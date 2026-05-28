TV360 độc quyền phát sóng các trận U19 Việt Nam ở Giải Đông Nam Á 2026

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

TV360 độc quyền phát sóng các trận U19 Việt Nam ở Giải Đông Nam Á 2026

Quốc An

(NLĐO) - Hành trình của U19 Việt Nam tại Giải U19 Đông Nam Á 2026 sẽ được phát sóng trọn vẹn trên nền tảng TV360.

Ngày 26-5, Tổng Công ty Viễn thông Viettel (Viettel Telecom) chính thức công bố sở hữu độc quyền bản quyền phát sóng toàn vẹn Giải vô địch bóng đá U19 Đông Nam Á 2026. Toàn bộ các trận đấu kịch tính của giải diễn ra từ ngày 1 đến 14-6 tại Indonesia sẽ được truyền tải trực tiếp và trọn vẹn đến người hâm mộ cả nước trên TV360.

Nỗ lực truyền tải các giải đấu lớn đến với người hâm mộ nước nhà

Nhiều năm qua, việc tiếp cận bản quyền các giải đấu quốc tế tại Việt Nam luôn là bài toán thách thức. Ý thức rõ vai trò của một doanh nghiệp công nghệ - viễn thông quân đội luôn đồng hành cùng đời sống tinh thần của người dân, Viettel đã nỗ lực mang bản quyền phát sóng các giải đấu hàng đầu thế giới và khu vực về nước.

Việc đơn vị độc quyền phát sóng Giải U19 Đông Nam Á 2026 một lần nữa khẳng định trách nhiệm xã hội của công ty: Phục vụ khán giả nước nhà bằng những nội dung thể thao chính thống, chất lượng cao với hạ tầng mạng siêu băng rộng mượt mà, giúp hàng triệu con tim yêu bóng đá Việt Nam có cơ hội tiếp cận giải đấu một cách dễ dàng và trọn vẹn nhất.

TV360 độc quyền phát sóng giải U19 Đông Nam Á 2026 - Ảnh 1.

Viettel đồng hành cùng U19 Việt Nam: Tiếp sức cho những giấc mơ trẻ

Giải U19 Đông Nam Á từ lâu đã được xem là bệ phóng vàng cho các tài năng trẻ trước khi bước lên cấp độ Đội tuyển Quốc gia. Tại giải đấu năm nay, Đội tuyển U19 Việt Nam sở hữu lứa cầu thủ giàu tiềm năng, mang theo kỳ vọng tiếp tục khẳng định vị thế của bóng đá nước nhà trên đấu trường khu vực. Ở trận ra quân, những chiến binh sao vàng trẻ tuổi sẽ chạm trán U19 Timor-Leste - một cột mốc quan trọng mở đầu cho chiến dịch “săn vàng”.

TV360 độc quyền phát sóng giải U19 Đông Nam Á 2026 - Ảnh 2.

Hiểu rằng sự cổ vũ của người hâm mộ chính là động lực to lớn nhất đối với các cầu thủ trẻ, Viettel mong muốn trở thành cầu nối vững chắc nhất đưa sự ủng hộ của khán giả nước nhà đến với đội tuyển. Không chỉ phát sóng trực tiếp toàn bộ các trận đấu, TV360 còn triển khai các chương trình trước trận, bình luận chuyên môn, highlight và phân tích sau trận nhằm mang tới trải nghiệm theo dõi thể thao toàn diện hơn cho khán giả.

Bà Hồ Thị Thu Hà, Giám đốc TV360, cho biết: “Việc phát sóng độc quyền Giải U19 Đông Nam Á 2026 là một phần trong chiến lược phát triển hệ sinh thái thể thao của TV360. Chúng tôi mong muốn mang tới cho khán giả những trận đấu chất lượng, đồng thời đồng hành cùng sự phát triển của bóng đá trẻ Việt Nam và khu vực.”

Khán giả có thể theo dõi trọn vẹn Giải U19 Đông Nam Á 2026 trên nền tảng TV360.

Về TV360

TV360 là nền tảng nội dung số của Viettel Telecom, cung cấp hệ sinh thái giải trí đa dạng gồm truyền hình, phim, thể thao, âm nhạc, văn hóa và giáo dục trên đa nền tảng. 

Với định hướng phát triển trải nghiệm số toàn diện cho người dùng Việt Nam, TV360 liên tục mở rộng danh mục bản quyền thể thao trong nước và quốc tế, mang tới cho khán giả các sự kiện hấp dẫn cùng chất lượng phát sóng ổn định, tiện lợi và hiện đại.





Tin liên quan

Lịch thi đấu và phát sóng của U19 Việt Nam đấu Indonesia ở giải Đông Nam Á

Lịch thi đấu và phát sóng của U19 Việt Nam đấu Indonesia ở giải Đông Nam Á

(NLĐO) - Người hâm mộ Việt Nam đón tin vui khi hành trình của U19 Việt Nam tại Giải vô địch U19 Đông Nam Á 2026 trên đất Indonesia sẽ được phát trực tiếp.

U19 Việt Nam đối đầu chủ nhà Indonesia ở giải Đông Nam Á

(NLĐO) - Theo kết quả bốc thăm của LĐBĐ Đông Nam Á, U19 Việt Nam cùng chung bảng A với chủ nhà Indonesia, Myanmar và Timor Leste

U19 futsal Việt Nam thua U19 Nga cách biệt 5 bàn

(NLĐO) - Trước nền futsal hạng 9 thế giới theo BXH FIFA - U19 Nga, U19 Việt Nam đã không thể tạo nên kết quả bất ngờ trước đối thủ dù thi đấu ngay trên sân nhà.

U19 Việt Nam U19 Đông Nam Á TV360
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo