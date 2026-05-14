Thể thao

Giải U17 châu Á 2026 vào giai đoạn “sinh tử”

Hoàng Hiệp

(NLĐO) - Sau vòng bảng nhiều biến động, cả 8 đội góp mặt ở tứ kết U17 châu Á 2026 đều có cơ hội cạnh tranh chức vô địch.

Giai đoạn loại trực tiếp khốc liệt

Dù 9 đại diện giành vé đến U17 World Cup 2026 (kể cả chủ nhà Qatar) đã được xác định, sân chơi châu lục giờ đây mới bước vào giai đoạn loại trực tiếp khốc liệt. Khi khoảng cách giữa các đội lúc này không còn quá lớn, vòng tứ kết U17 châu Á năm nay hứa hẹn sẽ diễn ra đầy hấp dẫn.

Giải U17 châu Á 2026 vào giai đoạn “sinh tử” - Ảnh 1.

U17 Nhật Bản hoàn toàn có thể giành chức vô địch châu lục thứ 5 trong lịch sử (Ảnh: AFC)

Ở nhánh đấu đầu tiên, U17 Nhật Bản tiếp tục khẳng định vị thế của nền bóng đá trẻ hàng đầu châu lục. Đội bóng xứ mặt trời mọc là đại diện duy nhất toàn thắng 3 trận ở vòng bảng. Bên cạnh trình độ chuyên môn vượt trội, Nhật Bản còn cho thấy khả năng thích nghi với nhiều hoàn cảnh khác nhau.

Trước Qatar, đại diện Đông Á biết cách tăng tốc sau khi gặp nhiều khó khăn đầu trận. Gặp Trung Quốc hay Indonesia, họ lại thể hiện bản lĩnh và khả năng định đoạt trận đấu đúng thời điểm.

Đối thủ của Nhật Bản tại tứ kết là U17 Tajikistan. Đội bóng Trung Á tạo dấu ấn bằng tinh thần thi đấu máu lửa cùng hàng công giàu tốc độ. Trận hòa 5-5 trước đương kim á quân Ả Rập Saudi ở lượt cuối vòng bảng cho thấy Tajikistan có thể chơi đôi công với bất kỳ đối thủ nào. Dù bị đánh giá thấp hơn nhưng đại diện này hoàn toàn có khả năng tạo ra thế trận khó chịu trước một U17 Nhật Bản mạnh mẽ.

Trong khi đó, U17 Uzbekistan vẫn là ứng viên số một. Nhà đương kim vô địch chưa để thủng lưới và đang thể hiện sự ổn định gần như tuyệt đối. Ngoài ra, việc chỉ phải thi đấu 2 trận vì U17 Triều Tiên rút lui giúp đại diện Trung Á có lợi thế lớn về thể lực. So với Ấn Độ và Úc ở vòng bảng, U17 Hàn Quốc được xem là bài kiểm tra thực sự đầu tiên cho tham vọng bảo vệ ngôi vô địch của Uzbekistan.

Màn tái đấu giữa Việt Nam và Úc

Đội bóng xứ kim chi bước vào tứ kết với nhiều dấu hỏi. Dù sở hữu chiều sâu lực lượng tốt với nhiều cá nhân có kỹ thuật vượt trội, Hàn Quốc lại chưa tạo được sự áp đảo như kỳ vọng. Họ bị U17 UAE và U17 Việt Nam dẫn trước trong phần lớn thời gian thi đấu và không thể ghi bàn vào lưới U17 Yemen. Thế nhưng, khả năng tăng tốc ở thời điểm quyết định có thể là điểm mạnh của đại diện Đông Á tại giai đoạn knock-out.

Giải U17 châu Á 2026 vào giai đoạn “sinh tử” - Ảnh 2.

U17 Trung Quốc cần vượt qua đương kim á quân U17 Ả Rập Saudi sau vòng bảng đầy nỗ lực (Ảnh: AFC)

Ở nhánh còn lại, cặp đấu giữa Ả Rập Saudi và Trung Quốc được chờ đợi bởi sự cân bằng đáng kể. Mỗi đội đều đã 2 lần đăng quang châu lục. Tuy nhiên, lần vô địch gần nhất của Trung Quốc là năm 2004, còn Ả Rập Saudi đã đăng quang cách đây 38 năm.

Sau 2 trận giữ sạch lưới trước Myanmar và Thái Lan, chủ nhà bộc lộ nhiều khoảng trống và phải nhận 5 bàn thua trong trận hòa U17 Tajikistan. Ngược lại, U17 Trung Quốc đang cho thấy sự tiến bộ ở lứa trẻ với lối chơi giàu thể lực, chuyển trạng thái nhanh và khả năng tận dụng cơ hội tốt hơn các năm trước. Ở vòng bảng, đại diện quốc gia tỉ dân là đội bóng để thua Nhật Bản với cách biệt thấp nhất.

Giải U17 châu Á 2026 vào giai đoạn “sinh tử” - Ảnh 3.

U17 Việt Nam (áo đỏ) gặp lại U17 Úc tại tứ kết Giải U17 châu Á 2026 (Ảnh: VFF)

Trận tứ kết còn lại của nhánh này là màn tái đấu giữa U17 Việt Nam và U17 Úc. Việc đứng đầu bảng C có Hàn Quốc cho thấy thầy trò HLV Cristiano Roland không còn là hiện tượng nhất thời. Điểm mạnh lớn nhất của những "chiến binh sao vàng" lúc này là tinh thần thi đấu và khả năng duy trì sự bình tĩnh trong nghịch cảnh.

Còn U17 Úc là đối thủ sở hữu nền tảng thể lực và tốc độ rất đáng gờm. Đại diện xứ chuột túi thường tận dụng thể hình lý tưởng để chơi trực diện với cường độ cao. Đáng chú ý, họ thi đấu ít hơn U17 Việt Nam 1 trận ở vòng bảng, tạo ưu thế nhất định về sức lực.

Giải U17 châu Á 2026 vào giai đoạn “sinh tử” - Ảnh 4.

Phân bổ nhánh đấu giai đoạn knock-out Giải U17 châu Á 2026 (Ảnh: ASEAN Football)

Tuy nhiên, nếu so với nhánh còn lại bao gồm Nhật Bản, Hàn Quốc và Uzbekistan, nhánh đấu của thầy trò HLV Cristiano Roland tương đối "dễ thở" hơn. Chiến thắng 2-1 trước U17 Úc tại giải Đông Nam Á mới đây cũng sẽ tiếp thêm niềm tin cho các cầu thủ trẻ Việt Nam.

Sau khi hoàn thành mục tiêu giành vé dự World Cup, những "chiến binh sao vàng" bước vào giai đoạn knock-out với tâm lý thoải mái hơn.


Truyền thông châu Á ca ngợi kỳ tích World Cup của U17 Việt Nam

(NLĐO) - Chiến tích lần đầu giành vé dự U17 World Cup của U17 Việt Nam đã gây tiếng vang lớn với truyền thông châu Á.

(NLĐO) - Khác với nhiều lứa trẻ trước đây thường dễ cuống cuồng và vỡ trận khi bị dẫn sớm, U17 Việt Nam lần này vẫn giữ được sự bình tĩnh.

(NLĐO) - Khép lại loạt trận cuối cùng vòng bảng Giải U17 châu Á 2026, 8 đội xuất sắc nhất đã lộ diện và có sự góp mặt của U17 Việt Nam.

