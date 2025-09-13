Tiết lộ bất ngờ về nghi phạm bắt chết đồng minh của Tổng thống Donald Trump

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Tiết lộ bất ngờ về nghi phạm bắt chết đồng minh của Tổng thống Donald Trump

Hải Hưng

(NLĐO) – Nghi phạm bắn chết nhà hoạt động bảo thủ Charlie Kirk, đồng minh thân cận của Tổng thống Mỹ Donald Trump, từng là học sinh ưu tú, không tiền án.

Nghi phạm được xác định là Tyler James Robinson, 22 tuổi, cư trú tại hạt Washington, bang Utah. Cảnh sát bắt giữ Robinson ngày 12-9, khoảng 33 giờ sau khi ý nổ súng hạ sát nhà hoạt động bảo thủ 31 tuổi.

Nghi phạm Robinson bị cáo buộc giết người, nổ súng gây thương tích nghiêm trọng và cản trở công lý. Một thẩm phán bang Utah đã ký lệnh giam nghi phạm tại nhà tù hạt Utah và không được bảo lãnh.

Tiết lộ bất ngờ về nghi phạm bắt chết đồng minh của Tổng thống Donald Trump- Ảnh 1.

Hình ảnh nghi phạm Tyler Robinson được công bố hôm 12-9. Ảnh: Văn phòng Thống đốc Utah

Gia đình khai rằng Robinson gần đây "quan tâm chính trị hơn" và từng bày tỏ sự phản đối quan điểm của nhà hoạt động Charlie Kirk trong một bữa tối. Khi đó, Robinson hay tin nhà hoạt động bảo thủ này sẽ tới diễn thuyết tại ĐH Utah Valley, cách nhà nghi phạm hơn 3 giờ lái xe.

Hồ sơ bầu cử cho thấy Robinson có đăng ký nhưng không tham gia bỏ phiếu 2 kỳ gần nhất và không thuộc đảng phái nào.

Theo hồ sơ, nghi phạm Robinson có 3 anh em trai, sống cùng bố mẹ trong ngôi nhà 6 phòng ngủ. Cả bố mẹ nghi phạm đều là doanh nhân, điều hành một công ty chế tác đá hoa cương và đăng ký bầu cử với tư cách đảng viên Cộng hòa. 

Tiết lộ bất ngờ về nghi phạm bắn chết đồng minh của Tổng thống Donald Trump (Clip: Xuân Huy - Thanh Long)

Hồ sơ tòa án liên bang và bang Utah không ghi nhận bất kỳ tiền án nào liên quan đến Robinson. Hiện chưa rõ liệu nghi phạm đã có luật sư biện hộ hay chưa, trong khi gia đình từ chối bình luận.

Cảnh sát phong tỏa khu nhà của Robinson ở ngoại ô St. George khiến cộng đồng địa phương bất ngờ và bàng hoàng. Trên mạng xã hội, cư dân vừa sốc vừa khen ngợi người thân trong gia đình đã báo tin, giúp cảnh sát nhanh chóng bắt giữ Robinson.

Trên mạng xã hội, mẹ của nghi phạm thường đăng ảnh gia đình đi nghỉ tại Disneyland, Hawaii, Caribe hay Alaska. Gia đình yêu thích các hoạt động ngoài trời như chèo thuyền, câu cá, lái xe địa hình, bắn súng. Một bức ảnh năm 2017 cho thấy Robinson cười rạng rỡ khi cầm súng máy hạng nặng trong chuyến thăm căn cứ quân sự.

Nghi phạm vốn là học sinh xuất sắc, đạt 99% điểm chuẩn toàn quốc và từng giành học bổng vào ĐH bang Utah năm 2021.

Tuy nhiên, nghi phạm Robinson chỉ theo học một học kỳ rồi chuyển sang chương trình điện kỹ thuật tại trường Dixie Technical College. Người quen mô tả y "ít nói, trầm lặng và không nổi bật".

Tiết lộ bất ngờ về nghi phạm bắt chết đồng minh của Tổng thống Donald Trump- Ảnh 3.

Hình ảnh tưởng niệm nhà hoạt động bảo thủ Charlie Kirk hôm 11-9. Ảnh: AP

Bước ngoặt điều tra vụ nổ súng sát hại nhà hoạt động bảo thủ Charlie Kirk đến khi một thành viên gia đình tiết lộ Robinson đã "thú nhận" hoặc ám chỉ liên quan đến vụ nổ súng.

Thống đốc bang Utah Spencer Cox cho biết cảnh sát xác định Robinson hành động một mình. Quá trình khám xét sau đó còn tìm thấy đạn dược khắc các ký hiệu liên quan văn hóa mạng và ám chỉ tư tưởng phát xít.

Mạng xã hội Discord xác nhận đã khóa tài khoản của Robinson nhưng bác bỏ việc nền tảng này được sử dụng để lên kế hoạch vụ nổ súng.

Nhà chức trách khẳng định bằng chứng, bao gồm quần áo khi bị bắt trùng khớp với hình ảnh nghi phạm tại hiện trường vụ nổ súng nhằm vào đồng minh Tổng thống Donald Trump.


Tin liên quan

Tổng thống Donald Trump đổi lịch, nhiều trường phong tỏa sau cái chết của Charlie Kirk

Tổng thống Donald Trump đổi lịch, nhiều trường phong tỏa sau cái chết của Charlie Kirk

(NLĐO) - Từ sau vụ nhà hoạt động Charlie Kirk bị bắn chết, giới chính trị Mỹ trở nên căng thẳng, những lo ngại về an ninh gia tăng khắp nước Mỹ.

Mỹ: Tổng thống Donald Trump nói nghi phạm sát hại ông Charlie Kirk đã bị bắt

(NLĐO) - FBI treo thưởng 100.000 USD để bắt nghi phạm sát hại ông Charlie Kirk, nhà hoạt động bảo thủ và là đồng minh thân cận của Tổng thống Donald Trump.

Chủ tiệm vàng gốc Việt nổ súng đuổi băng cướp ở California

(NLĐO) - Một băng cướp đã dùng búa tấn công tiệm vàng của người gốc Việt ở TP Milpitas, California, chỉ vài ngày sau một vụ tương tự ở TP San Jose cùng bang.

Mỹ nghi phạm Charlie Kirk Donald Trump Tyler James Robinson
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo