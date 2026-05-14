U17 Việt Nam giành vé dự World Cup lần đầu tiên: Dấu ấn của sự trưởng thành

Bước ngoặt lịch sử

Nhiều năm qua, khoảng cách giữa thành công khu vực và sân chơi châu Á vẫn là bài toán khó đối với U17 Việt Nam.

U17 Việt Nam (áo đỏ) giành vé dự World Cup sau màn lội ngược dòng ấn tượng trước U17 UAE

Trước năm 2026, U17 Việt Nam, U17 Thái Lan và U17 Úc cùng là 3 đội bóng giàu thành tích nhất giải Đông Nam Á với 3 chức vô địch. Tuy nhiên, đại diện xứ chùa vàng và "Socceroos" đã nhiều lần dự World Cup, còn những "chiến binh sao vàng" chưa từng đến đấu trường cao nhất thế giới ở cấp độ U17.

Lần này, thế hệ cầu thủ đầy tiềm năng dưới sự dẫn dắt của HLV Cristiano Roland mới thực sự tạo nên bước ngoặt lịch sử. Sau khi các thế lực hàng đầu khu vực như Thái Lan và Indonesia đều bị loại, U17 Việt Nam trở thành đại diện Đông Nam Á duy nhất (không tính Úc) góp mặt ở U17 World Cup 2026.

Thành quả ấy không đến từ may mắn hay một khoảnh khắc bùng nổ nhất thời. Đó là dấu ấn rõ nét của quá trình trưởng thành về chiến thuật, tâm lý thi đấu và khả năng đứng dậy đúng lúc sau thất bại.

Bước vào giải năm nay, U17 Việt Nam không được đánh giá quá cao nếu đặt cạnh những tên tuổi của châu Á như Hàn Quốc hay các đại diện Tây Á giàu thể lực. Dù vậy, thầy trò HLV Cristiano Roland đã cho thấy sự thay đổi lớn trong cách tiếp cận trận đấu. Thay vì chỉ chơi phòng ngự phản công đơn thuần như nhiều thế hệ trước, U17 Việt Nam tích cực kiểm soát bóng, tổ chức pressing và triển khai tấn công tốc độ cao.

Đảo ngược tình thế bằng lối chơi chủ động

Chiến thắng 3-2 trước U17 UAE ở lượt cuối vòng bảng thể hiện nhiều điểm tiến bộ đáng ghi nhận của những "chiến binh sao vàng". Dù bị thủng lưới ngay sau tiếng còi khai cuộc nhưng các cầu thủ trẻ Việt Nam không rơi vào trạng thái hoảng loạn. Họ bình tĩnh tìm lại nhịp độ trận đấu, liên tục gây áp lực và từng bước đảo ngược tình thế bằng lối chơi chủ động.

Trận hòa giữa U17 Hàn Quốc (phải) và U17 Yemen giúp U17 Việt Nam vào tứ kết với vị trí nhất bảng C

Trên hàng công, những gương mặt giàu kinh nghiệm như Chu Ngọc Nguyễn Lực và Nguyễn Văn Dương tiếp tục đóng vai trò mũi nhọn, góp công lớn giúp hệ thống chiến thuật hoạt động trơn tru hơn. Ở tuyến dưới, hàng hậu vệ chơi chắc chắn và gần như không mắc sai lầm nào nghiêm trọng. Còn thủ thành Lý Xuân Hòa tỏa sáng với 3 pha cứu thua xuất sắc trong hiệp 2, giữ vững thành quả của các đồng đội.

Ở Giải U17 châu Á 2025, U17 Việt Nam từng gục ngã trong những thời khắc quyết định. Ngay tại vòng bảng năm nay, trận thua đậm trước Hàn Quốc cũng từng khiến nhiều người lo ngại đoàn quân HLV Cristiano Roland sẽ đánh mất tinh thần. Nhưng thay vì sụp đổ, toàn đội Việt Nam đã vực dậy theo cách của một tập thể trưởng thành hơn nhiều so với lứa tuổi U17.

Với trận hòa không bàn thắng giữa U17 Hàn Quốc và U17 Yemen, những "chiến binh sao vàng" sẽ bước vào trận tứ kết gặp U17 Úc với tư cách đội nhất bảng C. Đây cũng là lần đầu tiên U17 Việt Nam vượt qua vòng bảng giải châu lục sau khi đăng quang Đông Nam Á cùng năm.

Từ 4 chức vô địch khu vực đến tấm vé World Cup đầu tiên, hành trình của U17 Việt Nam khẳng định bóng đá trẻ nước nhà đang đi đúng hướng. Quan trọng hơn, bóng đá Việt Nam hoàn toàn có thể cạnh tranh sòng phẳng ở cấp độ châu Á nếu được đầu tư bài bản, kiên trì và xây dựng theo định hướng hiện đại.

Những người đứng sau thành công của U17 Việt Nam Trong danh sách ban huấn luyện U17 Việt Nam tại Giải U17 châu Á 2026, HLV trưởng Cristiano Roland và trợ lý HLV Nguyễn Đại Đồng đều là những trụ cột giúp CLB Hà Nội đoạt 2 chức vô địch V-League giai đoạn 2010-2013. Ảnh hưởng từ lối chơi ban bật đẹp mắt của HLV Phan Thanh Hùng thời điểm đó, cả ông Roland và Đại Đồng đã mang đến diện mạo chiến thuật mới cho U17 Việt Nam. Không còn phụ thuộc vào các đường chuyền dài hay cảm hứng cá nhân, những "chiến binh sao vàng" sở hữu tư duy thi đấu giàu tính tập thể, luân chuyển bóng mạch lạc và sẵn sàng dâng cao pressing khi cần thiết. Đáng chú ý, sự kết hợp giữa một HLV ngoại và trợ lý người Việt giúp U17 Việt Nam xây dựng lối chơi phù hợp hơn với cầu thủ, song vẫn giữ được tính hiện đại.

Xem ĐỘC QUYỀN Giải vô địch U17 nam châu Á, từ 5-5 đến 23-5 trên TV360 tại https://tv360.vn . Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại - xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.



