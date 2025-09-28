HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Tuyển Việt Nam nhen nhóm hy vọng dự Asian Cup 2027

T.Phước - Đ.Linh

Nhiều khả năng FIFA sẽ ra phán quyết xử Malaysia thua 0-3 trong trận gặp Việt Nam do sử dụng cầu thủ không hợp lệ.

Tuyển Việt Nam hưởng lợi

Cơ hội giành tấm vé vào vòng chung kết Asian Cup 2027 của đội tuyển Việt Nam trở nên hạn hẹp sau trận thua đậm 0-4 trước tuyển Malaysia ở vòng loại cuối bảng F. Điều lệ giải đấu quy định đội xếp nhất ở mỗi bảng tại vòng loại cuối sẽ tham dự vòng chung kết Asian Cup 2027 diễn ra tại Ả Rập Saudi. Nếu muốn đi tiếp, đoàn quân của HLV Kim Sang-sik cần toàn thắng các trận còn lại của vòng bảng, bao gồm tạo khoảng cách tỉ số 5 bàn trong màn tái đấu tuyển Malaysia vào ngày 31-3-2026. Hoặc tuyển Việt Nam toàn thắng các trận còn lại của vòng bảng và trông chờ Malaysia sẩy chân ở một trong các trận còn lại.

Tuyển Việt Nam nhen nhóm hy vọng dự Asian Cup 2027 - Ảnh 1.

Tuyển Malaysia nhiều khả năng sẽ bị xử thua 0-3 trong trận gặp Việt Nam, do sử dụng cầu thủ không hợp lệ .Ảnh: THẠO HOÀNG

Tuy nhiên, tình thế có thể đảo ngược với tuyển Việt Nam sau khi Ủy ban Kỷ luật FIFA quyết định xử phạt Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) vì phát hiện nộp giấy tờ giả mạo để hợp thức hóa 7 cầu thủ nhập tịch trong trận lượt thứ 2 bảng F vòng loại Asian Cup 2027 ngày 10-6.

Theo đó, Ủy ban Kỷ luật FIFA ra án phạt cấm thi đấu trong vòng 12 tháng tại tất cả các giải đấu đối với nhóm 7 cầu thủ nhập tịch của đội tuyển Malaysia. FAM cũng bị phạt 350.000 franc Thụy Sĩ (tương đương 10 tỉ đồng) và 7 cầu thủ gồm Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomas Garces, Rodrigo Julian Holgado, Imanol Javier Machuca, Joao Vitor Brandao Figueiredo, Jon Irazabal Iraurgui, Hector Alejandro Hevel Serrano bị phạt thêm 2.000 franc Thụy Sĩ/người (tương đương 57 triệu đồng/người).

Hầu hết các cầu thủ trong số này đã góp mặt trong trận đấu với đội tuyển Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2027. Theo quy định hiện hành, FAM và nhóm cầu thủ nói trên có 10 ngày để yêu cầu bản quyết định chi tiết, đồng thời có quyền kháng cáo lên Ủy ban Giải quyết Khiếu nại của FIFA. Sau khi quyết định của FIFA có hiệu lực, Ủy ban Kỷ luật của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) sẽ xem xét và ra quyết định xử lý vi phạm của FAM. Nếu án phạt được giữ nguyên, tuyển Việt Nam có thể hưởng lợi khi AFC công nhận chiến thắng 3-0 cho trận đấu trước đó với Malaysia.

Các vụ gian lận gây chấn động

Tranh cãi quanh việc Malaysia dùng 7 ngoại binh nhập tịch không hợp lệ trong chiến thắng 4-0 trước tuyển Việt Nam ở vòng loại Asian Cup 2027 đang khiến dư luận rúng động. Dù FAM khẳng định mọi thủ tục đều hợp lệ nhưng nguy cơ họ bị FIFA hoặc AFC "tuýt còi", thậm chí xử thua 0-3 hoàn toàn có thể xảy ra.

Trong quá khứ, bóng đá khu vực từng chứng kiến "cơn địa chấn" khi Timor-Leste bị AFC loại khỏi Asian Cup 2023. Nguyên nhân là Liên đoàn Bóng đá nước này đăng ký tới 12 cầu thủ gốc Brazil bằng giấy tờ giả, khai man nguồn gốc tổ tiên để hợp thức hóa nhập tịch. Hậu quả, toàn bộ trận đấu có sự góp mặt của nhóm cầu thủ này đều bị xử thua, đồng thời lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá bị cấm hoạt động nhiều năm

Tại Nam Mỹ, vụ Byron Castillo cũng làm dậy sóng trước thềm World Cup 2022. Hậu vệ này bị phía Chile tố cáo là người Colombia, sử dụng giấy tờ giả để khoác áo tuyển Ecuador. Dù cuối cùng Tòa án Trọng tài thể thao (CAS) công nhận anh đủ tư cách, Ecuador vẫn bị phạt vì những sai lệch trong hồ sơ khai sinh. Vụ việc từng khiến tấm vé dự World Cup của Ecuador bị đe dọa nghiêm trọng.


