HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

U17 Việt Nam mang bản lĩnh khu vực ra đấu trường châu Á

Hoàng Hiệp

(NLĐO) - Sau chức vô địch Đông Nam Á 2026, U17 Việt Nam hướng tới thử thách lớn hơn ở vòng chung kết U17 châu Á 2026.

Rạng sáng 7-5 (0 giờ - giờ Việt Nam), U17 Việt Nam đối đầu U17 Yemen trong trận ra quân tại Giải U17 châu Á 2026.

Tạo đà hưng phấn tâm lý

Trước khi chạm trán "gã khổng lồ" Hàn Quốc ở lượt đấu thứ 2, thầy trò HLV Cristiano Roland cần một kết quả khả quan để tích lũy điểm số và tạo đà hưng phấn tâm lý. Nằm ở bảng C cùng U17 Yemen, Hàn Quốc và UAE, những "chiến binh sao vàng" gần như không có trận đấu nào "dễ thở". Trong đó, đội bóng Đông Á vẫn là cái tên nổi bật nhất, thường xuyên góp mặt ở U17 World Cup. Tại Cúp Thế giới năm ngoái, U17 Hàn Quốc cùng U17 Nhật Bản là 2 đại diện châu Á duy nhất bất bại ở vòng bảng.

U17 Việt Nam mang bản lĩnh khu vực ra đấu trường châu Á - Ảnh 1.

U17 Việt Nam sẽ giành vé dự U17 World Cup 2026 nếu vào tứ kết sân chơi châu lục (Ảnh: VFF)

Trước thềm đấu trường châu lục, Hàn Quốc cho thấy nền tảng kỹ thuật vượt trội với 3 trận giao hữu toàn thắng, ghi 11 bàn và chỉ để thủng lưới 1 lần. Ngoài ra, họ còn có sự phục vụ của 1 cầu thủ chuyên nghiệp là An Joo-wan. Tiền vệ cánh này hiện đang thi đấu cho CLB Seoul E-Land ở K-League 2. Cùng sự chuẩn bị kỹ lưỡng, ngôi đầu bảng C nhiều khả năng thuộc về đội bóng xứ kim chi.

Sự tăng cường chất lượng trên hàng công

Từ bối cảnh này, 2 đối thủ còn lại là những "ẩn số" có thể tạo ra khác biệt trong cuộc đua giành tấm vé còn lại vào tứ kết. U17 UAE nổi bật với ưu thế thể hình, tốc độ và khả năng chuyển đổi trạng thái nhanh. Đáng chú ý, Jayden Adetiba, cầu thủ nhập tịch từng kiến tạo giúp UAE cầm chân Việt Nam ở vòng bảng Giải U17 châu Á 2025, cũng có mặt tại sân chơi năm nay.

U17 Việt Nam mang bản lĩnh khu vực ra đấu trường châu Á - Ảnh 2.

U17 Việt Nam (trái) có sự tiến bộ đáng kể so với trận hòa U17 UAE ở Giải U17 châu Á 2025 (Ảnh: AFC)

Trong khi đó, U17 Yemen mang đến phong cách thi đấu giàu năng lượng, sẵn sàng tranh chấp quyết liệt. Trong trận giao hữu mới đây, đại diện này để thua sát nút đương kim vô địch U17 Uzbekistan 1-2, cho thấy sự tiến bộ nhất định.

TIN LIÊN QUAN

Về phía những "chiến binh sao vàng", HLV Cristiano Roland gần như giữ nguyên bộ khung vừa vô địch Đông Nam Á, ngoài 1 gương mặt mới là tiền đạo Trần Mạnh Quân. Cầu thủ sinh năm 2010 từng đoạt cú đúp danh hiệu "Vua phá lưới" tại Giải U15 và U17 Quốc gia 2025.

Ở vòng loại U17 châu Á 2026, Mạnh Quân cũng được triệu tập bổ sung vào phút chót và đã để lại dấu ấn bằng 5 bàn thắng và 2 kiến tạo. Đây có thể là sự tăng cường chất lượng trên hàng công, đặc biệt khi đoàn quân HLV Roland cần chắt chiu cơ hội trước những đối thủ mạnh sắp tới.

U17 Việt Nam mang bản lĩnh khu vực ra đấu trường châu Á - Ảnh 3.

Lịch thi đấu của U17 Việt Nam ở vòng bảng Giải U17 châu Á 2026 (Ảnh: VFF)

Xét tổng thể, cánh cửa đến U17 World Cup 2026 không hề rộng mở vì U17 Việt Nam chưa từng thắng bất kỳ đối thủ nào ở bảng C. Tuy nhiên, với lối chơi mạch lạc, phong độ ổn định và tâm lý thi đấu vững vàng dưới thời HLV Cristiano Roland, những "chiến binh sao vàng" có cơ sở để tin vào một hành trình đáng nhớ trên đất Ả Rập Saudi.

Theo phân bổ của FIFA, 8 đội xuất sắc nhất (tương ứng với 2 đội đứng đầu mỗi bảng) ở Giải U17 châu Á 2026 được trao vé đến World Cup vào tháng 11 tới. Nếu Qatar (chủ nhà U17 World Cup 2026) vượt qua vòng bảng, đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất cũng có suất dự đấu trường thế giới.


Tin liên quan

U17 Việt Nam chốt danh sách săn vé dự World Cup

U17 Việt Nam chốt danh sách săn vé dự World Cup

(NLĐO) - U17 Việt Nam đã chốt danh sách dự VCK châu Á 2026 và khởi hành đến Ả Rập Saudi vào rạng sáng 1-5.

Trọng tài UEFA có thể điều hành giải đấu của U17 Việt Nam

(NLĐO) - Nhiều thông tin rộ lên việc AFC sẽ mời một số trọng tài UEFA điều hành Giải U17 châu Á cho cả nam và nữ.

Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 Việt Nam

(NLĐO)- Theo Thủ tướng, chức vô địch U17 Đông Nam Á của đội tuyển là một hành trình đầy thuyết phục, toàn thắng, đầy bản lĩnh.

Đông Nam Á Ả Rập Saudi U17 Việt Nam U17 Yemen HLV Cristiano Roland U17 châu Á 2026
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo