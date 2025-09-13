Tiết lộ bất ngờ về nghi phạm bắt chết đồng minh của Tổng thống Donald Trump

Nghi phạm được xác định là Tyler James Robinson, 22 tuổi, cư trú tại hạt Washington, bang Utah. Cảnh sát bắt giữ Robinson ngày 12-9, khoảng 33 giờ sau khi ý nổ súng hạ sát nhà hoạt động bảo thủ 31 tuổi.

Nghi phạm Robinson bị cáo buộc giết người, nổ súng gây thương tích nghiêm trọng và cản trở công lý. Một thẩm phán bang Utah đã ký lệnh giam nghi phạm tại nhà tù hạt Utah và không được bảo lãnh.

Hình ảnh nghi phạm Tyler Robinson được công bố hôm 12-9. Ảnh: Văn phòng Thống đốc Utah

Gia đình khai rằng Robinson gần đây "quan tâm chính trị hơn" và từng bày tỏ sự phản đối quan điểm của nhà hoạt động Charlie Kirk trong một bữa tối. Khi đó, Robinson hay tin nhà hoạt động bảo thủ này sẽ tới diễn thuyết tại ĐH Utah Valley, cách nhà nghi phạm hơn 3 giờ lái xe.

Hồ sơ bầu cử cho thấy Robinson có đăng ký nhưng không tham gia bỏ phiếu 2 kỳ gần nhất và không thuộc đảng phái nào.

Theo hồ sơ, nghi phạm Robinson có 3 anh em trai, sống cùng bố mẹ trong ngôi nhà 6 phòng ngủ. Cả bố mẹ nghi phạm đều là doanh nhân, điều hành một công ty chế tác đá hoa cương và đăng ký bầu cử với tư cách đảng viên Cộng hòa.

Tiết lộ bất ngờ về nghi phạm bắn chết đồng minh của Tổng thống Donald Trump (Clip: Xuân Huy - Thanh Long)

Hồ sơ tòa án liên bang và bang Utah không ghi nhận bất kỳ tiền án nào liên quan đến Robinson. Hiện chưa rõ liệu nghi phạm đã có luật sư biện hộ hay chưa, trong khi gia đình từ chối bình luận.

Cảnh sát phong tỏa khu nhà của Robinson ở ngoại ô St. George khiến cộng đồng địa phương bất ngờ và bàng hoàng. Trên mạng xã hội, cư dân vừa sốc vừa khen ngợi người thân trong gia đình đã báo tin, giúp cảnh sát nhanh chóng bắt giữ Robinson.

Trên mạng xã hội, mẹ của nghi phạm thường đăng ảnh gia đình đi nghỉ tại Disneyland, Hawaii, Caribe hay Alaska. Gia đình yêu thích các hoạt động ngoài trời như chèo thuyền, câu cá, lái xe địa hình, bắn súng. Một bức ảnh năm 2017 cho thấy Robinson cười rạng rỡ khi cầm súng máy hạng nặng trong chuyến thăm căn cứ quân sự.

Nghi phạm vốn là học sinh xuất sắc, đạt 99% điểm chuẩn toàn quốc và từng giành học bổng vào ĐH bang Utah năm 2021.

Tuy nhiên, nghi phạm Robinson chỉ theo học một học kỳ rồi chuyển sang chương trình điện kỹ thuật tại trường Dixie Technical College. Người quen mô tả y "ít nói, trầm lặng và không nổi bật".

Hình ảnh tưởng niệm nhà hoạt động bảo thủ Charlie Kirk hôm 11-9. Ảnh: AP

Bước ngoặt điều tra vụ nổ súng sát hại nhà hoạt động bảo thủ Charlie Kirk đến khi một thành viên gia đình tiết lộ Robinson đã "thú nhận" hoặc ám chỉ liên quan đến vụ nổ súng.

Thống đốc bang Utah Spencer Cox cho biết cảnh sát xác định Robinson hành động một mình. Quá trình khám xét sau đó còn tìm thấy đạn dược khắc các ký hiệu liên quan văn hóa mạng và ám chỉ tư tưởng phát xít.

Mạng xã hội Discord xác nhận đã khóa tài khoản của Robinson nhưng bác bỏ việc nền tảng này được sử dụng để lên kế hoạch vụ nổ súng.

Nhà chức trách khẳng định bằng chứng, bao gồm quần áo khi bị bắt trùng khớp với hình ảnh nghi phạm tại hiện trường vụ nổ súng nhằm vào đồng minh Tổng thống Donald Trump.



