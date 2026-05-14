Thể thao

Lịch thi đấu của U17 Việt Nam và kênh trực tiếp loạt trận tứ kết châu Á

Quốc An

(NLĐO) - U17 Việt Nam và 7 đội mạnh nhất đã tiến vào tứ kết U17 châu Á 2026, các trận đấu đều sẽ được trực tiếp và diễn ra trong 3 ngày 15, 16 và 17-5.

Rạng sáng 14-5, vòng bảng Giải U17 châu Á 2026 đã chính thức khép lại với việc xác định đủ 8 đội bóng góp mặt ở tứ kết. U17 Việt Nam và U17 Hàn Quốc là hai cái tên cuối cùng của bảng C giành vé đi tiếp.

Trước đó, Ả Rập Saudi, Tajikistan, Nhật Bản, Trung Quốc, Uzbekistan và Úc đã sớm ghi tên vào vòng 8 đội mạnh nhất của giải đấu.

Theo kết quả phân nhánh, U17 Việt Nam sẽ chạm trán U17 Úc ở trận tứ kết cuối cùng diễn ra lúc 0 giờ ngày 17-5. Đây được xem là nhánh đấu khá thuận lợi cho thầy trò HLV Roland, bởi đây chính là bại tướng ở giải đấu Đông Nam Á trước thềm giải châu Á.

Nếu giành chiến thắng, đối thủ của U17 Việt Nam tại bán kết sẽ là đội thắng trong cặp đấu giữa U17 Trung Quốc và U17 Ả Rập Saudi, diễn ra 23 giờ ngày 16-5.

Ở nhánh còn lại, U17 Nhật Bản chạm trán U17 Tajikistan trong trận tứ kết 1 lúc 23 giờ ngày 15-5, trong khi U17 Hàn Quốc đối đầu U17 Uzbekistan ở tứ kết 2 diễn ra vào ngày 16-5..

Vòng chung kết U17 châu Á 2026 được tổ chức tại Ả Rập Saudi với 16 đội tuyển tham dự, chia thành 4 bảng đấu và thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm. Tuy nhiên, do U17 Triều Tiên rút lui trước giải nên số đội tham dự giảm còn 15.

Hai đội đứng đầu mỗi bảng giành quyền vào tứ kết, đồng thời đoạt vé tham dự U17 World Cup 2026. Với thành tích vào đến tứ kết bằng ngôi nhất bảng C, Việt Nam đã giành tấm vé World Cup lịch sử của lứa U17.

Truyền thông châu Á ca ngợi kỳ tích World Cup của U17 Việt Nam

(NLĐO) - Chiến tích lần đầu giành vé dự U17 World Cup của U17 Việt Nam đã gây tiếng vang lớn với truyền thông châu Á.

Những ấn tượng sau chiến thắng ngược dòng giành vé World Cup của U17 Việt Nam

(NLĐO) - Khác với nhiều lứa trẻ trước đây thường dễ cuống cuồng và vỡ trận khi bị dẫn sớm, U17 Việt Nam lần này vẫn giữ được sự bình tĩnh.

CĐV Đông Nam Á tự hào, fan Thái Lan "ghen tị" với U17 Việt Nam

(NLĐO) - Thành công ngược dòng trước UAE trong 90 phút thi đấu, U17 Việt Nam tiến vào tứ kết châu Á và có lần đầu tiên giành vé dự U17 World Cup.

