U17 Việt Nam mang bản lĩnh khu vực ra đấu trường châu Á

Rạng sáng 7-5 (0 giờ - giờ Việt Nam), U17 Việt Nam đối đầu U17 Yemen trong trận ra quân tại Giải U17 châu Á 2026.

Tạo đà hưng phấn tâm lý

Trước khi chạm trán "gã khổng lồ" Hàn Quốc ở lượt đấu thứ 2, thầy trò HLV Cristiano Roland cần một kết quả khả quan để tích lũy điểm số và tạo đà hưng phấn tâm lý. Nằm ở bảng C cùng U17 Yemen, Hàn Quốc và UAE, những "chiến binh sao vàng" gần như không có trận đấu nào "dễ thở". Trong đó, đội bóng Đông Á vẫn là cái tên nổi bật nhất, thường xuyên góp mặt ở U17 World Cup. Tại Cúp Thế giới năm ngoái, U17 Hàn Quốc cùng U17 Nhật Bản là 2 đại diện châu Á duy nhất bất bại ở vòng bảng.

U17 Việt Nam sẽ giành vé dự U17 World Cup 2026 nếu vào tứ kết sân chơi châu lục (Ảnh: VFF)

Trước thềm đấu trường châu lục, Hàn Quốc cho thấy nền tảng kỹ thuật vượt trội với 3 trận giao hữu toàn thắng, ghi 11 bàn và chỉ để thủng lưới 1 lần. Ngoài ra, họ còn có sự phục vụ của 1 cầu thủ chuyên nghiệp là An Joo-wan. Tiền vệ cánh này hiện đang thi đấu cho CLB Seoul E-Land ở K-League 2. Cùng sự chuẩn bị kỹ lưỡng, ngôi đầu bảng C nhiều khả năng thuộc về đội bóng xứ kim chi.

Sự tăng cường chất lượng trên hàng công

Từ bối cảnh này, 2 đối thủ còn lại là những "ẩn số" có thể tạo ra khác biệt trong cuộc đua giành tấm vé còn lại vào tứ kết. U17 UAE nổi bật với ưu thế thể hình, tốc độ và khả năng chuyển đổi trạng thái nhanh. Đáng chú ý, Jayden Adetiba, cầu thủ nhập tịch từng kiến tạo giúp UAE cầm chân Việt Nam ở vòng bảng Giải U17 châu Á 2025, cũng có mặt tại sân chơi năm nay.

U17 Việt Nam (trái) có sự tiến bộ đáng kể so với trận hòa U17 UAE ở Giải U17 châu Á 2025 (Ảnh: AFC)

Trong khi đó, U17 Yemen mang đến phong cách thi đấu giàu năng lượng, sẵn sàng tranh chấp quyết liệt. Trong trận giao hữu mới đây, đại diện này để thua sát nút đương kim vô địch U17 Uzbekistan 1-2, cho thấy sự tiến bộ nhất định.

Về phía những "chiến binh sao vàng", HLV Cristiano Roland gần như giữ nguyên bộ khung vừa vô địch Đông Nam Á, ngoài 1 gương mặt mới là tiền đạo Trần Mạnh Quân. Cầu thủ sinh năm 2010 từng đoạt cú đúp danh hiệu "Vua phá lưới" tại Giải U15 và U17 Quốc gia 2025.

Ở vòng loại U17 châu Á 2026, Mạnh Quân cũng được triệu tập bổ sung vào phút chót và đã để lại dấu ấn bằng 5 bàn thắng và 2 kiến tạo. Đây có thể là sự tăng cường chất lượng trên hàng công, đặc biệt khi đoàn quân HLV Roland cần chắt chiu cơ hội trước những đối thủ mạnh sắp tới.

Lịch thi đấu của U17 Việt Nam ở vòng bảng Giải U17 châu Á 2026 (Ảnh: VFF)

Xét tổng thể, cánh cửa đến U17 World Cup 2026 không hề rộng mở vì U17 Việt Nam chưa từng thắng bất kỳ đối thủ nào ở bảng C. Tuy nhiên, với lối chơi mạch lạc, phong độ ổn định và tâm lý thi đấu vững vàng dưới thời HLV Cristiano Roland, những "chiến binh sao vàng" có cơ sở để tin vào một hành trình đáng nhớ trên đất Ả Rập Saudi.

Theo phân bổ của FIFA, 8 đội xuất sắc nhất (tương ứng với 2 đội đứng đầu mỗi bảng) ở Giải U17 châu Á 2026 được trao vé đến World Cup vào tháng 11 tới. Nếu Qatar (chủ nhà U17 World Cup 2026) vượt qua vòng bảng, đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất cũng có suất dự đấu trường thế giới.



