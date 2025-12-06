Điều gì đang chờ “Thầy Trung Cà Mau"?

Như Báo Người Lao Động thông tin, Công an xã Tân Lộc, tỉnh Cà Mau đã mời làm việc. TikToker "Thầy Trung Cà Mau" do rao gỡ bùa yêu, bùa đánh đề... trên mạng xã hội.

Thầy Trung Cà Mau rao làm bùa yêu, bùa đánh đề...

Trước đó, tài khoản TikTok có tên "Thầy Trung Cà Mau" đăng tải đoạn clip ngắn kèm theo dòng chữ: "Công sức thầy đã thành công. Đòi nợ, lm (làm – phóng viên) ăn, bùa dơ, bùa ăn nói, trói duyên".

Đoạn clip này đã thu hút rất nhiều lượt thích cùng bình luận từ người dùng mạng xã hội. Trên trang cá nhân, người này đăng dòng thông tin giới thiệu "Gỡ bùa you (yêu – phóng viên), bùa dơ, vợ chồng li hôn gắn nối, bùa trói you (yêu), bùa đánh đề, banh bóng…".

Có thể xử lý thế nào?

Liên quan đến vụ việc này, luật sư Quách Trọng Phú, Trưởng chi nhánh Văn phòng Luật sư Thành Hưng (Đoàn Luật sư TP HCM), cho biết hành vi truyền bá các video mê tín dị đoan gây ảnh hưởng xấu tới an ninh trật tự, an toàn xã hội… là hành vi bị pháp luật nghiêm cấm. Tùy vào tính chất, mức độ của hành vi có thể bị xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Luật sư Quách Trọng Phú phân tích các tình huống pháp lý liên quan vụ TikTok "Thầy Trung Cà Mau" rao gỡ bùa yêu, bùa đá banh trên mạng xã hội

Cụ thể, tại Điều 101, Nghị định 15/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 37, Điều 1, Nghị định 14/2022/NĐ – CP quy định đối với hành vi lợi dụng mạng xã hội để thực hiện một trong các hành vi "Cung cấp, chia sẻ thông tin cổ súy các hủ tục, mê tín, dị đoan, dâm ô, đồi trụy, không phù hợp với thuần phong, mỹ tục của dân tộc" thì bị phạt tiền từ 10 – 20 triệu đồng. Đồng thời, bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả buộc gỡ bỏ thông tin vi phạm (các clip, bài viết quảng cáo bùa chú).

Chủ tài khoản TikTok "Thầy Trung Cà Mau" ra giá làm bùa yêu khi phóng viên nhắn trao đổi

Bên cạnh đó, nếu đã bị xử lý hành chính về hành vi trên hoặc đã bị kết án về tội này chưa được xóa án tích mà còn vi phạm thì sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội "Hành nghề mê tín dị đoan" theo Điều 320 Bộ luật Hình sự 2015.

Theo đó, người phạm tội có thể bị phạt tiền từ 10 – 100 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù 6 tháng đến 3 năm. Trường hợp phạm tội thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 2 điều này, có thể bị phạt tù lên đến 10 năm. Đồng thời, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10 đến 50 triệu đồng theo khoản 3 Điều 320 Bộ luật hình sự.

Luật sư Phùng Huyền, Phó Giám đốc Công ty Luật TNHH A+, cũng đưa ra các tình huống pháp lý tương tự; nhấn mạnh tùy thuộc vào tính chất, mức độ và hậu quả của hành vi, người này có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo các cơ sở pháp lý như luật sư Hưng đã đề cập.

Tuy nhiên, luật sư Huyền lưu ý thêm, trong trường hợp cơ quan điều tra xác minh được đối tượng không có khả năng tâm linh nhưng dùng thủ đoạn gian dối (dàn dựng clip, thuê người đóng giả khách hàng...) để làm nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền, hành vi này sẽ cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo điều 174 Bộ Luật Hình sự.

Tùy vào số tiền chiếm đoạt, hình phạt cao nhất của tội danh này có thể lên đến tù chung thân.

