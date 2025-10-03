HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giải trí

Hà Anh Tuấn - Ngôi sao tỏa sáng từ ánh sáng của lòng tử tế

Thùy Trang

(NLĐO) - Mạng xã hội lan truyền hình ảnh thống kê chuyến từ thiện của Hà Anh Tuấn với nhiều cảm xúc.

Hà Anh Tuấn: ngôi sao của hào quang!

Hà Anh Tuấn - Ngôi sao tỏa sáng từ ánh sáng của lòng tử tế- Ảnh 1.

Hà Anh Tuấn vừa tặng 1,3 tỉ đồng hỗ trợ bà con vùng bão

Trong một thời đại mà ánh hào quang dễ dàng bị che lấp bởi những cuộc đua vật chất, danh tiếng, Hà Anh Tuấn lại chọn cách “làm ngôi sao” theo một lối rất riêng - âm thầm, bền bỉ và tử tế.

Mới đây, mạng xã hội xôn xao với bảng thống kê hành trình thiện nguyện đáng kinh ngạc của nam ca sĩ. Những con số không chỉ khiến người ta trầm trồ mà còn khiến không ít người lặng người vì xúc động. Tại Los Angeles (Mỹ), trong khuôn khổ chương trình “Sketch A Rose”, Hà Anh Tuấn và ê-kíp đã đóng góp 50.000 USD để hỗ trợ đồng bào miền Trung đang chống chọi hậu quả từ cơn bão Bualoi.

Chẳng hô hào rầm rộ, chẳng cần ống kính săn đón, nhưng từng hành động của anh lại chạm thẳng vào trái tim công chúng. Anh nhẹ nhàng nói:

Chúng ta may mắn được sống và làm việc ở những nơi ấm áp hơn, trời khô hơn... nhưng không có nghĩa chúng ta quên đi những người đang trong những hoàn cảnh khó khăn

Hà Anh Tuấn không phải là người giỏi phát ngôn “câu view” - nhưng mỗi lần lên tiếng, lại là một đòn đánh thức đầy tỉnh táo với xã hội. Một lần, anh từng nói:

Dân chơi bây giờ phải khoe cứu được bao nhiêu người, giúp bao nhiêu đứa trẻ bệnh tật, chứ không phải khoe túi, khoe xe. Việc khoe vật chất chỉ làm tổn thương những người đang khổ sở ngoài kia

Có người vỗ tay, có kẻ bỉ bôi. Nhưng như mọi lần, Hà Anh Tuấn chỉ mỉm cười và tiếp tục hành trình của mình. Không đôi co, không tranh biện, không bận tâm. Anh để việc mình làm lên tiếng thay cho tất cả.

Hà Anh Tuấn - nghệ sĩ không vướng "bê bối", chỉ có thành tựu

Hà Anh Tuấn từng âm thầm ủng hộ 1 tỉ đồng cho Bắc Giang chống dịch COVID-19 (2021), tặng TP HCM 25 tấn gạo trong thời điểm cam go, tài trợ 4 tỉ đồng cho chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly" (2023), hỗ trợ 1 tỉ đồng giúp bà con sau bão Yagi (2024), đóng góp 1,3 tỉ đồng vì đồng bào bị bão Bualoi (2025).

Ngoài ra, anh còn là đại sứ cho hàng loạt dự án cộng đồng như: Chiến dịch Rừng Lặng, Tổ chức Blue Dragon Children's Foundation (giúp trẻ em đường phố và nạn nhân mua bán người), Chiến dịch nâng cao nhận thức về HPV, Dự án Rừng Việt Nam - do chính anh khởi xướng. Anh còn là thành viên tích cực của Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TP HCM, hỗ trợ các trung tâm bảo trợ xã hội, các nạn nhân chất độc da cam - những điều mà không phải ai cũng biết, vì anh chưa từng lấy đó để "quảng cáo hình ảnh".

Hà Anh Tuấn: Một ngôi sao chọn cách phát sáng trong thinh lặng

Hà Anh Tuấn - Ngôi sao tỏa sáng từ ánh sáng của lòng tử tế- Ảnh 2.

Hà Anh Tuấn với sự kiên định đầy bản lĩnh

Hà Anh Tuấn từng tuyên bố đầy bản lĩnh:

Tôi không muốn cạnh tranh ở bất kỳ giải thưởng nào. Nhưng nếu là hoạt động thiện nguyện - muốn có tôi, tôi sẽ tham gia

Sự bản lĩnh này không đến từ sự ngạo mạn. Nó đến từ một nghệ sĩ đã xác định rõ con đường của mình. Không bê bối, không thị phi, Hà Anh Tuấn vẫn là cái tên khiến khán giả phải ngước nhìn. Giữa hàng ngàn khán giả của mình, anh từng đùa mà thật:

Ngôi sao Việt Nam không ai giàu bằng Hà Anh Tuấn đâu… thật mà, thề! Không cần gì hết - không giải thưởng, không view viết gì hết. Cứ thế nhé, chúng ta lớn lên và già đi cùng nhau!

Một lời thề "ngông" nhưng không kệch cỡm. Bởi sau nó là cả một hành trình sống đẹp và sống thật.

Sự tử tế - thứ ánh sáng không bao giờ tắt

Hà Anh Tuấn - Ngôi sao tỏa sáng từ ánh sáng của lòng tử tế- Ảnh 3.

Hà Anh Tuấn tỏa sáng bằng sự tử tế

Trong khi nhiều nghệ sĩ ngày nay chọn lối đi bằng chiêu trò, bằng phát ngôn gây sốc, bằng đời tư rối rắm, Hà Anh Tuấn đi ngược lại. Không phô trương, không chiêu trò, anh vẫn từng bước nâng tầm đẳng cấp của mình bằng những sản phẩm âm nhạc đẳng cấp và đầy cảm xúc. Anh không dùng bê bối làm bàn đạp - vì đơn giản, anh chưa bao giờ cần đến nó.

Trong đầu tôi không có khái niệm bê bối. Tôi không xem nó là một phần trong sự nghiệp. Bị vướng hay muốn vướng, rốt cuộc cũng là do bản thân mình

Câu nói ấy - nếu ai làm nghệ thuật cũng thấm được một phần - có lẽ showbiz Việt đã có nhiều hơn những nghệ sĩ như Hà Anh Tuấn.

Làm nghệ sĩ thôi chưa đủ - phải là người tử tế

Hà Anh Tuấn không chỉ là một ca sĩ. Anh là biểu tượng của sự điềm tĩnh, sâu sắc và nhân văn trong làng giải trí Việt. Anh là minh chứng rằng giữa một thế giới ồn ào, vẫn có những vì sao chọn cách tỏa sáng bằng ánh sáng của lương tri và lòng nhân hậu.

Ở Hà Anh Tuấn, nghệ thuật không chỉ để biểu diễn. Nó còn là công cụ để lan tỏa yêu thương. Và với tất cả những điều anh đã làm, đang làm và sẽ làm - Hà Anh Tuấn xứng đáng là nghệ sĩ của những trái tim biết rung động trước cái đẹp và điều tử tế.

Hà Anh Tuấn góp hơn 1,3 tỉ đồng giúp đồng bão bị ảnh hưởng bởi bão số 10 (Bualoi)

Hà Anh Tuấn góp hơn 1,3 tỉ đồng giúp đồng bão bị ảnh hưởng bởi bão số 10 (Bualoi)

(NLĐO)- Ca sĩ Hà Anh Tuấn đóng góp 50.000 USD (hơn 1,3 tỉ đồng) giúp đỡ đồng bào bị ảnh hưởng do bão số 10 (Bualoi)

Những nghệ sĩ ủng hộ khắc phục thiệt hại do bão số 10 Bualoi

(NLĐO) - Trước sự tàn phá của cơn bão số 10 Bualoi, nhiều nghệ sĩ đã nhanh chóng gởi chút tầm lòng cho người dân bị ảnh hưởng.

Hoa hậu nhí Lê Ngọc Minh Giang mang niềm vui Trung thu đến trẻ em Hải Phòng

(NLĐO) - Hoa hậu nhí Lê Ngọc Minh Giang đã mang đến cho thành phố Hải Phòng một mùa trăng ngập tràn yêu thương, đầy ắp tiếng cười và đậm đà ý nghĩa nhân văn.

    Thông báo