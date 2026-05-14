U17 Việt Nam giành vé dự World Cup lần đầu tiên: Dấu ấn của sự trưởng thành

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

U17 Việt Nam giành vé dự World Cup lần đầu tiên: Dấu ấn của sự trưởng thành

Hoàng Hiệp - Ảnh: AFC

(NLĐO) - Dù đã 4 lần chạm tới đỉnh cao Đông Nam Á, đến nay U17 Việt Nam mới chinh phục giấc mơ World Cup.

Bước ngoặt lịch sử

Nhiều năm qua, khoảng cách giữa thành công khu vực và sân chơi châu Á vẫn là bài toán khó đối với U17 Việt Nam.

U17 Việt Nam: Giành vé dự World Cup lần đầu tiên trong lịch sử - Ảnh 1.

U17 Việt Nam (áo đỏ) giành vé dự World Cup sau màn lội ngược dòng ấn tượng trước U17 UAE

Trước năm 2026, U17 Việt Nam, U17 Thái Lan và U17 Úc cùng là 3 đội bóng giàu thành tích nhất giải Đông Nam Á với 3 chức vô địch. Tuy nhiên, đại diện xứ chùa vàng và "Socceroos" đã nhiều lần dự World Cup, còn những "chiến binh sao vàng" chưa từng đến đấu trường cao nhất thế giới ở cấp độ U17.

Lần này, thế hệ cầu thủ đầy tiềm năng dưới sự dẫn dắt của HLV Cristiano Roland mới thực sự tạo nên bước ngoặt lịch sử. Sau khi các thế lực hàng đầu khu vực như Thái Lan và Indonesia đều bị loại, U17 Việt Nam trở thành đại diện Đông Nam Á duy nhất (không tính Úc) góp mặt ở U17 World Cup 2026.

Thành quả ấy không đến từ may mắn hay một khoảnh khắc bùng nổ nhất thời. Đó là dấu ấn rõ nét của quá trình trưởng thành về chiến thuật, tâm lý thi đấu và khả năng đứng dậy đúng lúc sau thất bại. 

Bước vào giải năm nay, U17 Việt Nam không được đánh giá quá cao nếu đặt cạnh những tên tuổi của châu Á như Hàn Quốc hay các đại diện Tây Á giàu thể lực. Dù vậy, thầy trò HLV Cristiano Roland đã cho thấy sự thay đổi lớn trong cách tiếp cận trận đấu. Thay vì chỉ chơi phòng ngự phản công đơn thuần như nhiều thế hệ trước, U17 Việt Nam tích cực kiểm soát bóng, tổ chức pressing và triển khai tấn công tốc độ cao.

Đảo ngược tình thế bằng lối chơi chủ động

Chiến thắng 3-2 trước U17 UAE ở lượt cuối vòng bảng thể hiện nhiều điểm tiến bộ đáng ghi nhận của những "chiến binh sao vàng". Dù bị thủng lưới ngay sau tiếng còi khai cuộc nhưng các cầu thủ trẻ Việt Nam không rơi vào trạng thái hoảng loạn. Họ bình tĩnh tìm lại nhịp độ trận đấu, liên tục gây áp lực và từng bước đảo ngược tình thế bằng lối chơi chủ động.

U17 Việt Nam: Giành vé dự World Cup lần đầu tiên trong lịch sử - Ảnh 2.

Trận hòa giữa U17 Hàn Quốc (phải) và U17 Yemen giúp U17 Việt Nam vào tứ kết với vị trí nhất bảng C

Trên hàng công, những gương mặt giàu kinh nghiệm như Chu Ngọc Nguyễn Lực và Nguyễn Văn Dương tiếp tục đóng vai trò mũi nhọn, góp công lớn giúp hệ thống chiến thuật hoạt động trơn tru hơn. Ở tuyến dưới, hàng hậu vệ chơi chắc chắn và gần như không mắc sai lầm nào nghiêm trọng. Còn thủ thành Lý Xuân Hòa tỏa sáng với 3 pha cứu thua xuất sắc trong hiệp 2, giữ vững thành quả của các đồng đội.

Ở Giải U17 châu Á 2025, U17 Việt Nam từng gục ngã trong những thời khắc quyết định. Ngay tại vòng bảng năm nay, trận thua đậm trước Hàn Quốc cũng từng khiến nhiều người lo ngại đoàn quân HLV Cristiano Roland sẽ đánh mất tinh thần. Nhưng thay vì sụp đổ, toàn đội Việt Nam đã vực dậy theo cách của một tập thể trưởng thành hơn nhiều so với lứa tuổi U17.

Với trận hòa không bàn thắng giữa U17 Hàn Quốc và U17 Yemen, những "chiến binh sao vàng" sẽ bước vào trận tứ kết gặp U17 Úc với tư cách đội nhất bảng C. Đây cũng là lần đầu tiên U17 Việt Nam vượt qua vòng bảng giải châu lục sau khi đăng quang Đông Nam Á cùng năm.

Từ 4 chức vô địch khu vực đến tấm vé World Cup đầu tiên, hành trình của U17 Việt Nam khẳng định bóng đá trẻ nước nhà đang đi đúng hướng. Quan trọng hơn, bóng đá Việt Nam hoàn toàn có thể cạnh tranh sòng phẳng ở cấp độ châu Á nếu được đầu tư bài bản, kiên trì và xây dựng theo định hướng hiện đại.

Những người đứng sau thành công của U17 Việt Nam

Trong danh sách ban huấn luyện U17 Việt Nam tại Giải U17 châu Á 2026, HLV trưởng Cristiano Roland và trợ lý HLV Nguyễn Đại Đồng đều là những trụ cột giúp CLB Hà Nội đoạt 2 chức vô địch V-League giai đoạn 2010-2013.

Ảnh hưởng từ lối chơi ban bật đẹp mắt của HLV Phan Thanh Hùng thời điểm đó, cả ông Roland và Đại Đồng đã mang đến diện mạo chiến thuật mới cho U17 Việt Nam. Không còn phụ thuộc vào các đường chuyền dài hay cảm hứng cá nhân, những "chiến binh sao vàng" sở hữu tư duy thi đấu giàu tính tập thể, luân chuyển bóng mạch lạc và sẵn sàng dâng cao pressing khi cần thiết.

Đáng chú ý, sự kết hợp giữa một HLV ngoại và trợ lý người Việt giúp U17 Việt Nam xây dựng lối chơi phù hợp hơn với cầu thủ, song vẫn giữ được tính hiện đại.

Xem ĐỘC QUYỀN

Giải vô địch U17 nam châu Á, từ 5-5 đến 23-5 trên TV360 tại https://tv360.vn . Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại - xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.


Tin liên quan

Giải U17 châu Á 2026 vào giai đoạn “sinh tử”

Giải U17 châu Á 2026 vào giai đoạn “sinh tử”

(NLĐO) - Sau vòng bảng nhiều biến động, cả 8 đội góp mặt ở tứ kết U17 châu Á 2026 đều có cơ hội cạnh tranh chức vô địch.

Lịch thi đấu của U17 Việt Nam và kênh trực tiếp loạt trận tứ kết châu Á

(NLĐO) - U17 Việt Nam và 7 đội mạnh nhất đã tiến vào tứ kết U17 châu Á 2026, các trận đấu đều sẽ được trực tiếp và diễn ra trong 3 ngày 15, 16 và 17-5.

Truyền thông châu Á ca ngợi kỳ tích World Cup của U17 Việt Nam

(NLĐO) - Chiến tích lần đầu giành vé dự U17 World Cup của U17 Việt Nam đã gây tiếng vang lớn với truyền thông châu Á.

bóng đá Việt Nam chức vô địch Đông Nam Á World Cup đầu tiên U17 Việt Nam U17 UAE HLV Cristiano Roland
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo