Tuyển Việt Nam thăng hạng 98 thế giới

Toàn thắng với tỉ số đậm ở dịp FIFA Days tháng 3-2026, đội tuyển Việt Nam tích lũy điểm số tối đa trên bảng xếp hạng FIFA, vươn lên thứ 98 thế giới.

Trở lại Top 100 FIFA là mục tiêu mà đoàn quân HLV Kim Sang-sik nhắm, sau khi rớt hạng kể từ năm 2024. Với vị thế Top 20 châu Á, tuyển Việt Nam có lợi thế trong việc phân nhóm hạt giống, chia bảng đấu ở sân chơi châu lục.

Tuy vô địch Đông Nam Á, tuyển Việt Nam chỉ đứng thứ 2 khu vực, sau tuyển Thái Lan (hạng 93 FIFA). Ngoài ra, đoàn quân HLV Kim cũng nắm kỷ lục Đông Nam Á với chuỗi 13 trận thắng ở mọi đấu trường.

Tuyển Việt Nam sẽ hội quân để chuẩn bị cho ASEAN Cup từ 24-7 đến 26-8. Các trận đấu tại ASEAN Cup không thuộc FIFA Days, nên có hệ số tính điểm FIFA thấp nhất. Vì thế, vị trí của đội tuyển sẽ khó cải thiện nhiều ở giải đấu này.