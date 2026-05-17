Thể thao

U17 Việt Nam dừng bước trước Úc ở giải châu Á

Quốc An

(NLĐO) - Rạng sáng 17-5, U17 Việt Nam đối đầu U17 Úc, dù chơi đầy nỗ lực nhưng không thể tạo bất ngờ khi để thua 0-3 ở lượt trận quan trọng tại Giải U17 châu Á.

Ở trận tứ kết 4 của Giải U17 châu Á 2026, U17 Việt Nam nhập cuộc chủ động và tạo ra một số pha phối hợp đáng chú ý về cầu môn Úc ngay sau tiếng còi khai cuộc. Sỹ Bách, Văn Dương hay Mạnh Quân đều có cơ hội dứt điểm nhưng thiếu chính xác hoặc không thắng được hàng thủ đối phương.

Trong khi đó, U17 Úc tận dụng rất tốt lợi thế thể hình và bóng bổng để gây sức ép liên tục. Phút 40, Oliver O'Carroll chớp thời cơ trong tình huống lộn xộn trước khung thành, khai thông thế bế tắc trận đấu cho đại diện xứ sở chuột túi.

img

Bước sang hiệp 2, U17 Việt Nam buộc đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ và tạo ra hàng loạt cơ hội ngon ăn. Tuy nhiên, các pha dứt điểm của Văn Dương, Sỹ Bách hay Quang Hưng đều không thể chuyển hóa thành bàn thắng.

Khi đang chơi tốt, đoàn quân áo đỏ tiếp tục nhận bàn thua thứ hai ở phút 60 sau pha lập công của Georgio Hassarati. Đến phút 75, Akeem Gerald nâng cách biệt lên 3-0 cho U17 Úc.

Chung cuộc, U17 Việt Nam thất bại 0-3 trước Úc, trong đó Hoàng Việt kịp phá bóng ngay trên vạch vôi, giúp U17 Việt Nam tránh thêm một bàn thua vào cuối hiệp đấu.

Ở trận tứ kết 3 diễn ra sớm hơn, U17 Uzbekistan đã đánh bại U17 Hàn Quốc 5-3 trên chấm luân lưu, qua đó khép lại trận bán kết kịch tính với tỉ số hòa 2-2 sau 90 phút thi đấu chính thức.

Như vậy, hai cặp bán kết giải đấu lần lượt được xác định là màn đọ sức của U17 Trung Quốc với U17 Úc, U17 Nhật Bản gặp U17 Uzbekistan.

Từ U17 châu Á đến giấc mơ vô địch World Cup 2026 của Nhật Bản

Từ U17 châu Á đến giấc mơ vô địch World Cup 2026 của Nhật Bản

(NLĐO) - Rạng sáng 15-5, đội U17 Nhật Bản thắng đậm Tajikistan 5-0 để vào bán kết U17 châu Á 2026.

U17 Trung Quốc chờ Việt Nam ở bán kết, Nhật Bản thị uy sức mạnh của ứng viên vô địch

(NLĐO) - Khép lại lượt trận tứ kết đầu tiên, U17 Trung Quốc và U17 Nhật Bản đã điền tên vào vòng bán kết U17 châu Á 2026

Ngạc nhiên đến thú vị với U17 Việt Nam

U17 Việt Nam khiến nhiều người phải ngỡ ngàng khi là đội đứng đầu bảng C sau vòng bảng Giải U17 châu Á 2026

