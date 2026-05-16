HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

U17 Việt Nam - U17 Úc: “Rồng vàng” sẽ khuất phục “Chuột túi”?

Hoàng Hiệp

(NLĐO) - U17 Việt Nam sẽ chạm trán U17 Úc lúc 0 giờ ngày 17-5, trong khuôn khổ trận tứ kết Giải U17 châu Á 2026.

Tái đấu sau chưa đầy 1 tháng, cả U17 Việt Nam và U17 Úc đều có những tiến bộ đáng kể.

Thêm 5 gương mặt mới

Tháng 4 vừa qua, U17 Việt Nam đã lội ngược dòng thắng U17 Úc 2-1 ở bán kết Đông Nam Á 2026. Khi đó, thầy trò HLV Cristiano Roland đã tận dụng rất tốt các tình huống cố định để tạo bất ngờ trước đối thủ vượt trội về thể hình. Kể từ trận thua ấy, đại diện xứ chuột túi đã thay đổi khá nhiều.

U17 Việt Nam - U17 Úc: “Rồng vàng” sẽ khuất phục “Chuột túi”? - Ảnh 1.

U17 Úc chưa từng thắng U17 Việt Nam (áo đỏ) ở sân chơi châu lục kể từ năm 2010 (Ảnh: AFC)

So với lực lượng dự giải khu vực mới đây, HLV Carl Veart bổ sung thêm 5 gương mặt mới chất lượng. Trong đó, 3 cầu thủ là Charlie Wilson-Papps, Harrison Bond và Gabriel Lombardi đều thi đấu ở châu Âu. Còn trung vệ Besian Kutleshi và tiền vệ cánh Henrique Oliveira đang khoác áo đội một các CLB tại A-League.

Đáng chú ý, U17 Úc sở hữu chiều cao và cân nặng trung bình thuộc nhóm đầu châu lục. Điều này giúp họ đặc biệt lợi hại trong các pha tranh chấp trực diện, bóng bổng cũng như những tình huống chuyển đổi trạng thái nhanh.

Sau vòng bảng, đại diện xứ chuột túi còn cho thấy họ không chỉ chơi theo kiểu "lấy sức đè người" đơn thuần như trước. U17 Úc vẫn duy trì nền tảng thể lực sung mãn và tốc độ cao, nhưng đã biết kiểm soát nhịp độ, giữ cự ly đội hình và triển khai pressing có tính toán hơn.

Chính sự điều chỉnh này khiến đội bóng của HLV Carl Veart trở nên nguy hiểm hơn thời điểm để thua U17 Việt Nam ở giải khu vực.

Đa dạng phương án tiếp cận khung thành

Trong khi đó, U17 Việt Nam đang thể hiện tư duy chơi bóng chủ động hơn, tự tin cầm bóng và sẵn sàng pressing trước đối thủ mạnh như Hàn Quốc và UAE. Bản lĩnh của những "chiến binh sao vàng" cũng được tôi luyện rõ rệt.

U17 Việt Nam - U17 Úc: “Rồng vàng” sẽ khuất phục “Chuột túi”? - Ảnh 2.

U17 Việt Nam giải tỏa áp lực sau khi giành vé dự U17 World Cup 2026 (Ảnh: VFF)

Trận thua đậm U17 Hàn Quốc từng đặt các cầu thủ trẻ Việt Nam vào áp lực cực lớn. Nhưng thay vì sụp đổ, họ đứng dậy bằng chiến thắng ấn tượng trước U17 UAE để giành vé dự World Cup. Việc bị thủng lưới ngay trong những giây đầu tiên song vẫn bình tĩnh lật ngược thế trận cho thấy sự tiến bộ lớn về tâm lý thi đấu của đoàn quân HLV Cristiano Roland.

Ngoài ra, U17 Việt Nam lúc này cũng sắc sảo hơn trong cách chuyển đổi trạng thái và kết nối giữa các tuyến. Những cá nhân như Chu Ngọc Nguyễn Lực, Nguyễn Văn Dương hay Nguyễn Mạnh Cường đều có khả năng tạo đột biến ở thời điểm quyết định. Tại vòng bảng, đại diện Đông Nam Á ghi bàn từ tình huống bóng "sống", đá phạt ngoài vòng cấm và cả phạt góc, phản ánh sự đa dạng trong phương án tiếp cận khung thành đối phương.

Trong bối cảnh cả hai đội đều có nhiều điểm tiến bộ đáng ghi nhận, thành tích đối đầu trước đây chỉ còn tính tham khảo.

Trận tứ kết lúc 0 giờ ngày 17-5 sẽ là màn kiểm chứng cho sự trưởng thành thực sự của bóng đá trẻ Việt Nam trước một đại diện đang tiến gần hơn tới chuẩn mực châu Âu.

Khi áp lực giành vé dự World Cup đã được giải tỏa, thầy trò HLV Cristiano Roland có thể tự tin cạnh tranh sòng phẳng với U17 Úc.

Thăm dò ý kiến

Tứ kết Giải U17 châu Á 2026: U17 Việt Nam - U17 Úc

Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.

Bình chọnXem kết quả

Tin liên quan

Từ U17 châu Á đến giấc mơ vô địch World Cup 2026 của Nhật Bản

Từ U17 châu Á đến giấc mơ vô địch World Cup 2026 của Nhật Bản

(NLĐO) - Rạng sáng 15-5, đội U17 Nhật Bản thắng đậm Tajikistan 5-0 để vào bán kết U17 châu Á 2026.

U17 Trung Quốc chờ Việt Nam ở bán kết, Nhật Bản thị uy sức mạnh của ứng viên vô địch

(NLĐO) - Khép lại lượt trận tứ kết đầu tiên, U17 Trung Quốc và U17 Nhật Bản đã điền tên vào vòng bán kết U17 châu Á 2026

Ngạc nhiên đến thú vị với U17 Việt Nam

U17 Việt Nam khiến nhiều người phải ngỡ ngàng khi là đội đứng đầu bảng C sau vòng bảng Giải U17 châu Á 2026

Đông Nam Á U17 Việt Nam HLV Cristiano Roland U17 Úc Giải U17 châu Á 2026
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo