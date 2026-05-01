Thể thao

U17 nữ Việt Nam khởi động giấc mơ World Cup

Hoàng Hiệp

(NLĐO) - U17 nữ Việt Nam bước vào hành trình cạnh tranh tấm vé dự World Cup tại VCK U17 nữ châu Á 2026 khởi tranh ở Trung Quốc.

Sở hữu nền tảng đào tạo trẻ bài bản

Lúc 14 giờ 30 phút ngày 1-5, U17 nữ Việt Nam chạm trán U17 nữ Thái Lan trong trận mở màn Giải U17 nữ châu Á 2026. Sau đại diện xứ chùa vàng, thầy trò HLV Okiyama Masahiko sẽ lần lượt đối đầu Trung Quốc (ngày 4-5) và Myanmar (7-5).

U17 nữ Việt Nam khởi động giấc mơ World Cup - Ảnh 1.

U17 nữ Trung Quốc sở hữu lợi thế tinh thần khi được thi đấu trên sân nhà (Ảnh: AFC)

Bảng đấu của các cô gái trẻ Việt Nam được đánh giá có mức độ cạnh tranh khá cao. Xét về tương quan lực lượng, đội chủ nhà chắc chắn là cái tên đáng gờm nhất. Bóng đá nữ Trung Quốc sở hữu nền tảng đào tạo trẻ bài bản, đồng thời luôn duy trì sự ổn định khi mới 1 lần rơi khỏi top 4 ở sân chơi châu lục dành cho lứa U17.

Trước thềm giải châu Á năm nay, U17 nữ Trung Quốc thắng 1 trong 4 trận giao hữu. Dù vậy, những nữ "chiến binh sao vàng" cũng không thể đánh giá thấp sức mạnh của đại diện Đông Á, đặc biệt khi họ sở hữu lợi thế sân nhà. Thậm chí, kết quả không mấy khả quan trong giai đoạn "chạy đà" còn có thể khiến Trung Quốc nhập cuộc với tâm thế thận trọng và quyết tâm cao hơn.

Thế lực giàu thành tích nhất

Trong khi đó, Thái Lan là thế lực giàu thành tích nhất ở các đấu trường khu vực dành cho bóng đá nữ trẻ. Theo thống kê, U17 nữ Việt Nam chưa từng vượt qua đại diện xứ chùa vàng trong những giải chính thức. Chiến thắng duy nhất của các cô gái trẻ Việt Nam là trận giao hữu thắng 2-1 hồi tháng 4-2025.

U17 nữ Việt Nam khởi động giấc mơ World Cup - Ảnh 2.

Thái Lan (áo xanh) thường xuyên làm khó bóng đá nữ Việt Nam ở cấp độ trẻ (Ảnh: VFF)

Ở giai đoạn vòng loại, U17 nữ Thái Lan ghi tổng cộng 29 bàn thắng và giữ sạch lưới sau 2 lần ra sân. Nếu Trung Quốc giữ vững phong độ và giành ngôi nhất bảng, đội bóng xứ chùa vàng gần như là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với thầy trò HLV Okiyama Masahiko cho vị trí nhì bảng. Do đó, trận ra quân gặp Thái Lan mang ý nghĩa bản lề, ảnh hưởng trực tiếp đến cục diện bảng A và tinh thần thi đấu của U17 nữ Việt Nam ở 2 trận còn lại của vòng bảng.

Hiện tại, đại diện xứ chùa vàng sẽ không có sự phục vụ của 2 trụ cột Charlotte Sitiprason và Vivien Dieter. Tuy nhiên, họ vừa bổ sung 2 cầu thủ trẻ chất lượng là Mirika Sheila Murdoch (gốc Úc) và Supansa Danique van Engelen (gốc Hà Lan). Tiền đạo chủ lực Kurisara Limpawanich cũng đang có phong độ cao, từng góp 3 bàn thắng và 1 kiến tạo cho U20 nữ Thái Lan tại Giải U20 nữ châu Á vừa qua.

Lối chơi giàu thể lực, tốc độ

Đối thủ còn lại là U17 nữ Myanmar. Không sở hữu hệ thống đào tạo vượt trội nhưng đại diện này thường gây khó khăn bằng lối chơi giàu thể lực, tốc độ và tinh thần thi đấu quyết liệt. Trong những bảng đấu có tính cạnh tranh cao, các đội bóng như Myanmar thường đóng vai trò "người phá bĩnh", khiến mọi tính toán ban đầu có thể bị đảo lộn hoàn toàn.

U17 nữ Việt Nam khởi động giấc mơ World Cup - Ảnh 3.

U16 nữ Việt Nam (phải) thắng Myanmar 2-0 ở giải Đông Nam Á 2025 (Ảnh: VFF)

Lần gần nhất U17 nữ Myanmar đánh bại Việt Nam là ở vòng loại Giải U17 nữ châu Á 2011. Tại vòng bảng sân chơi Đông Nam Á năm ngoái, đoàn quân HLV Okiyama Masahiko hạ gục đối thủ này nhờ bàn thắng của Lê Thị Hồng Thái và Nguyễn Thị Ngọc Ánh. Đáng chú ý, cả hai cầu thủ trẻ đều có mặt trong đội hình dự giải châu Á lần này.

U17 nữ Việt Nam khởi động giấc mơ World Cup - Ảnh 4.

Lịch thi đấu vòng bảng của U17 nữ Việt Nam tại Giải U17 nữ châu Á 2026 (Ảnh: VFF)

U17 nữ Việt Nam cũng đã tích lũy thêm kinh nghiệm thực chiến nhờ chuyến tập huấn tại Nhật Bản mới đây. Dù không giành được chiến thắng nào, các cô gái trẻ dần làm quen với việc đối đầu các đội bóng mạnh, có sự cải thiện về lối chơi và khả năng tổ chức tấn công.

Bóng đá nữ Việt Nam đang trẻ hóa lực lượng, Giải U17 nữ châu Á 2026 là bước đệm để những cầu thủ trẻ hoàn thiện bản thân, hướng tới mục tiêu xa hơn là đủ sức gánh vác đội tuyển quốc gia trong tương lai.


U17 nữ Việt Nam trở thành tuyển quốc gia thứ 5 góp mặt ở VCK châu Á

(NLĐO) - Toàn thắng tại vòng loại, U17 nữ Việt Nam giành ngôi đầu bảng D và tấm vé dự VCK châu Á 2026.

U17 nữ Việt Nam thắng Hồng Kông (Trung Quốc), giành vé vào VCK châu Á 2026

(NLĐO) - Chiều 17-10, tuyển U17 nữ Việt Nam khép lại bảng D vòng loại Giải bóng đá nữ U17 châu Á 2026, với chiến thắng thứ 2 trước Hồng Kông (Trung Quốc).

AFC chúc mừng tuyển U17 nữ Việt Nam giành vé đến VCK châu Á

(NLĐO) - AFC mới đây đã gửi thư chúc mừng U17 nữ Việt Nam giành vé dự vòng chung kết châu Á 2026 để trở thành tuyển quốc gia thứ 5 góp mặt ở VCK châu lục.

