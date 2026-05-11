Bảng đấu của U17 Việt Nam khó lường sau lượt trận thứ 2

Khả năng tận dụng thời cơ

Trước đối thủ được đánh giá hàng đầu châu lục là U17 Hàn Quốc, U17 Việt Nam đã có hơn 80 phút thi đấu đầy quả cảm. Dù kém hơn về thể hình, tốc độ lẫn kinh nghiệm, những "chiến binh sao vàng" vẫn tạo ra bất ngờ bằng lối chơi phòng ngự chặt chẽ và phản công sắc bén.

U17 Việt Nam (áo đỏ) có trận đấu đáng khen trước đối thủ mạnh Hàn Quốc

Pha lập công của tiền đạo Lê Sỹ Bách ở phút 32 cho thấy khả năng tận dụng thời cơ trong những tình huống chuyển trạng thái của đại diện Đông Nam Á. Tuy nhiên, màn so tài này cũng phơi bày hạn chế lớn nhất của U17 Việt Nam là việc duy trì cường độ ở những thời điểm quyết định.

Sau giờ nghỉ, đội bóng xứ kim chi gia tăng áp lực đáng kể lên hàng thủ U17 Việt Nam. Khoảng 10 phút cuối trận, hệ thống phòng ngự của HLV Cristiano Roland bắt đầu mất tập trung. U17 Hàn Quốc cùng đẳng cấp và chiều sâu lực lượng vượt trội đã tận dụng triệt để và ghi liền 4 bàn thắng.

Theo thống kê, đại diện Đông Á tung ra 9 cú sút với 6 lần trúng đích ở hiệp 2. Ngược lại, những "chiến binh sao vàng" hoàn toàn lép vế khi chỉ có 1 cú dứt điểm trong nửa sau trận đấu.

Kết quả này phản ánh khoảng cách nhất định giữa bóng đá trẻ Việt Nam với nhóm đầu châu lục, đặc biệt là bản lĩnh xuyên suốt 90 phút.

Bảng C đang trở nên cực kỳ khó lường

Tại cặp đấu còn lại của bảng C, U17 Yemen đánh bại U17 UAE 3-2 sau màn đua sức quyết liệt. Cả hai đội bóng đến từ Tây Á đều sở hữu nền tảng thể lực ổn định, tạo ra thế giằng co tốc độ cao đến hết trận.

U17 UAE (trái) sẽ dốc toàn lực đấu U17 Việt Nam ở lượt cuối



Sau 2 lượt, cục diện bảng C đang trở nên cực kỳ khó lường khi khoảng cách giữa các đội chưa quá lớn. U17 Hàn Quốc tạm vươn lên đầu bảng với 4 điểm, Việt Nam và Yemen cùng có 3 điểm nhưng thầy trò HLV Cristiano Roland xếp hạng 2 vì hơn thành tích đối đầu.

UAE (1 điểm) chưa thắng trận nào nhưng vẫn còn cơ hội cạnh tranh vé vào tứ kết. Vì vậy, họ sẽ dồn toàn sức vào trận đấu sắp tới gặp U17 Việt Nam (rạng sáng 14-5). Dựa trên tương quan lực lượng, đối thủ này không dễ nhưng cũng không vượt trội như Hàn Quốc. Đội bóng Tây Á sở hữu hàng công có tốc độ và khả năng chuyển đổi trạng thái khá nhanh.

Thế nhưng, hệ thống phòng ngự của họ thường xuyên bộc lộ nhiều khoảng trống và phải trông chờ vào tài năng của Josh Bentley, thủ thành U18 Ipswich (Anh). Trong 2 trận đã qua, UAE đều phải nhận bàn thua ở khoảng 5 phút cuối.

Điều đó cho thấy tâm lý thi đấu của đối thủ này cũng chưa thực sự ổn định. Song sức bền của đại diện Tây Á vô cùng đáng nể, đặt ra bài toán khó đối với HLV Cristiano Roland và các học trò.

Ở lượt cuối, nếu U17 Yemen bất ngờ vượt qua Hàn Quốc, những "chiến binh sao vàng" buộc phải thắng UAE để đi tiếp. Dù vậy, trường hợp dễ xảy ra hơn là đại diện Đông Á thắng hoặc hòa Yemen. Khi đó, một trận hòa trước U17 UAE cũng sẽ mang lại suất dự World Cup cho U17 Việt Nam.



