsavan không phải trọng tài non kinh nghiệm, đã từng được phân công ở nhiều giải đấu lớn của AFC. Chính vì vậy, sai sót ở một trận chung kết SEA Games là không thể chấp nhận.

Thầy trò HLV Mai Đức Chung ngậm ngùi nhận thất bại trước Philippines (Ảnh: VFF)

Sự việc xảy ra ở trận chung kết vừa qua đã để lại nỗi tiếc nuối sâu sắc cho người hâm mộ và những cô gái Việt Nam. Hơn thế, đó còn là bài học đắt giá về chất lượng trọng tài ở những trận đấu đỉnh cao, nơi chỉ một hành động sai sót cũng đủ hủy hoại nỗ lực và mong đợi của rất nhiều người.