U17 Quốc gia: Xác định 4 cặp tứ kết, TP HCM có 1 đại diện

Chiều 19-9, lượt cuối bảng A - Giải U17 Quốc gia đã diễn ra. Trước Đà Nẵng, CAHN nhập cuộc với thế buộc phải thắng. Tuy nhiên, Đà Nẵng chỉ cần hòa nên hiệp 1 diễn ra trong sự chủ động, lấn lướt của CAHN.

Sang đầu hiệp 2, Đà Nẵng đẩy cao tốc độ của trận đấu. Phút 49, đại diện miền Trung mới là đội khai thông thế bế tắc. Trong tình huống lộn xộn ở khu vực cầu môn của CAHN, Xuân Phúc lao vào đệm bóng cận thành ghi bàn thắng cho đội nhà.

Bị đẩy vào thế khó, CAHN tiếp tục dồn lên tấn công. Đến phút 69, Minh Đạt đi bóng dũng mãnh từ giữa sân, mở bóng sang cánh trái để Long Nhật đi bóng, tung cú sút chéo góc, gỡ hòa 1-1.

Đà Nẵng sau đó đẩy cao tấn công, giúp giảm áp lực cho cầu môn nhà. Nhưng đúng phút bù giờ cuối cùng, Anh Lực lao lên từ tuyến 2, tung cú sút chính xác, ghi bàn ấn định tỷ số 2-1 cho Đà Nẵng, khiến CAHN mất vé đi tiếp.

Ở trận còn lại của bảng A, U17 CLB bóng đá TP HCM và Nam Định cầm chân nhau với tỷ số hòa 0-0 trong thế trận thuộc về đội chủ nhà.

Kết thúc vòng bảng, U17 SHB Đà Nẵng dẫn đầu bảng A với 6 điểm, U17 CLB Bóng đá TP HCM xếp nhì với 5 điểm, U17 Thép Xanh Nam Định đứng thứ ba với 4 điểm còn U17 Công an Hà Nội xếp cuối với 1 điểm.

Cùng với kết quả ở hai bảng B và C, danh sách 8 đội lọt vào tứ kết gồm: U17 SHB Đà Nẵng, U17 CLB Bóng đá TP HCM, U17 Thép Xanh Nam Định, U17 SLNA, U17 Hà Nội, U17 PVF-CAND, U17 Thể Công Viettel và U17 An Giang. Trong đó, U17 An Giang giành suất đội xếp thứ ba nhờ hơn U17 Becamex TP HCM về số bàn thắng ghi được (5 so với 1) dù cùng có 3 điểm và hiệu số -5.

Vòng đấu tứ kết sẽ diễn ra vào ngày 22-9, các cặp đấu lần lượt là: Đà Nẵng - An Giang, SLNA - Nam Định, PVF-CAND - Hà Nội (cùng 15 giờ) và CLB bóng đá TP HCM - Thể Công Viettel (17 giờ).