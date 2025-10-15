HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Tuyển Việt Nam và sự an toàn trên mức cần thiết

Tường Phước - Ảnh: Quốc An

(NLĐO) - Chạm trán đội bóng yếu như Nepal là dịp giúp tuyển Việt Nam thử nghiệm đấu pháp chiến thuật cũng như đánh giá năng lực các nhân tố mới.

Tuyển Việt Nam vs Nepal: 3 Điểm quan trọng, mưa lớn ảnh hưởng mặt sân Thống Nhất

Cơn mưa nặng hạt trước giờ bóng lăn khiến mặt sân Thống Nhất (TP HCM) lầy lội, trơn trượt, ảnh hưởng chất lượng chuyên môn của trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Nepal trong khuôn khổ lượt 4 bảng F vòng loại cuối Asian Cup 2027.

Đoàn quân HLV Kim Sang-sik đã có màn trình diễn nhạt nhòa, kém sức hút dù giành chiến thắng 1-0 trước tuyển Nepal hôm 14-10. Kết quả không như mong đợi là hệ quả của việc đề cao tính an toàn quá mức cần thiết của tuyển Việt Nam.

Sự an toàn trên mức cần thiết - Ảnh 1.

Tuyển Việt Nam (giữa) trình diễn nhạt nhòa ở hai trận gặp Nepal tại vòng loại Asian Cup 2027 (Ảnh: QUỐC AN)

Chiến lược gia người Hàn Quốc đã tung đội hình xuất phát gồm nhiều tuyển thủ kỳ cựu, giàu kinh nghiệm, bất chấp một vài người trong số đó đang dính chấn thương hoặc chưa kịp hồi phục thể trạng. Ra sân với tinh thần thiếu nhiệt huyết, lại phải thi đấu trên mặt sân quá xấu, cặp tiền vệ trung tâm Hoàng Đức - Thành Long của tuyển Việt Nam không thể thực hiện những mảng miếng tấn công sở trường.

Các tình huống đánh biên kém sắc bén, những cú dứt điểm vô hại do học trò ông Kim thực hiện chỉ giúp tô điểm thêm cho sự xuất sắc của thủ thành Kiran Chemjong bên phía Nepal.

Ban huấn luyện đã tung 3 tuyển thủ lứa U23 vào đội hình xuất phát và Thanh Nhàn, Hiểu Minh, Trung Kiên đều nhận về những điểm số cao cho màn trình diễn đầy tính cống hiến.

Sang hiệp 2, HLV Kim Sang-sik tiếp tục đưa Văn Khang, Đình Bắc, Gia Hưng - những tân binh khát khao thể hiện. Tiếc là thời gian vào sân không đủ để khiến thế trận tấn công của đội nhà trở nên khởi sắc hơn.

Tuyển Việt Nam thất bại? Điểm yếu chết người và bài học từ FIFA Days 2025!

Ở dịp FIFA Days tháng 10-2025, nhiều cầu thủ trẻ tiềm năng như tiền vệ Xuân Bắc, Phi Hoàng, trung vệ Nhật Minh đã không được ra sân thi đấu để tích lũy thêm kinh nghiệm. Trong trận thắng tuyển Nepal cũng lộ rõ điểm yếu trong khâu dứt điểm của đội tuyển Việt Nam. Nếu thầy trò ông Kim không có sự cải thiện kịp thời thì màn tái đấu tuyển Malaysia vào cuối tháng 3-2026 sẽ khó đạt được kết quả khả quan.

Sau 4 lượt trận, Malaysia vẫn vững ngôi đầu bảng F với 12 điểm tuyệt đối, bỏ xa tuyển Việt Nam 3 điểm cũng như các chỉ số phụ. Nếu hai đội cùng giành chiến thắng ở lượt trận thứ 5 thì đoàn quân HLV Kim Sang-sik buộc phải thắng Malaysia với tỉ số cách biệt 5 bàn trong lượt trận cuối, mới giành suất đến Ả Rập Saudi tham dự Asian Cup 2027.

Tin liên quan

Trình diễn chưa mãn nhãn, tuyển Việt Nam vẫn nhận tin vui

Trình diễn chưa mãn nhãn, tuyển Việt Nam vẫn nhận tin vui

(NLĐO) - Toàn thắng ở hai trận chạm trán Nepal trong dịp FIFA Days tháng 10-2025, đội tuyển Việt Nam được cộng nhiều điểm trên bảng xếp hạng thế giới.

Chân sút V-League lọt top 60 cầu thủ trẻ sáng giá nhất thế giới

(NLĐO) - Chân sút Hoàng Anh Gia Lai Trần Gia Bảo bất ngờ góp mặt trong danh sách top 60 tài năng trẻ thế giới của tờ báo uy tín của Anh.

U23 Việt Nam thi đấu kiên cường

U23 Việt Nam của HLV Đinh Hồng Vinh đã thể hiện sự tự tin, bắt nhịp nhanh trước các đối thủ mạnh trong chuyến tập huấn tại UAE

Đội tuyển Việt Nam tuyển Việt Nam Nepal HLV Kim Sang-sik Asian Cup 2027
