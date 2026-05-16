U17 Việt Nam - U17 Úc: “Rồng vàng” sẽ khuất phục “Chuột túi”?

Tái đấu sau chưa đầy 1 tháng, cả U17 Việt Nam và U17 Úc đều có những tiến bộ đáng kể.

Thêm 5 gương mặt mới

Tháng 4 vừa qua, U17 Việt Nam đã lội ngược dòng thắng U17 Úc 2-1 ở bán kết Đông Nam Á 2026. Khi đó, thầy trò HLV Cristiano Roland đã tận dụng rất tốt các tình huống cố định để tạo bất ngờ trước đối thủ vượt trội về thể hình. Kể từ trận thua ấy, đại diện xứ chuột túi đã thay đổi khá nhiều.

U17 Úc chưa từng thắng U17 Việt Nam (áo đỏ) ở sân chơi châu lục kể từ năm 2010 (Ảnh: AFC)

So với lực lượng dự giải khu vực mới đây, HLV Carl Veart bổ sung thêm 5 gương mặt mới chất lượng. Trong đó, 3 cầu thủ là Charlie Wilson-Papps, Harrison Bond và Gabriel Lombardi đều thi đấu ở châu Âu. Còn trung vệ Besian Kutleshi và tiền vệ cánh Henrique Oliveira đang khoác áo đội một các CLB tại A-League.

Đáng chú ý, U17 Úc sở hữu chiều cao và cân nặng trung bình thuộc nhóm đầu châu lục. Điều này giúp họ đặc biệt lợi hại trong các pha tranh chấp trực diện, bóng bổng cũng như những tình huống chuyển đổi trạng thái nhanh.

Sau vòng bảng, đại diện xứ chuột túi còn cho thấy họ không chỉ chơi theo kiểu "lấy sức đè người" đơn thuần như trước. U17 Úc vẫn duy trì nền tảng thể lực sung mãn và tốc độ cao, nhưng đã biết kiểm soát nhịp độ, giữ cự ly đội hình và triển khai pressing có tính toán hơn.

Chính sự điều chỉnh này khiến đội bóng của HLV Carl Veart trở nên nguy hiểm hơn thời điểm để thua U17 Việt Nam ở giải khu vực.

Đa dạng phương án tiếp cận khung thành

Trong khi đó, U17 Việt Nam đang thể hiện tư duy chơi bóng chủ động hơn, tự tin cầm bóng và sẵn sàng pressing trước đối thủ mạnh như Hàn Quốc và UAE. Bản lĩnh của những "chiến binh sao vàng" cũng được tôi luyện rõ rệt.

U17 Việt Nam giải tỏa áp lực sau khi giành vé dự U17 World Cup 2026 (Ảnh: VFF)

Trận thua đậm U17 Hàn Quốc từng đặt các cầu thủ trẻ Việt Nam vào áp lực cực lớn. Nhưng thay vì sụp đổ, họ đứng dậy bằng chiến thắng ấn tượng trước U17 UAE để giành vé dự World Cup. Việc bị thủng lưới ngay trong những giây đầu tiên song vẫn bình tĩnh lật ngược thế trận cho thấy sự tiến bộ lớn về tâm lý thi đấu của đoàn quân HLV Cristiano Roland.

Ngoài ra, U17 Việt Nam lúc này cũng sắc sảo hơn trong cách chuyển đổi trạng thái và kết nối giữa các tuyến. Những cá nhân như Chu Ngọc Nguyễn Lực, Nguyễn Văn Dương hay Nguyễn Mạnh Cường đều có khả năng tạo đột biến ở thời điểm quyết định. Tại vòng bảng, đại diện Đông Nam Á ghi bàn từ tình huống bóng "sống", đá phạt ngoài vòng cấm và cả phạt góc, phản ánh sự đa dạng trong phương án tiếp cận khung thành đối phương.

Trong bối cảnh cả hai đội đều có nhiều điểm tiến bộ đáng ghi nhận, thành tích đối đầu trước đây chỉ còn tính tham khảo.

Trận tứ kết lúc 0 giờ ngày 17-5 sẽ là màn kiểm chứng cho sự trưởng thành thực sự của bóng đá trẻ Việt Nam trước một đại diện đang tiến gần hơn tới chuẩn mực châu Âu.

Khi áp lực giành vé dự World Cup đã được giải tỏa, thầy trò HLV Cristiano Roland có thể tự tin cạnh tranh sòng phẳng với U17 Úc.