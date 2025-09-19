U17 Quốc gia: Xác định 4 cặp tứ kết, TP HCM có 1 đại diện

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

U17 Quốc gia: Xác định 4 cặp tứ kết, TP HCM có 1 đại diện

Quốc An - Ảnh: VFF

(NLĐO) - Sau lượt trận cuối cùng của bảng A, vòng tứ kết U17 Quốc gia - cúp Thái Sơn Nam 2025 đã xác định đủ 4 cặp đấu.

Chiều 19-9, lượt cuối bảng A - Giải U17 Quốc gia đã diễn ra. Trước Đà Nẵng, CAHN nhập cuộc với thế buộc phải thắng. Tuy nhiên, Đà Nẵng chỉ cần hòa nên hiệp 1 diễn ra trong sự chủ động, lấn lướt của CAHN.

Sang đầu hiệp 2, Đà Nẵng đẩy cao tốc độ của trận đấu. Phút 49, đại diện miền Trung mới là đội khai thông thế bế tắc. Trong tình huống lộn xộn ở khu vực cầu môn của CAHN, Xuân Phúc lao vào đệm bóng cận thành ghi bàn thắng cho đội nhà.

U17 Quốc gia: Xác định 4 cặp tứ kết, TP HCM có 1 đại diện- Ảnh 1.

Bị đẩy vào thế khó, CAHN tiếp tục dồn lên tấn công. Đến phút 69, Minh Đạt đi bóng dũng mãnh từ giữa sân, mở bóng sang cánh trái để Long Nhật đi bóng, tung cú sút chéo góc, gỡ hòa 1-1.

Đà Nẵng sau đó đẩy cao tấn công, giúp giảm áp lực cho cầu môn nhà. Nhưng đúng phút bù giờ cuối cùng, Anh Lực lao lên từ tuyến 2, tung cú sút chính xác, ghi bàn ấn định tỷ số 2-1 cho Đà Nẵng, khiến CAHN mất vé đi tiếp.

Ở trận còn lại của bảng A, U17 CLB bóng đá TP HCM và Nam Định cầm chân nhau với tỷ số hòa 0-0 trong thế trận thuộc về đội chủ nhà.

U17 Quốc gia: Xác định 4 cặp tứ kết, TP HCM có 1 đại diện- Ảnh 2.

Kết thúc vòng bảng, U17 SHB Đà Nẵng dẫn đầu bảng A với 6 điểm, U17 CLB Bóng đá TP HCM xếp nhì với 5 điểm, U17 Thép Xanh Nam Định đứng thứ ba với 4 điểm còn U17 Công an Hà Nội xếp cuối với 1 điểm.

Cùng với kết quả ở hai bảng B và C, danh sách 8 đội lọt vào tứ kết gồm: U17 SHB Đà Nẵng, U17 CLB Bóng đá TP HCM, U17 Thép Xanh Nam Định, U17 SLNA, U17 Hà Nội, U17 PVF-CAND, U17 Thể Công Viettel và U17 An Giang. Trong đó, U17 An Giang giành suất đội xếp thứ ba nhờ hơn U17 Becamex TP HCM về số bàn thắng ghi được (5 so với 1) dù cùng có 3 điểm và hiệu số -5.

Vòng đấu tứ kết sẽ diễn ra vào ngày 22-9, các cặp đấu lần lượt là: Đà Nẵng - An Giang, SLNA - Nam Định, PVF-CAND - Hà Nội (cùng 15 giờ) và CLB bóng đá TP HCM - Thể Công Viettel (17 giờ).

U17 Quốc gia: Xác định 4 cặp tứ kết, TP HCM có 1 đại diện- Ảnh 4.

Tin liên quan

U17 Quốc gia: PVF-CAND sớm giành vé vào tứ kết

U17 Quốc gia: PVF-CAND sớm giành vé vào tứ kết

(NLĐO) - U17 PVF-CAND sớm giành quyền vào tứ kết giải đấu chỉ sau hai trận toàn thắng ở vòng bảng Giải U17 Quốc gia - Cúp Thái Sơn Nam 2025.

U17 VĐQG: CLB bóng đá TP HCM giành 3 điểm ngày ra quân

(NLĐO) - Chiều 15-9, Giải bóng đá U17 VĐQG diễn ra với 2 trận đấu cuối của vòng 1 và U17 CLB bóng đá TP HCM là đại diện duy nhất của thành phố giành 3 điểm.

U17 Quốc gia 2025: Các ứng viên vô địch khởi đầu thắng lợi

(NLĐO) - PVF-CAND, Hà Nội và SLNA giành trọn 3 điểm ở ngày thi đấu sớm của giải U17 Quốc gia 2025.

U17 quốc gia TP HCM tứ kết
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo