U17 Việt Nam và giá trị của những thất bại

Cảm nhận rõ khoảng cách với nhóm đầu châu lục

Sân chơi trên đất Ả Rập Saudi có thể xem là bước ngoặt quan trọng với một thế hệ lần đầu bước ra sân chơi lớn. Đồng thời, sau những đối thủ trước đây được đánh giá yếu hơn hẳn như U17 Singapore, Hồng Kông hay Malaysia, đây cũng là lần đầu các cầu thủ trẻ Việt Nam cảm nhận rõ khoảng cách giữa bóng đá trẻ nước nhà với nhóm đầu châu lục.

U17 Việt Nam là đội tuyển thứ 5 của Việt Nam góp mặt tại World Cup (Ảnh: VFF)

Tấm vé lịch sử dự U17 World Cup 2026 là phần thưởng xứng đáng cho nỗ lực của thầy trò HLV Cristiano Roland. Tuy nhiên, giá trị lớn nhất mà những "chiến binh sao vàng" nhận được còn nằm ở những bài học quý sau các trận đấu có cường độ và áp lực cao bậc nhất cấp độ trẻ châu lục.

Điểm hạn chế đầu tiên được nhìn thấy rõ ràng là vấn đề thể lực. U17 Việt Nam đã chơi đầy quả cảm trước "gã khổng lồ" Hàn Quốc, thậm chí dẫn bàn tới những phút cuối. Song sự sa sút thể chất khiến đại diện Đông Nam Á không còn đủ sức duy trì khả năng phòng ngự và tranh chấp. Lúc này, đội bóng xứ kim chi mới thực sự tăng tốc khiến U17 Việt Nam nhận 4 bàn thua chỉ trong vòng 10 phút.

Kịch bản tương tự tiếp tục lặp lại trong trận tứ kết gặp U17 Úc. Sau vòng bảng đầy căng thẳng để giành vé World Cup, các cầu thủ trẻ Việt Nam không còn đảm bảo được nền tảng vận động tốt nhất. Trong khi đó, đại diện xứ chuột túi sở hữu thể hình, tốc độ và sức mạnh vượt trội lại chơi ít hơn 1 trận. Sự khác biệt ấy khiến những "chiến binh sao vàng" dần hụt hơi trong hiệp 2 và không còn đủ sắc bén trong các tình huống phản công.

Trải nghiệm cần thiết cho quá trình trưởng thành

Ngoài ra, vì thua kém về thể hình, khả năng chống bóng bổng và tranh chấp tay đôi của U17 Việt Nam cũng không thực sự tốt. Đoàn quân HLV Cristiano Roland có chiều cao và cân nặng trung bình nằm trong nhóm cuối Giải U17 châu Á 2026. Trước những đối thủ sở hữu nền tảng lý tưởng như Hàn Quốc hay Úc, hàng hậu vệ U17 Việt Nam thường thất thế trong những pha không chiến hoặc đối đầu trực diện.

U17 Việt Nam (áo đỏ) sẽ trưởng thành hơn sau đấu trường châu lục năm nay (Ảnh: AFC)

Mặt khác, bóng đá trẻ đỉnh cao châu Á không chỉ đòi hỏi trình độ chuyên môn vượt trội hay tinh thần kiên cường đơn thuần. Tại nhiều thời điểm, một "cái đầu lạnh" mới là yếu tố giúp toàn đội vượt qua nghịch cảnh. Hàng thủ U17 Việt Nam thi đấu không tệ trước sức ép của U17 Hàn Quốc. Dù vậy, bàn gỡ hòa ở phút 84 đã tạo ra cú sốc lớn với các học trò của HLV Cristiano Roland. Ít phút tiếp theo, sự tự tin bị thay thế bằng tâm lý hoang mang, kéo theo sự sụp đổ dây chuyền.

Đó là điều dễ hiểu với một tập thể mà phần lớn cầu thủ mới lần đầu bước ra sân chơi châu lục. Ở cấp độ này, những thất bại lớn là trải nghiệm cần thiết cho quá trình trưởng thành. Ngay cả những nền bóng đá mạnh cũng phải trải qua quá trình tích lũy lâu dài để tạo nên sự lì lợm trong thi đấu. Chẳng hạn, sau thành tích vào đến tứ kết U17 World Cup 1987, U17 Hàn Quốc cần đến 16 năm mới có thể trở lại đấu trường này.

Tất nhiên, điều tích cực là đội bóng của HLV Cristiano Roland đã cho thấy sự tiến bộ chuyên môn đáng ghi nhận. Dưới sự dẫn dắt của nhà cầm quân người Brazil, U17 Việt Nam không còn chơi bóng thụ động như nhiều thế hệ trước. Các cầu thủ trẻ đã tự tin kiểm soát bóng, pressing và triển khai lối chơi chủ động trước những đối thủ mạnh hơn.

Điều này phản ánh thế hệ tương lai của bóng đá Việt Nam đang dần hình thành tư duy thi đấu hiện đại, chú trọng phối hợp tập thể thay vì chờ đợi một ngôi sao tỏa sáng. Quan trọng hơn, khi chuỗi bất bại kéo dài từ tháng 11-2025 khép lại trước U17 Hàn Quốc, Chu Ngọc Nguyễn Lực và các đồng đội còn học được cách vực dậy tinh thần đúng lúc.

Sáu tháng không phải thời gian dài để thay đổi hoàn toàn diện mạo của một đội bóng. Bước ra "biển lớn" U17 World Cup vào tháng 11 tới, những "chiến binh sao vàng" có thể vẫn chưa trở thành phiên bản hoàn hảo. Nhưng với màn thể hiện của U17 Việt Nam gần đây, người hâm mộ có quyền tin vào một lứa cầu thủ sẽ giúp đội tuyển quốc gia Việt Nam đến World Cup trong tương lai không xa.



