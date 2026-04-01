Thể thao

Tuyển Việt Nam thăng hạng 98 thế giới

Tường Phước (Ảnh: Thạo Hoàng)

(NLĐO) - Lần lượt thắng Bangladesh và Malaysia trong dịp FIFA Days tháng 3-2026, đội tuyển Việt Nam trở lại Top 100 thế giới

Toàn thắng với tỉ số đậm ở dịp FIFA Days tháng 3-2026, đội tuyển Việt Nam tích lũy điểm số tối đa trên bảng xếp hạng FIFA, vươn lên thứ 98 thế giới.

Trở lại Top 100 FIFA là mục tiêu mà đoàn quân HLV Kim Sang-sik nhắm, sau khi rớt hạng kể từ năm 2024. Với vị thế Top 20 châu Á, tuyển Việt Nam có lợi thế trong việc phân nhóm hạt giống, chia bảng đấu ở sân chơi châu lục.

Tuy vô địch Đông Nam Á, tuyển Việt Nam chỉ đứng thứ 2 khu vực, sau tuyển Thái Lan (hạng 93 FIFA). Ngoài ra, đoàn quân HLV Kim cũng nắm kỷ lục Đông Nam Á với chuỗi 13 trận thắng ở mọi đấu trường.

Tuyển Việt Nam sẽ hội quân để chuẩn bị cho ASEAN Cup từ 24-7 đến 26-8. Các trận đấu tại ASEAN Cup không thuộc FIFA Days, nên có hệ số tính điểm FIFA thấp nhất. Vì thế, vị trí của đội tuyển sẽ khó cải thiện nhiều ở giải đấu này.

Tin liên quan

HLV Kim Sang-sik hài lòng với trận thắng cách biệt 2 bàn của tuyển Việt Nam

(NLĐO) - HLV Kim Sang-sik hoàn thành mục tiêu giúp tuyển Việt Nam thắng Malaysia với tỉ số cách biệt 2 bàn ở trận lượt về vòng loại Asian Cup 2027 tối 31-3

Xuân Son lấy lại bản năng "săn bàn" trong màu áo tuyển Việt Nam

(NLĐO) - Trở lại tuyển Việt Nam sau 10 tháng nghỉ thi đấu vì chấn thương, Nguyễn Xuân Son lập tức thể hiện kỹ năng "săn bàn" khi lập cú đúp vào lưới Malaysia

Chiến lược gia người Úc cho rằng tuyển Malaysia xứng đáng dự VCK Asian Cup 2027 (?!)

(NLĐO) - Sau trận thua tuyển Việt Nam, HLV tuyển Malaysia Peter Cklamovski vẫn chưa thể nuốt trôi việc đội nhà mất tấm vé tham dự VCK Asian Cup.

Đội tuyển Việt Nam bảng xếp hạng FIFA HLV Kim Sang-sik
