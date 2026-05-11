HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Bảng đấu của U17 Việt Nam khó lường sau lượt trận thứ 2

Hoàng Hiệp - Ảnh: AFC

(NLĐO) - Trận thua ngược U17 Hàn Quốc khiến U17 Việt Nam bỏ lỡ cơ hội tạo nên cú sốc lớn, nhưng thầy trò HLV Cristiano Roland vẫn có thể đi tiếp.

Khả năng tận dụng thời cơ

Trước đối thủ được đánh giá hàng đầu châu lục là U17 Hàn Quốc, U17 Việt Nam đã có hơn 80 phút thi đấu đầy quả cảm. Dù kém hơn về thể hình, tốc độ lẫn kinh nghiệm, những "chiến binh sao vàng" vẫn tạo ra bất ngờ bằng lối chơi phòng ngự chặt chẽ và phản công sắc bén.

Bảng đấu của U17 Việt Nam khó lường sau lượt trận thứ 2 - Ảnh 1.

U17 Việt Nam (áo đỏ) có trận đấu đáng khen trước đối thủ mạnh Hàn Quốc

Pha lập công của tiền đạo Lê Sỹ Bách ở phút 32 cho thấy khả năng tận dụng thời cơ trong những tình huống chuyển trạng thái của đại diện Đông Nam Á. Tuy nhiên, màn so tài này cũng phơi bày hạn chế lớn nhất của U17 Việt Nam là việc duy trì cường độ ở những thời điểm quyết định.

Sau giờ nghỉ, đội bóng xứ kim chi gia tăng áp lực đáng kể lên hàng thủ U17 Việt Nam. Khoảng 10 phút cuối trận, hệ thống phòng ngự của HLV Cristiano Roland bắt đầu mất tập trung. U17 Hàn Quốc cùng đẳng cấp và chiều sâu lực lượng vượt trội đã tận dụng triệt để và ghi liền 4 bàn thắng.

Theo thống kê, đại diện Đông Á tung ra 9 cú sút với 6 lần trúng đích ở hiệp 2. Ngược lại, những "chiến binh sao vàng" hoàn toàn lép vế khi chỉ có 1 cú dứt điểm trong nửa sau trận đấu.

Kết quả này phản ánh khoảng cách nhất định giữa bóng đá trẻ Việt Nam với nhóm đầu châu lục, đặc biệt là bản lĩnh xuyên suốt 90 phút.

Bảng C đang trở nên cực kỳ khó lường

Tại cặp đấu còn lại của bảng C, U17 Yemen đánh bại U17 UAE 3-2 sau màn đua sức quyết liệt. Cả hai đội bóng đến từ Tây Á đều sở hữu nền tảng thể lực ổn định, tạo ra thế giằng co tốc độ cao đến hết trận.

Bảng đấu của U17 Việt Nam khó lường sau lượt trận thứ 2 - Ảnh 2.

U17 UAE (trái) sẽ dốc toàn lực đấu U17 Việt Nam ở lượt cuối

Sau 2 lượt, cục diện bảng C đang trở nên cực kỳ khó lường khi khoảng cách giữa các đội chưa quá lớn. U17 Hàn Quốc tạm vươn lên đầu bảng với 4 điểm, Việt Nam và Yemen cùng có 3 điểm nhưng thầy trò HLV Cristiano Roland xếp hạng 2 vì hơn thành tích đối đầu.

UAE (1 điểm) chưa thắng trận nào nhưng vẫn còn cơ hội cạnh tranh vé vào tứ kết. Vì vậy, họ sẽ dồn toàn sức vào trận đấu sắp tới gặp U17 Việt Nam (rạng sáng 14-5). Dựa trên tương quan lực lượng, đối thủ này không dễ nhưng cũng không vượt trội như Hàn Quốc. Đội bóng Tây Á sở hữu hàng công có tốc độ và khả năng chuyển đổi trạng thái khá nhanh.

Thế nhưng, hệ thống phòng ngự của họ thường xuyên bộc lộ nhiều khoảng trống và phải trông chờ vào tài năng của Josh Bentley, thủ thành U18 Ipswich (Anh). Trong 2 trận đã qua, UAE đều phải nhận bàn thua ở khoảng 5 phút cuối.

Điều đó cho thấy tâm lý thi đấu của đối thủ này cũng chưa thực sự ổn định. Song sức bền của đại diện Tây Á vô cùng đáng nể, đặt ra bài toán khó đối với HLV Cristiano Roland và các học trò.

Ở lượt cuối, nếu U17 Yemen bất ngờ vượt qua Hàn Quốc, những "chiến binh sao vàng" buộc phải thắng UAE để đi tiếp. Dù vậy, trường hợp dễ xảy ra hơn là đại diện Đông Á thắng hoặc hòa Yemen. Khi đó, một trận hòa trước U17 UAE cũng sẽ mang lại suất dự World Cup cho U17 Việt Nam.


Tin liên quan

U17 Việt Nam: 84 phút kiên cường và cú sụp đổ nghiệt ngã trước U17 Hàn Quốc

U17 Việt Nam: 84 phút kiên cường và cú sụp đổ nghiệt ngã trước U17 Hàn Quốc

(NLĐO) - U17 Việt Nam đã ở rất gần chiến thắng lịch sử trước U17 Hàn Quốc khi dẫn trước 1-0 tới phút 84 nhờ bàn thắng của Sỹ Bách.

U17 Việt Nam thua ngược Hàn Quốc, cơ hội đi tiếp vẫn còn

(NLĐO) - Rạng sáng 11-5, U17 Việt Năm thua ngược 1-4 trước U17 Hàn Quốc dù có bàn dẫn trước trong phần lớn thời gian của trận đấu.

U17 Thái Lan sớm dừng bước, hai đội đầu tiên giành vé dự U17 World Cup

(NLĐO) - Khép lại lượt 2 bảng A Giải U17 châu Á 2026, U17 Thái Lan đã phải ngậm ngùi chia tay giấc mơ dự U17 World Cup 2026.

U17 Việt Nam U17 UAE HLV Cristiano Roland U17 Hàn Quốc\
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo