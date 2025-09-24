U17 Quốc gia: Hà Nội và Nam Định tranh chức vô địch

Chiều 24-9, tại trận bán kết 1, U17 Hà Nội được đánh giá nhỉnh hơn về lối chơi nên chủ động tấn công ngay từ đầu trận với U17 Đà Nẵng.

Ngay phút 2, Nguyễn Lực thoát xuống nhưng bỏ lỡ cơ hội mở tỉ số. Tuy nhiên, áp lực liên tục khiến đối phương mắc sai lầm. Từ pha phất bóng tưởng chừng vô hại của Nguyễn Lực, thủ môn Hoàng Phúc bắt bóng không dính, để Mạnh Quân nhanh chân khống chế rồi ghi bàn cận thành, mở tỉ số 1-0 ở phút 17.

U17 Hà Nội giành chiến thắng trong 90 phút

Đầu hiệp 2, U17 Đà Nẵng chơi khởi sắc hơn và gỡ hòa 1-1 ở phút 48 sau cú đá phạt của Văn Ẩn bật xà, Tin Tin lao vào đánh đầu tung lưới Hà Nội. Trận đấu trở nên cân bằng nhưng U17 Hà Nội vẫn tạo được nhiều cơ hội hơn.

Phút 72, Anh Quân để bóng chạm tay trong vòng cấm. Mạnh Quân thực hiện thành công quả 11m, ấn định chiến thắng 2-1 cho nhà đường kim vô địch và giành vé đầu tiên vào chung kết.

Ở bán kết 2, U17 Nam Định và Thể Công Viettel hòa nhau 1-1 sau 90 phút.

Thể Công Viettel là đội mở tỉ số phút 22. Từ pha đánh đầu của Đại Nhân, Văn Tuân tung cú sút xa gỡ hòa cho Nam Định ở phút 27.

U17 Nam Định (xanh) giành chiến thắng trước U17 Thể Công Viettel trên loạt luân lưu 11 m

Hai đội tiếp tục giằng co trong hiệp 2 nhưng không ghi thêm bàn thắng, buộc phải phân định trên chấm luân lưu. U17 Nam Định xuất sắc thắng 4-3, giành tấm vé còn lại vào chung kết.

Trận chung kết giữa U17 Hà Nội và Nam Định sẽ diễn ra lúc 16 giờ ngày 26-9 trên sân Bà Rịa (TP HCM).