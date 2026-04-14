Thể thao

U15 Hà Nội hạ Thể Công Viettel, lần đầu vô địch quốc gia

Quốc An

(NLĐO) - U15 Hà Nội đánh bại Thể Công Viettel với bàn duy nhất trong hiệp 2, để vô địch mùa giải 2026

Chiều 14-4, trên sân Thành Long (TP HCM), trận chung kết Giải U15 Quốc gia 2026 giữa U15 Thể Công Viettel I và U15 Hà Nội I đã diễn ra hấp dẫn. Với chiến thắng tối thiểu 1-0, U15 Hà Nội I lần đầu tiên lên ngôi vô địch.

Được đánh giá cao hơn nhờ hàng công hiệu quả, U15 Hà Nội I sớm chủ động kiểm soát thế trận, liên tục tổ chức các pha hãm thành.

U15 - Ảnh 1.

Tuy nhiên, U15 Thể Công Viettel I thi đấu kỷ luật, phòng ngự chặt chẽ và hóa giải phần lớn cơ hội của đối thủ. Hiệp 1 vì thế diễn ra giằng co, đội bóng áo lính cũng tạo ra một số tình huống phản công đáng chú ý.

Sang hiệp 2, thế trận trở nên cởi mở hơn khi U15 Thể Công Viettel I đẩy cao đội hình. Phút 56, Nhân Quyền sút phạt đưa bóng dội xà ngang, bỏ lỡ cơ hội mở tỉ số cho U15 Hà Nội I. Đội bóng Thủ đô tiếp tục gia tăng sức ép nhưng vấp phải sự xuất sắc của thủ môn Đăng Khoa.

U15 - Ảnh 2.

Bên kia chiến tuyến, Quang Hưng cũng có cơ hội ở phút 70 nhưng dứt điểm thiếu chính xác. Bước ngoặt đến ở phút 80 khi Minh Huy bất ngờ đánh đầu ghi bàn, mang về lợi thế cho U15 Hà Nội I.

Những phút còn lại, U15 Thể Công Viettel I dồn lên tìm bàn gỡ nhưng không thành. Chung cuộc, U15 Hà Nội I thắng 1-0, đăng quang thuyết phục tại Giải U15 Quốc gia – Cúp Modern 2026.

Các thứ hạng cụ thể:

ĐỘI VÔ ĐỊCH: Hà Nội I

ĐỘI GIẢI NHÌ: Thể Công Viettel I

ĐỘI GIẢI BA: Sông Lam Nghệ An I & Tây Ninh

ĐỘI PHONG CÁCH: Thể Công Viettel I

CẦU THỦ XUẤT SẮC NHẤT: Trần Huy Huỳnh (số 38) đội U15 Hà Nội I

THỦ MÔN XUẤT SẮC NHẤT: Trần Trung Hiếu (số 1) đội U15 Hà Nội I

CẦU THỦ GHI NHIỀU BÀN THẮNG NHẤT: Trương Văn Tài (số 28) đội U15 Sông Lam Nghệ An I (8 bàn thắng)

Xác định hai đội vào chung kết U15 Quốc gia

(NLĐO) - Khép lại hai trận bán kết U15 Quốc gia, cặp đấu chung kết được xác định là màn đọ sức giữa Hà Nội I và Thể Công Viettel I.

