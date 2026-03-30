Thể thao

Tuyển Pháp thắng đậm Colombia, thăng hoa FIFA Days

Đông Linh (theo Goal, DM)

(NLĐO) – Desire Doue ghi 2 bàn đầu tiên trong màu áo lam, giúp tuyển Pháp đánh bại Colombia 3-1 đồng thời gửi lời cảnh báo đến các đối thủ tại World Cup 2026.

Chuẩn bị cho trận giao hữu quan trọng tại Landover (Maryland, Mỹ), HLV Néstor Lorenzo của Colombia chỉ thay đổi hai vị trí so với đội hình đá chính ở trận thua 1-2 trước Croatia trong khi HLV Didier Deschamps của tuyển Pháp lại sử dụng một đội hình hoàn toàn mới so với trận thắng 2-1 trước Brazil.

Tuyển Pháp thắng vùi dập Colombia, thăng hoa FIFA Days - Ảnh 1.

Johan Mojica (17) nỗ lực cản phá bóng trước các cầu thủ tuyển Pháp

Các CĐV Colombia phủ kín khán đài sân Northwest và họ suýt được ăn mừng sớm ở phút thứ 5 khi cú sút xa của Richard Ríos đi chệch cột dọc trong gang tấc. Rất nhanh, tuyển Pháp giành lại quyền kiểm soát thế trận và cụ thể hóa ưu thế với bàn mở tỉ số ở phút 29.

Tuyển Pháp thắng vùi dập Colombia, thăng hoa FIFA Days - Ảnh 2.

Desire Doue (20) có bàn thắng đầu tiên trong màu áo tuyển Pháp

Trong nỗ lực đầu tiên của mình, tiền đạo 20 tuổi của Paris Saint-Germain là Desire Doue tung cú dứt điểm từ rìa vòng cấm, bóng đập chân đổi hướng khiến thủ môn Álvaro Montero bó tay. Đến phút 41, Marcus Thuram nhân đôi cách biệt với pha đánh đầu đưa bóng dội xà ngang đi vào lưới sau đường tạt chuẩn xác của Maghnes Akliouche.

Tuyển Pháp thắng vùi dập Colombia, thăng hoa FIFA Days - Ảnh 3.

Marcus Thuram mất hơn 2 năm để khẳng định trở lại ở đoàn quân áo lam

Con trai của huyền thoại Lilian Thuram đang trải qua giai đoạn sa sút tại Inter Milan khi chỉ ghi được vỏn vẹn 1 bàn tại Serie A kể từ ngày 11-1 và nhạt nhòa ở 14/15 trận gần nhất. Thuram cũng chỉ ghi bàn trong trận mở màn Champions League gặp Ajax từ tháng 9-2025, trong khi cũng đã lâu không ghi bàn ở tuyển Pháp, kể từ tháng 11-2023.

Sang hiệp hai, HLV Lorenzo thực hiện ba sự thay đổi nhằm xoay chuyển cục diện, đưa Gustavo Puerta, Andrés Gómez và Jhon Córdoba vào thay Ríos, Jhon Arias và Luis Suárez. 

Colombia suýt có bàn rút ngắn ở phút 49 khi Luis Díaz tận dụng lỗi chuyền bóng của Warren Zaïre-Emery, nhưng hậu vệ Maxence Lacroix – trong lần đầu đá chính cho ĐTQG Pháp – đã kịp thời truy cản.

Tuyển Pháp thắng vùi dập Colombia, thăng hoa FIFA Days - Ảnh 4.

Desire Doue hoàn tất cú đúp chói sáng

Tình huống đó càng trở nên đáng tiếc khi 11 phút sau, Pháp phản công nhanh, Thuram kiến tạo để Doué hoàn tất cú đúp với cú sút vào góc gần đánh bại thủ thành Montero.

Colombia nhen nhóm hy vọng ở phút 77 khi cầu thủ vào sân thay người Jaminton Campaz ghi bàn đầu tiên cho ĐTQG bằng cú dứt điểm dội cột xa vào lưới. Dù vậy, họ không thể lật ngược tình thế và phải nhận thất bại thứ hai liên tiếp, đồng thời là trận thua thứ tư trong bảy lần gần nhất gặp các đối thủ xếp trên họ trên bảng xếp hạng FIFA (thắng 1, hòa 2).

Tuyển Pháp thắng vùi dập Colombia, thăng hoa FIFA Days - Ảnh 5.

James Rodriguez không giúp Colombia tạo được thế trận sòng phẳng trước người Pháp

Cuối trận, Kylian Mbappé được tung vào sân và anh có bàn thắng bị từ chối vì việt vị. Dẫu vậy, chính những cầu thủ dự bị đã khiến HLV Deschamps phải cân nhắc trước khi chốt danh sách dự World Cup, khi đội tuyển Pháp – hai lần vô địch thế giới – nối dài chuỗi bất bại lên 9 trận (thắng 8, hòa 1), bao gồm cả hai trận thắng thuyết phục ở dịp FIFA Days tháng 3 trước Brazil và Colombia.

